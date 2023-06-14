«Артем не обижался на шутки. И находил момент, чтобы ответить». Он играл и с Дзюбой, и с Соболевым

Сегодня спортивному директору «Крыльев» Сергею Корниленко исполняется 40 лет.

Он родился в Витебске, поиграл в минском «Динамо», киевском и «Днепре», отметился в английской премьер-лиге, где стал вторым в истории белорусом — после Александра Глеба. Правда, в «Блэкпуле» не задержался.

Большая часть карьеры Сергея Корниленко прошла в России. «Томь», «Зенит», снова «Томь», «Рубин» и наконец «Крылья», где давным-давно считается своим. Десять лет отдал этому клубу как игрок, в 2019-м, завершив карьеру, вошел в тренерский штаб, а год спустя занял пост спортивного директора.

Кстати, в «Крыльях» Корниленко играл в связке с Александром Соболевым, а в «Томи» — с Артемом Дзюбой. О которых в 2020-м в «Разговоре по пятницам» рассказал несколько ярких историй.

— К Дмитрию Комбарову Соболев подходил советоваться, стоит ли идти в «Спартак». Вариантов было много. С вами тоже разговаривал?

— Да. Сказал: «Саня, год назад ты ездил в аренду в «Енисей», а сегодня «Спартак» приглашает! Сам понимаешь, в такой клуб два раза не зовут».

— Нам-то казалось, Соболев будет в «Спартаке» как Пошкус в «Зените». Взяли — сами не поняли зачем. Но вписался!

— Я знал: если начнут доверять — все получится. Саню не надо лишний раз трогать. Вот Божович ухватил эту тему — и как Соболев расцвел! Он же человек штрафной площадки. Не обделен чутьишком, неплохо играет головой. Может забить сумасшедший гол. Андрей Тихонов как-то в раздевалке руками развел: «Сань, как ты это делаешь?!»

— Что за гол был? Тихонов-то всякое повидал.

— Это в ФНЛ. Дал с центра поля по летящему мячу — и тот за уши вратарю.

— Еще каким эпизодом вас Соболев сильно удивил?

— О, сразу вспоминаю — играем с «Кубанью», сорок тысяч на трибунах. Матч за выход в премьер-лигу. Разыгрываем комбинацию, Соболеву отдают направо. Он «щекой» отрезает всех, выкатывает мне на пустые ворота. 1:0 — побеждаем!

Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Отблагодарили?

— Говорю: «Ты красавец, так отдал. Просто лучший!» Тот кивает, доволен. Проходит месяца два — снова: «Сань, такой пас мне уже никто не отдаст». А он вдруг: «Серега, я бил по воротам...»

— Ой.

— «Ты что?! Кто ж с той позиции бьет?!» Он улыбается: «Извини...»

— Соболев — парень довольно дерзкий, как мы понимаем.

— Это точно. Мог и нагрубить, и мяч зашвырнуть. Но в отношении меня не случилось ни разу! У нас вообще отличный был тандем. Если с защитниками заруба — берегитесь. Довольно агрессивно играли. Задавим, затопчем кого угодно. Друг за друга заступались.

— Соболев говорил в интервью, был момент — поймал в Самаре «звездняк». Плохо тренировался.

— Помню. Было. Выглядел разгильдяем — обижался, что не играет. Искал причины не в себе, а в ком-то...

— Валерий Непомнящий — самый интеллигентный тренер в вашей жизни?

— Наравне с Протасовым.

— Ничего себе параллель.

— Вы что, не общались с Олегом Валерьевичем?

— Нет.

— Это удивительный человек! Культурный, европейский тренер. Первое слово, которое приходит на ум, — «воспитанный».

Валерий Непомнящий. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

— Мата не услышишь?

— От Протасова еще возможно. От Непомнящего — исключено.

— Зато Борис Вайнштейн, президент «Томи», был виртуозным матерщинником.

— Это правда, на собраниях мог завернуть. Но мне другой историей запомнился. Товарищ зазвал его на охоту. На медведя. Первый раз в жизни. Брели по лесу, вдруг наткнулись на гигантскую кучу дерьма. Борис Гаврилович охнул: «Ё! Что это?» — «Медведь навалил». Вайнштейн росточка небольшого, сжался весь. С опаской огляделся и прошептал: «Да ну на фиг. Поеду домой». Закончилась охота.

— Непомнящий рассказывал нам: «В «Томи» у меня было два классных форварда — Дзюба и Корниленко. По фактуре они похожи, казалось, на поле будут друг другу мешать. Я мучился, чередовал их, потом понял, что поступаю неправильно».

— Да, Кузьмич вызвал нас и спросил: «Ребята, ну как играть будем? Каждый по тайму?» Мы с Артемом не сговариваясь: «Нет-нет, лучше вдвоем». Решили так: я на острие, Дзюба чуть левее. А справа выходил Климов, тоже высоченный. Против такого треугольника, когда в штрафную грузили верхом, защитникам было очень непросто.

— Климов постоянно над Дзюбой подшучивал?

— С первого дня. Артем не обижался. И обязательно находил момент, чтобы Клима уколоть.

— Помним-помним. Уже после ухода из «Томи» выговорился в интервью: «Я видел много яиц. Самые огромные — у Климова. Я шутил, что он их у слона скоммуниздил».

— Вот и тогда примерно в том же духе отвечал.

— Дзюба это образно?

— Понятия не имею. Я в душевой за Климом не подглядывал. Ну, любят они даже на расстоянии друг друга поддеть — что такого?

— Вы с Валерием отношения поддерживаете?

— Перезваниваемся.

— Интервью Артема обсуждали?

— Поржали. Клим понимает — это Дзюба, обижаться бессмысленно. А друзья шутили: «Да, Валера, в сорок пять лет тебя настигла слава...»