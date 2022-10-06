«Меня называют тен Хагом? В первый раз слышу. Я — Владимир Федотов!» Эксклюзивное интервью главного тренера ЦСКА

— Как вам в последнее время игра ЦСКА? Получается ли то, что хотите видеть от команды?

— Знаете, всегда есть куда стремиться. Работы непочатый край. Но мы будем шаг за шагом улучшать наши позиции.

— Впереди у красно-синих — три дерби подряд: против «Динамо» и «Спартака» в РПЛ, против «Торпедо» в Кубке. Что думаете о таком календаре?

— Это очень интересно. Такие матчи — всегда праздник. Мы рассматриваем их с такой точки зрения. Полные стадионы, хороший результативный футбол. Надеюсь, что в этих встречах победим.

— То есть задача — набрать шесть очков в чемпионате и три в кубковой группе?

— Давайте сначала отталкиваться от первого дерби с «Динамо», а потом уже двигаться поэтапно.

— Тот факт, что вас называют русским тен Хагом, как-то льстит?

— В первый раз слышу подобное. Я — Владимир Федотов!

Владимир Федотов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Может ли ЦСКА бороться с «Зенитом» так же, как продемонстрировал недавно «Спартак»?

— Это отдельно взятый матч, тем более кубковый — в этом турнире все изначально 50 на 50 вне зависимости от лиг, в которых выступают команды. У всех хорошая мотивация. Тем более при системе, когда три клуба из одной группы выходят в следующую стадию, можно экспериментировать, делать какие-то ложные ходы. В общем, не стал бы как-то категорично относиться к той игре.

— А все ложные ходы срабатывают?

— Если бы все получалось по мановению волшебной палочки, это было бы прекрасно.

— Как команда реагирует на непростую международную обстановку? Это обсуждается?

— Наверное. Непростая ситуация. Думаю, мы все вместе, все едины. В данном случае по-другому не бывает.

— Вы лично пытаетесь как-то отвлечься?

— А как это возможно? Стопроцентное сопереживание. Это наша страна. И мы хотим, чтобы на всей земле было спокойно.

— Зенитовские бразильцы Клаудиньо и Малком хотят получить российский паспорт. Как смотрите на эту ситуацию?

— Это их выбор.

— Если, например, ваш защитник Виллиан Роша захочет поменять гражданство?

— Вот тогда и спросим у него.

08.10.2022 | ЦСКА — Динамо