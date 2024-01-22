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Сегодня, 08:00

«Спартак» и Абаскаль: игра престолов

Гильермо Абаскаль может уйти из «Спартака»
Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Олег Малышев, Гильермо Абаскаль.
Фото «СЭ»
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Ситуация в красно-белом клубе вновь накаляется: началось медийное противостояние главного тренера с генеральным директором.

В «Спартаке» периоды затишья коротки. Вот и 2024 год красно-белые начали с двух подряд информационных взрывов.

Вначале генеральный директор Олег Малышев в интервью «РБК Спорт» заявил, что «с одной стороны, никакие решения по смене тренера на эмоциях сразу после матча приниматься не должны. С другой стороны, это футбол. Здесь все может пойти неожиданно, не по твоему плану. Стратегически клуб должен быть готов к любому повороту событий. Поэтому я считаю правильным иметь план Б». Тут же из Испании прилетела ответка: местный журналист Анхель Гарсия сообщил, что Гильермо Абаскаль входит в число кандидатов на место уволенного из «Кадиса» Серхио Гонсалеса, а издание COPE Cadiz пошло еще дальше, безапелляционно заявив, что 34-летний специалист точно возглавит эту команду.

Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Прежде чем делать какие-то выводы из такого обмена «любезностями», давайте разберемся, что за ним стоит. Посылы Малышева, на мой взгляд, абсолютно логичны. Гендир, постоянно публично поддерживавший испанца на протяжении первой части сезона даже в плохие для красно-белых моменты, банально устал от отсутствия «обратной связи». В мире футбола не секрет, что после смены владельца клуба Абаскаль в своем окружении все чаще высказывал мысль, что в «Спартаке» буквально все — селекция, футбол, львиная доля управленческих решений — держится на нем. В какой-то момент Гильермо был недалек от истины — в период, когда новая команда менеджеров только входила в курс дела. Но затем Малышев и Ко все больше погружались в процесс, а риторика главного тренера не менялась. Логично, что терпение генерального лопнуло, и он в медийном пространстве напомнил Абаскалю, что тот вообще-то наемный работник. Причем на должности, которую любой специалист должен быть готов покинуть в любой момент — это одна из аксиом футбола.

Олег Малышев. Олег Малышев: «На данный момент Абаскаль продолжает работать. Но считаю правильным иметь план Б»

Гильермо сигнал услышал, но отреагировал своеобразно — запустив через свои каналы информацию о «Кадисе». Смотрите, мол, дон Малышев, план Б есть и у меня. В том, что это вброс и некая попытка оказать давление на клубное руководство, в российском футбольном сообществе мало кто сомневается.

Чтобы сохранить место в примере, идущему в зоне вылета (18-я строчка в таблице) «Кадису» нужно срочно решить вопрос с тренером. Если бы Абаскаль входил в число реальных кандидатов, андалусийцам необходимо было оперативно подписать специалиста, у которого есть действующий контракт (причем до 30 июня 2025 года). А этот процесс занимает время, которого у испанского клуба просто нет. По моим данным, никто со «Спартаком» не связывался — в понедельник красно-белые во главе с Абаскалем отправятся первый зимний сбор в Дубае.

Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Теперь, когда посылы сторон ясны, рассмотрим, как ситуация может развиваться в дальнейшем. Первое: насколько мне известно, менеджмент «Спартака» на «финт» Гильермо не повелся. Испанец продолжает отрабатывать свой контракт с москвичами, а клуб, в свою очередь сосредоточен не на эмоциональных проявлениях такого рода, а на построении системы. Общую стратегию из-за отдельных инцидентов никто менять не собирается.

Второе: впрочем, определенные выводы руководство красно-белых сделало — и если в интервью Малышев упоминал план Б скорее больше в морально-психологическом ключе (хотя о запасных вариантах задумывались уже тогда — на всякий случай), то теперь опция активирована в сугубо практической плоскости.

Гильермо Абаскаль. «Кадис» хочет Абаскаля. У тренера «Спартака» тоже есть план Б?

Третье: это еще не означает, что Абаскаль точно не доработает, например, до конца сезона, но значимость результата для испанца переходит из разряда просто важной (как в любой команде) в категорию архиважной. Напомню, что рестартовать в РПЛ спартаковцам предстоит в начале марта против «Зенита» на «Газпром Арене». Затем в первый месяц весны предстоят встречи с «Факелом» (д), ЦСКА (г), «Уралом» (д) и в самом начале апреля с «Динамо» (г) плюс ответный домашний матч в четвертьфинале Кубка страны с «Оренбургом», где нужно отыгрываться после поражения на выезде (0:1). И в нынешних обстоятельствах Абаскалю нужно побеждать везде — пути к отступлению тренер отрезал своими же руками.

Четвертое: в кругах, близких к «Спартаку», говорят, что люди, способные заменить Гильермо, на примете уже есть.

Олег Малышев и&nbsp;Гильермо Абаскаль. План Б по главному тренеру и год на оценку спортивного директора. Гендиректор «Спартака» дал тревожное интервью

Но тут самому клубу важно определиться. Сезон еще можно спасти — в премьер-лиге есть шансы финишировать как минимум третьим, не все потеряно в Кубке. Вопрос, с кем это делать — с немного потерявшим ощущение реальности Абаскалем или с новым главным тренером? Ясно, что лишних потрясений в середине пути все хотят избежать. А если рассмотреть вариант со специалистом, умеющим быстро давать результат, пусть даже жесткими методами? Один из них, автор лучшего достижения сборной России на чемпионатах мира, сейчас свободен.

Футбол
РПЛ
ФК Кадис
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Олег Малышев
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