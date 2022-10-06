Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:00

«Меня называют тен Хагом? В первый раз слышу. Я — Владимир Федотов!» Эксклюзивное интервью главного тренера ЦСКА

Микеле Антонов
Мария Куцубеева
Корреспондент
Эрик тен Хаг и Владимир Федотов.
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/2
Главный тренер армейцев Владимир Федотов ответил на вопросы «СЭ» после победы в матче 11-го тура РПЛ над «Химками» (2:1).
Россия. Премьер-лига. 11-й тур
01 окт, 16:30. Арена Химки (Химки)
Химки
1:2
ЦСКА

— Как вам в последнее время игра ЦСКА? Получается ли то, что хотите видеть от команды?

— Знаете, всегда есть куда стремиться. Работы непочатый край. Но мы будем шаг за шагом улучшать наши позиции.

— Впереди у красно-синих — три дерби подряд: против «Динамо» и «Спартака» в РПЛ, против «Торпедо» в Кубке. Что думаете о таком календаре?

— Это очень интересно. Такие матчи — всегда праздник. Мы рассматриваем их с такой точки зрения. Полные стадионы, хороший результативный футбол. Надеюсь, что в этих встречах победим.

Бруно Фукс у&nbsp;ворот &laquo;Сочи&raquo; в&nbsp;матче Кубка России. У ЦСКА наконец-то глубокий и качественный состав. Разобрались с «Сочи» в Кубке без Карраскаля и Медины

— То есть задача — набрать шесть очков в чемпионате и три в кубковой группе?

— Давайте сначала отталкиваться от первого дерби с «Динамо», а потом уже двигаться поэтапно.

— Тот факт, что вас называют русским тен Хагом, как-то льстит?

— В первый раз слышу подобное. Я — Владимир Федотов!

Владимир Федотов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Владимир Федотов.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Может ли ЦСКА бороться с «Зенитом» так же, как продемонстрировал недавно «Спартак»?

— Это отдельно взятый матч, тем более кубковый — в этом турнире все изначально 50 на 50 вне зависимости от лиг, в которых выступают команды. У всех хорошая мотивация. Тем более при системе, когда три клуба из одной группы выходят в следующую стадию, можно экспериментировать, делать какие-то ложные ходы. В общем, не стал бы как-то категорично относиться к той игре.

— А все ложные ходы срабатывают?

— Если бы все получалось по мановению волшебной палочки, это было бы прекрасно.

— Как команда реагирует на непростую международную обстановку? Это обсуждается?

— Наверное. Непростая ситуация. Думаю, мы все вместе, все едины. В данном случае по-другому не бывает.

Главный тренер &laquo;Химок&raquo; Спартак Гогниев со&nbsp;своим штабом. Гогниев зажигает в РПЛ — играет во владение с ЦСКА и меняет вратаря в перерыве. Но с результатами пока беда

— Вы лично пытаетесь как-то отвлечься?

— А как это возможно? Стопроцентное сопереживание. Это наша страна. И мы хотим, чтобы на всей земле было спокойно.

— Зенитовские бразильцы Клаудиньо и Малком хотят получить российский паспорт. Как смотрите на эту ситуацию?

— Это их выбор.

— Если, например, ваш защитник Виллиан Роша захочет поменять гражданство?

— Вот тогда и спросим у него.

08.10.2022 | ЦСКА — Динамо
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Зенит
ФК Химки
Эрик тен Хаг
21
29
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Четырехкратный призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Мария Пасека покинула Россию
Джокович заговорил на русском! Братский поступок в Астане
В США назвали Байдена «полным дураком» после решения ОПЕК+
Рогов заявил о стягивании ВСУ в Запорожскую область огромного числа солдат и техники
Генерал Картаполов призвал лучше информировать о ходе спецоперации
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 12-й тур: ЦСКА — «Динамо» «Ростов» — «Краснодар» и другие матчи
Игонин: «Зенит» — бесспорный лидер на протяжении нескольких лет по всем показателям»
Когда крымские клубы войдут в состав ФНЛ? Могут ли РФС исключить из ФИФА? Получат ли футболисты отсрочки? Отвечает Александр Дюков
Гроссмейстер Крамник рассказал, за кого болеет в РПЛ
Радченко — о лидерстве «Зенита»: «Петербуржцы по праву занимают свое место»
Орещук объяснил результаты «Динамо» в последних матчах РПЛ
Президент РФС Александр Дюков оценил уровень конкуренции в РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Когда крымские клубы войдут в состав ФНЛ? Могут ли РФС исключить из ФИФА? Получат ли футболисты отсрочки? Отвечает Александр Дюков