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«Скорее всего, ее сразу убили. Сделали так, чтобы тело не нашли». Загадочное исчезновение жены тренера ЦСКА

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Олег Долматов
Олег Долматов.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Авалу Шамханов и Олег Долматов
Авалу Шамханов и Олег Долматов (справа).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Олег Долматов с женой Натальей
Олег Долматов с женой Натальей.
Фото из личного архива Олега Долматова
Пропавшая жена Олега Долматова Наталья (в верхнем ряду в центре). В центре — Евгений Ловчев, Сергей Шмитько, Леонид Трахтенберг, Лев Филатов, Олег Кучеренко
Пропавшая жена Олега Долматова Наталья (в верхнем ряду в центре). В центре — Евгений Ловчев, Сергей Шмитько, Леонид Трахтенберг, Лев Филатов, Олег Кучеренко.
Фото из личного архива Сергея Шмитько
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Олег Долматов потерял супругу и дочь при странных обстоятельствах.

Новатор и победитель «Спартака»

Из-за травм Олег Долматов очень рано завершил профессиональную карьеру — уже в 31 вице-чемпион Европы-1972 в составе сборной СССР начал тренировать. За несколько лет он вывел ставропольское «Динамо» в первую лигу. А затем получил приглашение в «Черноморец», с которым совершил тактический прорыв: перестроил клуб из Новороссийска на зонную защиту, отказавшись от либеро. На тот момент это построение вместе с высоким прессингом считалось чем-то новаторским.

Идея пришла Долматову после стажировки у Марчелло Липпи в «Ювентусе». В 1997 году тактическая революция привела «Черноморец» к шестому месту в высшей лиге — лучшему результату наравне с сезоном-2000 (тогда командой руководил Анатолий Байдачный).

1999 год. Шахруди Дадаханов успокаивает армейских болельщиков. Шахруди Дадаханов: «Перед финалом Кубка мы и «Локомотив» дали Левникову по пять тысяч долларов, чтобы судил честно. А он...»

На успехи Долматова обратили внимание топ-клубы чемпионата России. Наибольшую заинтересованность проявили в ЦСКА, где были недовольны работой Павла Садырина и уже подыскивали замену. Специалиста уволили, когда команда стала 14-й по итогам первого круга сезона-1998. После этого президент клуба чеченский бизнесмен Шахруди Дадаханов убедил Долматова возглавить ЦСКА.

«Игроков нужно встряхнуть, — говорил Дадаханов «СЭ». — Как удалось пришедшему Долматову моментально всех объединить, для меня до сих пор загадка. Это было чудо! Знал Долматова к тому моменту около года. Авалу Шамханов нас знакомил, я к Долматову летал в Новороссийск. Когда понял, что в ЦСКА рассыпаются все звенья, сразу вспомнил про Олега Васильевича. Ну и Авалу очень помог. Долматову-то не хватало жесткости».

Вторую часть сезона-1998 ЦСКА провел идеально: 14 побед в 15 матчах подняли команду на второе место. При Долматове армейцы установили историческое достижение: разгромив «Спартак» (4:1), они одержали первую победу над красно-белыми в постсоветской истории.

«Спартак» играл в мелкий пас, даже защитники не выносили мяч от ворот — на этом мы их и взяли, — вспоминал Долматов в интервью «Чемпионату». — Применили прессинг, накрывали в момент приема, не позволяя головы даже поднять".

Авалу Шамханов и Олег Долматов
Авалу Шамханов и Олег Долматов (справа).
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Норвежский кошмар с «Мольде»

Сезон-1999 завершился неоднозначно. В чемпионате России ЦСКА завоевал бронзу, но в еврокубках провалился. В квалификационном раунде Лиги чемпионов москвичи сенсационно вылетели от скромного «Мольде». Хотя к ответному матчу в гостях подошли с преимуществом в два мяча, которое, впрочем, испарилось к 66-й минуте игры в Норвегии. А закончилось все сокрушительным разгромом — 0:4.

«Понимаете, прежде чем оценивать игру нынешнего ЦСКА, нужно критически посмотреть на самого себя. Считаю, в поражении от «Мольде» виноват только я», — признал Долматов «СЭ». По словам тренера, игроки элементарно не настроились на такого соперника.

После кошмара в Норвегии футболисты и тренеры ЦСКА попали под колоссальные штрафы. Капитан армейцев Сергей Семак потерял 44 тысячи долларов, Евгений Варламов — 30 тысяч. В те времена месячные зарплаты в клубе составляли от 10 до 20 тысяч.

«Тот ЦСКА мог обыграть кого угодно, — рассказывал Дадаханов. — Мы были уверены — не только окажемся в Лиге чемпионов, но и выйдем из группы. Вся наша финансовая схема была заточена под это. Потеряли 10 миллионов долларов. Играли отвратительно! А я когда-то мальчишкой пришел в дзюдо — и привык выкладываться. Не пижонить. Если пижонишь — будешь наказан. Мы считали, что этими штрафами команду перевоспитаем. Нам нужна была крепкая встряска, а не деньги!»

Горе в семье и новая жизнь

Сезон-2000 стал последним для Долматова в ЦСКА. Команда потерпела семь поражений на старте, забив лишь один мяч. Но в феврале тренеру стало не до футбола...

К тому моменту специалист уже пережил одну трагедию — похоронил 15-летнюю дочь Кристину. Девочка умерла при загадочных обстоятельствах.

«Трудно кого-то обвинять, — говорил в интервью «Чемпионату» Долматов. — Кристина состояла в академии при Большом театре, на Фрунзенской. Танцевала, училась. На здоровье не жаловалась... Для меня случившееся стало полной неожиданностью... Мы с командой ветеранов поехали в Западный Берлин. Там и настигло страшное известие. Пришел представитель посольства: «У тебя умерла дочка». Она с матерью поехала на дачу. Была страшная гроза, и ей поплохело. Жена пошла искать врача, пока вернулась, Кристине стало еще хуже. Увезли в чеховскую больницу. Вышел врач: «С девочкой все хорошо, приезжайте утром». А утром говорят: «Умерла». 15 лет... Якобы сосуд в головном мозге лопнул. Но мне рассказывали, что при таком диагнозе лицо синеет, а у Кристины ничего такого не было. Разные слухи ходили, не хочу пересказывать».

В феврале 2000-го Долматова шокировало еще одно горе: в Малаховке исчезла жена. Наталья поехала на Ваганьковское кладбище, где похоронена дочь, и не вернулась домой. Для поисков подключили армию, водолазов и экстрасенсов. Женщину найти не смогли. Через два года следствие было закрыто.

Олег Долматов с женой Натальей
Олег Долматов с женой Натальей.
из личного архива Олега Долматова

«Не думаю, что это было похищение с целью выкупа, — рассуждал в интервью «СЭ» Шамханов. — Деньги-то не просили. Хотя мы готовы были заплатить. Скорее всего, ее сразу убили. И сделали так, чтобы тело не нашли. Кто за этим стоял? Люди, которые хотели выдавить чеченцев из ЦСКА. В какой-то момент накат пошел такой, что давить начали со всех сторон».

Пропавшая жена Олега Долматова Наталья (в верхнем ряду в центре). В центре — Евгений Ловчев, Сергей Шмитько, Леонид Трахтенберг, Лев Филатов, Олег Кучеренко
Пропавшая жена Олега Долматова Наталья (в верхнем ряду в центре). В центре — Евгений Ловчев, Сергей Шмитько, Леонид Трахтенберг, Лев Филатов, Олег Кучеренко.
из личного архива Сергея Шмитько

Работать в таком состоянии в ЦСКА Долматов не смог. 30 мая 2000 года его уволили. Позже специалист тренировал «Локомотив», «Ростов» и многие другие российские клубы. Во время работы в «Кубани» в 2003-м Долматов познакомился со своей будущей женой — Татьяной. Через два года у них родилась дочь Иоанна. По словам тренера, женщина забеременела после того, как они посетили Иоанно-Богословский монастырь.

В марте 2017-го Долматов вернулся в ЦСКА. Он работает координатором молодежной команды и старших возрастов школы армейцев. Передает опыт юному поколению и воспитывает дочь, которую называет смыслом своей жизни.

Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
ФК Черноморец (Новороссийск)
Олег Долматов
Павел Садырин
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