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15 июня, 22:10

Сборная России и «Зенит» вернули свой 2008-й. Аршавин творил магию, Широков красиво исполнил, Каряка сотрясал перекладину

Сборная России и «Зенит» сыграли вничью в ретроматче
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Андрей Аршавин обнимает Павла Погребняка.
Фото Евгений Асмолов, ФК «Зенит»
Роман Широков с мячом в борьбе с Романом Шишкиным.
Фото Евгений Асмолов, ФК «Зенит»
Футболист Андрей Аршавин.
Андрей Аршавин.
Фото Евгений Васильев, ФК «Зенит»
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Роскошный ретроматч в Санкт-Петербурге.

Весна и лето 2008 года — особый период в истории российского футбола. Да, были и до и после еще яркие победы на международной арене, но настолько плотной концентрации волшебства на таком коротком отрезке времени мы не видели уже давно. Многие тогда вновь поверили, что у нас большое будущее в спорте номер один. Более того — что уже настали времена, когда национальная команда способна биться на равных (и даже переигрывать) мировых грандов. Многие в тот период и вовсе заразились футболом и заболели им на годы вперед.

Те несколько месяцев, за которые «Зенит» взял Кубок и Суперкубок УЕФА, а сборная России в промежуток между теми успехами устроила фурор на Евро-2008, казались настолько сюрреалистичными, что порой хотелось протереть глаза перед экраном. Иногда с трудом приходилось заставлять себя верить в то, что это правда, а не странный сон. Волшебник Хиддинк, «горящий» Аршавин, невероятный проход сквозь оборону «МЮ» только пришедшего из «Динамо» Данни — такое забыть невозможно.

Тем приятнее оказалось смотреть ретроматч между ветеранами «Зенита» и сборной России образца 2008 года, приуроченный к 15-летию их успехов. Это уже не первая подобная выставочная встреча. Летом 2021-го большой ажиотаж вызвала игра заслуженных зенитовцев и спартаковцев. Тогда матч прошел в качестве превью к Суперкубку страны, но оказалось, что интерес чуть ли не больше, чем к встрече действующих профессионалов. В сентябре 2022-го провели ответку, которую посвятили памяти Георгия Ярцева, — она собрала на «Открытие Банк Арене» более 11 тысяч зрителей. А аудитория недавней встречи в Волгограде между звездами «Ротора» и красно-белых составила и вовсе более 36 тысяч человек.

В этом плане матч ветеранов «Зенита» и сборной России стал не менее интересен. Тем более сезон РПЛ закончен, и в образовавшемся информационном вакууме это событие реально выделялось. Формат для подобных игр стандартный — два тайма по 30 минут. В составе — все главные действующие лица того времени. Правда, на тренерских скамейках отсутствовали и Гус Хиддинк, и Дик Адвокат.

Роман Широков с мячом в борьбе с Романом Шишкиным.
Фото Евгений Асмолов, ФК «Зенит»

Составы вышли смешанные — видно, что у обеих команд возникли проблемы с комплектацией. Потому отдельные моменты оказались не по канону 2008-го — например, у «Зенита» появились Вьештица, Игонин и Жирков, а за сборную России выступили Аленичев, Титов и Каряка.

&laquo;Спартак&raquo; празднует победу над &laquo;Динамо&raquo; в&nbsp;ретро-матче Победа. Павлюченко забивает, Газзаев полыхает, а «Спартак» выигрывает 2:0 в Волгограде

Впрочем, все это детали, которые мало влияли на общую картину. А она рисовалась однозначная — в первом тайме ветераны «Зенита» играли более активно и организованно, регулярно создавая моменты у ворот Габулова. Особо неистовствовал Аршавин, как в лучшие времена, убиравший защитников за счет перекладывания корпуса и неожиданных рывков с мячом. Прекрасную форму продемонстрировали Жирков и Денисов. Первый бомбардировал чужую штрафную подачами и прострелами, второй — выжигал любые попытки активности соперника в центре поля.

В сборной России же вырисовался свой герой — неожиданно вышедший на позиции центрального защитника Каряка надежно действовал в обороне и с азартом в атаке. У своих ворот блокировал удары из пределов штрафной и рубил Аршавина после потери в центре поля, а впереди исполнил красоту, метров с 25 зарядив в перекладину (хотя, вероятно, спас Малафеев) и напомнив, почему его дальних «выстрелов» в свое время боялась вся лига.

Сразу после перерыва зенитовцы увеличили давление на ворота Габулова. В первом тайме кипер получил повреждение спины после сейва, но на этот раз футболисты в голубых футболках без конца подавали в его штрафную. Главную скрипку играл, естественно, Аршавин, творивший настоящую магию.

Футболист Андрей Аршавин.
Андрей Аршавин.
Фото Евгений Васильев, ФК «Зенит»

Казалось, что сборная России окончательно выдохлась, но именно в этот момент Евгений Алдонин бахнул издали как из пушки и застал врасплох Бородина, заменившего Малафеева. Вот что значит характер!

Но «Зенит» не собирался сдаваться и до ничьей дело таки довел. Денисов покатил в штрафную на Широкова, а Роман исполнил фирменный мягкий пас под удар — лучшему бомбардиру Кубка УЕФА-2007/08 Павлу Погребняку оставалось только расстрелять ворота.

Финальный свисток зафиксировал счет 1:1, ожидаемой серии послематчевых пенальти не состоялось — а было бы интересно посмотреть. Но в любом случае результат в этом матче точно не имел решающего значения. Главное, что мы увидели футбол в исполнении, пожалуй, самого крутого поколения в истории сборной России. А еще поностальгировали и вместе с двумя командами вернули свой 2008-й.

Андрей Аршавин
Андрей Каряка
Роман Широков
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Зенит
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