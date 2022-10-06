«Черноморец» плюс Зырянов: курс на РПЛ. Колонка Казакова

Авторская колонка известного тележурналиста, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о новороссийском проекте, у которого большие амбиции.

Сергей Семак уже четырехкратный победитель чемпионата России в качестве главного тренера. Сергей Игнашевич превратил «Балтику» в одного из главных претендентов на место в РПЛ из первой лиги. Братья Березуцкие достойно работали в ЦСКА. Но все равно возникало ощущение, что этих примеров слишком мало для лучшего поколения в новейшей истории нашего футбола. Та сборная России, те «Зенит» и ЦСКА были потрясающими командами. Хотелось, чтобы игроки реализовали себя в полной мере и после окончания карьер футболистов, чтобы наш тренерский цех получил в их лице тех, кто пришел всерьез, надолго и успешно.

На этой неделе стало больше одним тренером, вышедшим из того состава национальной команды. 5 октября Константин Зырянов дебютировал в новороссийском «Черноморце» в день своего 45-летия. Это была 1/32 финала Пути регионов Кубка страны против «Енисея», полная голевых моментов южан и дикого невезения, которое в итоге оставило моряков за бортом розыгрыша.

Константин Зырянов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Но после финального свистка Зырянов выглядел почти счастливым. Качество футбола, азарт и настрой оказались для него принципиальнее результата. Вот цитата: «Сказал ребятам в раздевалке, что в пропущенном мяче никто не виноват — это заслуга соперника, точно попавшего в дальний угол».

«Почти счастливым» звучит странно, но, вероятно, дело в реакции стадиона на ход встречи и в ощущении, что за пару дней команда поняла и приняла нового тренера. Перестановка в «Черноморце» случилась по ходу сезона, Эдуард Саркисов, предшественник Зырянова, с которым новороссийцы точно не играли ниже своих возможностей, стал отвечать за молодежное направление в клубе в целом — и лучшему футболисту страны 2007 года было принципиально важно, как футболисты проведут первый матч под его руководством. Стилистически это уже другой «Черноморец», но по одной игре глобальных выводов не сделать. Уже на следующее утро после Кубка моряки отправились на автобусе на дальний выезд Владикавказ — Махачкала — испытание для Зырянова, но даже не на прочность, а на соответствие ожиданиям после назначения.

«Черноморец», прозябавший во второй лиге, после новости о появлении мощного инвестора в лице Сергея Шишкарева сразу стал темой для обсуждения. Среди предлагаемых кандидатов в главные тренеры хватало тех, кто имеет опыт работы в РПЛ, поскольку амбиции руководства понятны по умолчанию. Но из всех кандидатур клуб выбрал именно Зырянова — и это неожиданный шаг для многих.

Трехкратный чемпион России в составе «Зенита» трудился у сине-бело-голубых, оказавшись после перевода с «полевой» работы на позиции советника генерального директора по молодежному составу перед дилеммой — оставаться в этой статусной должности сколь угодно долго или попытаться реализовать свой тренерский потенциал. Кстати, сейчас в такой же ситуации находится Владислав Радимов, еще одна легенда Санкт-Петербурга. Зырянова в этом году звали в первую лигу (в команду, недавно покинувшую премьер-лигу), приглашал один из лидеров второй лиги, прощупывал почву и один из аутсайдеров РПЛ. Но Константин отказывался. Почему? Возможно, ожидая предложения, которое у него самого не вызовет сомнений.

Константин Зырянов (в центре). ФК «Черноморец»

Новороссийск для него стал сильным вариантом. И дело не только в озвученных публично Шишкаревым задачах (хотя это главный повод сказать «да») — построить новый стадион и создать базу для выхода в РПЛ через четыре-пять лет, а также личных гарантиях инвестора в том, что все необходимое будет делаться уже сейчас, никто на медицине, аналитике, остальных необходимых для полноценного существования и развития команды даже во второй лиге вещах экономить не собирается. Но еще и в том, что город истосковался по большому футболу.

В этом плане — если говорить о любви к спорту номер один, традициях, памяти об отдаляющихся с каждым годом временах, когда клуб шумел в элитном дивизионе, — Новороссийск удивительно схож с Воронежем. То, что происходит там после возвращения «Факела» в РПЛ, очаровывает и впечатляет. Попадая в Новороссийск, ловишь себя на мысли, что ты словно в Воронеже, но несколькими годами ранее — если иметь в виду чисто футбольные ощущения. Для Зырянова, отыгравшего столько лет в Петербурге, этот фактор тоже один из решающих.

Возвращение «Черноморца» — пока еще с точки зрения восприятия клуба, вновь проснувшегося к нему интереса за пределами города — один из самых приятных моментов в нашем футболе, особенно для тех, кто помнит команду, ставшую в начале века чем-то свежим и необычным. Символично, что моряки сейчас конкурируют с «Ротором» — еще одним коллективом, который по всей стране если не любили, то симпатизировали.

Они многое могут дать сейчас друг другу — Зырянов и «Черноморец».

И всему российскому футболу — тоже.

08.10.2022 | ЦСКА — Динамо

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