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Нового босса «Локомотива» знают только по допинг-скандалу. Что Нагорных даст клубу?

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Юрий Нагорных.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Василий Кикнадзе и Юрий Нагорных на матче «Локомотива».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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О новом председателе совета директоров железнодорожников хорошие отзывы.

Новым председателем совета директоров «Локомотива» стал Юрий Нагорных. Он сменил на посту Александра Плутника, и, кажется, это тот случай, когда сработать хуже едва ли возможно.

При бывшем боссе железнодорожники сделали ставку на немецкий вектор развития, но его главный идеолог Ральф Рангник сбежал, а Томас Цорн потом допускал абсурдные ситуации, когда командой управляли сразу два главных тренера. Ничем хорошим это закончиться не могло.

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При Нагорных, уверен, таких провальных решений не будет. Это опытный и сильный руководитель, как уверяют все, кто работал под его началом или просто взаимодействовал.

Большинству читателей Нагорных, конечно, в первую очередь известен по отстранению с поста замминистра спорта из-за допингового скандала по итогам Олимпиады в Сочи. О той истории написано уже предостаточно, новое добавить сложно. А чем еще интересен Нагорных? Почему выбор пал именно на этого руководителя, тем более когда по итогам работы в министерстве тянется такой шлейф?

Василий Кикнадзе и Юрий Нагорных на матче "Локомотива". Фото Александр Федоров, "СЭ"
Василий Кикнадзе и Юрий Нагорных на матче «Локомотива».
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Нагорных окончил московскую школу олимпийского резерва, занимался легкой атлетикой, потом был директором газеты «К спорту!», пресс-секретарем Москомспорта, пресс-атташе хоккейного «Динамо», первым зампредом Москомспорта... Карьера шла в гору, так что уже в 38 лет в 2009 году Юрий Дмитриевич по приглашению Виталия Мутко стал замминистра спорта.

Если Павел Колобков курировал летние виды, то Нагорных — зимние. И делал это, как свидетельствуют очевидцы, качественно. Если случались проблемы у бобслеистов, конькобежцев или лыжников, то они не отфутболивались, а решались.

Но за допинг-историю должен был кто-то ответить. И этим кем-то стал Нагорных. Вместе с рядом коллег уровнем ниже.

Замминистра он перестал быть в октябре 2016-го. Далее членство в наблюдательном совете большого ЦСКА, в 2018-м Нагорных возглавил общество «Локомотив», а в 2019-м вошел в совет директоров одноименного футбольного клуба. И вот теперь — главный босс красно-зеленых.

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Я всего один раз общался с Нагорных — в 2018 году на матче «Чертаново» в ФНЛ. Отмечу, что чиновник не поленился приехать в Домодедово, чтобы посмотреть рядовую встречу. Это говорит о его любви к футболу, учитывая, что визит был далеко не первым. При этом никакой должности в клубе он не занимал.

Иногда достаточно 10 минут разговора, чтобы понять — человек разбирается в футболе. О Нагорных сложилось именно такое впечатление.

А знание предмета и большой организаторский опыт с высокими оценками подчиненных — это уже хороший задел, чтобы как минимум не провалиться. Рискну дать прогноз, что теперь у «Локомотива» дела пойдут в гору.

Футбол
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ФК Локомотив (Москва)
Александр Плутник
Ральф Рангник
Томас Цорн
Юрий Нагорных
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