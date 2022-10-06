Сегодня, 10:00
— Как вам в последнее время игра ЦСКА? Получается ли то, что хотите видеть от команды?
— Знаете, всегда есть куда стремиться. Работы непочатый край. Но мы будем шаг за шагом улучшать наши позиции.
— Впереди у красно-синих — три дерби подряд: против «Динамо» и «Спартака» в РПЛ, против «Торпедо» в Кубке. Что думаете о таком календаре?
— Это очень интересно. Такие матчи — всегда праздник. Мы рассматриваем их с такой точки зрения. Полные стадионы, хороший результативный футбол. Надеюсь, что в этих встречах победим.
— То есть задача — набрать шесть очков в чемпионате и три в кубковой группе?
— Давайте сначала отталкиваться от первого дерби с «Динамо», а потом уже двигаться поэтапно.
— Тот факт, что вас называют русским тен Хагом, как-то льстит?
— В первый раз слышу подобное. Я — Владимир Федотов!
— Может ли ЦСКА бороться с «Зенитом» так же, как продемонстрировал недавно «Спартак»?
— Это отдельно взятый матч, тем более кубковый — в этом турнире все изначально 50 на 50 вне зависимости от лиг, в которых выступают команды. У всех хорошая мотивация. Тем более при системе, когда три клуба из одной группы выходят в следующую стадию, можно экспериментировать, делать какие-то ложные ходы. В общем, не стал бы как-то категорично относиться к той игре.
— А все ложные ходы срабатывают?
— Если бы все получалось по мановению волшебной палочки, это было бы прекрасно.
— Как команда реагирует на непростую международную обстановку? Это обсуждается?
— Наверное. Непростая ситуация. Думаю, мы все вместе, все едины. В данном случае по-другому не бывает.
— Вы лично пытаетесь как-то отвлечься?
— А как это возможно? Стопроцентное сопереживание. Это наша страна. И мы хотим, чтобы на всей земле было спокойно.
— Зенитовские бразильцы Клаудиньо и Малком хотят получить российский паспорт. Как смотрите на эту ситуацию?
— Это их выбор.
— Если, например, ваш защитник Виллиан Роша захочет поменять гражданство?
— Вот тогда и спросим у него.