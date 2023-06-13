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Как известно, УЕФА на неопределенный срок отстранил российские клубы и сборные команды от участия в турнирах под своей эгидой. Однако это не значит, что Россия вычеркнута из таблицы коэффициентов УЕФА. Еще год назад, в мае 2022 года, исполком Европейского футбольного союза принял решение, что в сезоне-2022/23, несмотря на отстранение наших команд от еврокубков, будут начислены 4,333 балла. Это самый низкий из коэффициентов, набранных ими до этого в любом из последних пяти сезонов.
Не обошлось без небольшого скандала. В феврале 2023 года обнаружилось, что эти 4,333 балла так и не начислены, а на официальном сайте УЕФА в разделе с таблицей коэффициентов в соответствующей графе стоит прочерк. Впрочем, недочет довольно оперативно поправили.
«В связи с отстранением всех российских сборных и клубов от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА по завершении сезона-2022/23 России будет присвоено наименьшее количество очков в таблице коэффициентов, которое она заработала за последние пять сезонов», — такое сообщение пару недель спустя появилось на официальном сайте организации.
Таким образом, получив свои 4,333 очка, Россия в таблице коэффициентов по итогам сезона-2022/23 расположилась на 18-м месте.
Что дальше? Неизвестно. Просто потому, что совершенно непонятно, как будут развиваться события. Можно только обрисовать возможные варианты.
1) Радикальный. Россия все-таки переходит в Азию, и тогда таблица коэффициентов УЕФА перестает иметь для наших клубов какое-либо значение.
2) Вероятный. Отстранение, которое, как уже говорилось, наложено на неопределенный срок, продолжается, российские клубы пропускают сезон-2023/24. Отдельного решения УЕФА по очкам в таблицу коэффициентов нет, поскольку в предыдущем говорилось только про сезон-2022/23. Видимо, будет применена та же схема — и таким образом, российские клубы снова получат 4,333 балла.
Учитывая, что сгорят 7,583 балла за сезон-2018/19, Россия будет иметь в своем активе 22,965 очка и расположится в середине второго десятка рейтинга — в районе 25-27-го места. Теоретически, это позволит заявить в еврокубки четыре клуба: один — в отборочный турнир Лиги чемпионов, один — в отборочный турнир Лиги Европы, и два — в отборочный турнир Лиги конференций.
Если же говорить об остальных странах, то главным событием сезона стало удачное выступление итальянских клубов. Да, они проиграли во всех трех еврокубковых финалах, но в сумме семь команд с Апеннин набрали 22,357 балла — больше только у Англии, которая взяла два трофея. Учитывая, что у Италии сгорает слабый сезон-2018/19 (всего 12,642 балла), то серия А имеет неплохие шансы по итогам следующего розыгрыша еврокубков обойти Германию и войти в топ-3.
Другая интрига — смогут ли Нидерланды обойти Францию и подняться в топ-5 рейтинга, чего не было с незапамятных времен. Учитывая, что у голландцев сгорают 8,600 балла, а у французов — 10,583, то перспектива вполне реальная. Клубы из Нидерландов последние пару лет здорово смотрятся в младших еврокубках. В сезоне-2021/22 «Фейеноорд» дошел до финала ЛК, в завершившемся — до четвертьфинала ЛЕ, тогда как АЗ был в полуфинале ЛК.
Из тех цифр, что не вошли в таблицу выше, внимания заслуживают подъем Турции (11,700 балла и итоговое 11-е место) и Польши (7,750, стали 25-ми после нескольких лет откровенного упадка). Плюс — 6,500 балла от Лихтенштейна (там всего один клуб — «Вадуц»).
Ну и напомним, что сезон-2023/24 станет последним, в котором еврокубки пройдут в привычном нам формате. Как известно, год назад УЕФА утвердил реформу клубных турниров, о которой давно говорилось.
Начиная с сезона-2024/25 в Лиге чемпионов вместо группового турнира с 32 командами будет единая лига из 36 клубов.
Команды больше не будут играть с тремя соперниками по два раза: дома и в гостях. Вместо этого каждый клуб проведет восемь матчей против восьми разных команд — четыре на своем поле и четыре на чужом, после чего будет сформирована турнирная таблица.
Восемь лучших клубов выйдут в 1/8 финала напрямую, команды, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в двухматчевом плей-офф за выход в 1/8 финала.
Аналогичные изменения будут введены в Лиге Европы (там команды тоже сыграют по 8 матчей) и Лиге конференций (6 матчей).