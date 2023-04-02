«Если станем чемпионами — постригусь налысо. Двести процентов!» Интервью Хорена Байрамяна

Игорь Рабинер поговорил с полузащитником «Ростова».

С веселым, доброжелательным и отлично формулирующим свои мысли полузащитником «Ростова» мы час говорили в Ереване, между матчами сборной Армении с Турцией и Кипром. 31-летний Хорен Байрамян, родившийся в армянской деревеньке на границе с Азербайджаном, но выросший в Ростовской области — душа как своего родного «Ростова», так и армянской сборной, где играет уже три года. Где он — там шутки и вообще хорошее настроение. Недаром нет в «Ростове» человека, над которым больше шутит и с которым чаще заключает пари Валерий Карпин!

Находясь в сборной, мы начали разговор с нее, ее самых ярких фигур и с обилия в ней игроков из РПЛ с армянскими корнями, а продолжили — вторым местом «Ростова» на данный момент, Карпиным и его совмещением постов в клубе и сборной; другими тренерами, с которыми Байрамян поработал, — от Гамулы до Бердыева и Семина; игроками, с которыми и против которых он в карьере выходил. Ну, и не поговорить о буйной шевелюре и связанных с ней спорах с Карпиным также было решительно невозможно.

Раньше на домашние матчи «Ростова» приходило от 30 до 40 тысяч. Хочу, чтобы болельщики вернулись на стадион

— К сборной Армении в России сейчас все больше внимания, в ней от сбора к сбору прибавляется натурализованных игроков из РПЛ. С вас это три года назад и началось. Как вы к такой практике относитесь, и какую роль сборная играет в вашей жизни?

— Отношусь хорошо, так как сам прошел через это. Просто в мое время была немного другая ситуация. Если бы я начал играть за сборную раньше, то считался бы легионером, и в РПЛ при лимите мне пришлось бы еще сложнее. А сейчас правила изменились, и игроки имеют право равноценного выбора.

У кого как сердце лежит, тот пусть так и выбирает. Я не вправе кого-то осуждать. Как игрок сборной Армении, очень рад, что ребята, которые выросли в России, начали выступать за нашу сборную. Те же Наир Тикнизян и Жора Арутюнян, которые дебютировали только что. До этого — Эдик Сперцян. Все они, по моему мнению, усилили Армению.

Я только с Курбаном Бердыевым в 2015 году застал еврокубки, почувствовал атмосферу, антураж. Ощутил, что такое играть на «Олд Траффорд», например. Конечно, всегда есть и мечта, и цель попасть со сборной на крупный турнир. Но мы все прекрасно понимаем, что Армения не считается фаворитом. Однако я на каждую ее игру приезжаю с удовольствием, а уезжаю с хорошим опытом. Любая игра что против гранда, что против команды среднего уровня, — это чистый кайф. Ты учишься, сравниваешь себя с сильными футболистами, и это всегда идет на пользу. Когда бы я еще сыграл, допустим, против Модрича, Мюллера, Холанна?

— Трудно вам было в 2020 году принять это решение? Кто убедил?

— Это так давно уже было! Я армянин, это моя историческая родина, говорю по-армянски и хотел играть за сборную Армении. Не буду лукавить: если бы был нужен сборной России, то когда-нибудь меня бы туда вызвали (в 2012 году Байрамян выступал за молодежную сборную России, — Прим. И.Р.). Но вызова не происходило, а мне уже исполнилось 27 лет. Ждать дальше было бессмысленно. Очень рад, что выбрал Армению и играю за нее.

— Когда молодые ребята армянского происхождения из чемпионата России думают, идти ли им в сборную Армении, — с вами советуются?

— Да, каждый из них спрашивал, и каждому я говорил, что все будут рады, если они выберут Армению. Знаю их уровень и уверен, что они нам помогут.

— С точки зрения международных матчей, поездка в сборную для вас — это глоток свежего воздуха с учетом того, что сейчас нет еврокубков?

— По себе могу сказать, что это круто. Очень надеюсь, что российские клубы, сборная России в скором времени будут участвовать в международных турнирах. Это правда классно — ощутить атмосферу таких матчей. Это нужно каждому футболисту. Играешь в РПЛ — очень хорошие соперники. Но приезжаешь в сборную — это совсем другое.

— В Азию, в общем, России не стоит торопиться переходить?

— Не мне решать, но мне больше нравится старый вариант. Все пацаны с детства следят за матчами Лиги чемпионов, за Кубком УЕФА, знают всех звезд из топовых европейских клубов.

— На меня произвело большое впечатление, что болельщики сборной Армении после игры с Турцией вас очень поддержали, несмотря на поражение и на особое отношение к сопернику. Недаром тот же 18-летний Арутюнян сказал: «Болельщики — просто вау!»

— Это правда! Мы им можем только сказать большое спасибо за атмосферу и поддержку на протяжении всей игры. Не то что по ходу матча, но и сразу после финального свистка никто не ушел, все аплодировали. Мы проиграли, но болельщики видели, как каждый из нас бился на поле, выкладывался на сто процентов. Мне кажется, мы не заслуживали поражения, — но имеем то, что имеем. А еще дебютанты сборной, которые играют в РПЛ, смогли сравнить атмосферу при поддержке всего стадиона с не самой высокой посещаемостью, которая сейчас у нас. Я думаю, они очень соскучились по прежней поддержке.

— Что, по-вашему, надо с Fan ID делать?

— Это решает правительство, чиновники. Факт, что раньше на «Ростов» приходило от 30 до 40 тысяч, и я бы хотел, чтобы болельщики вернулись на стадион в таких количествах.

Хорен Байрамян в сборной Армении. Фото Global Look Press

Холанн — это не человек!

— Трудно ли психологически в сборной начинать все заново после отборочного цикла ЧМ-2022, который стартовал с трех побед, а закончился 0:5 с Северной Македонией и 0:6 с Германией? Вы говорили, что игроки и тогдашний главный тренер испанец Хоакин Капаррос перестали слышать друг друга. Почему так произошло?

— Виноваты были и игроки, и главный тренер. Да, мы не слышали друг друга. Это отдельная тема. Сейчас — новый тренер, новые футболисты. Это всегда так. Каждый раз — новая мотивация.

— Трудно ли снова поверить в себя после таких крупных поражений?

— Веру нельзя никогда терять. Но, мне кажется, даже несмотря на то, что мы начали отбор с домашнего поражения, все видели, с какой отдачей мы играли, с каким желанием. Если все игры так проведем, то как минимум будем выглядеть достойно. Есть ощущение, что у нас сейчас хорошие команда и тренерский состав.

— Еще в прошлом году было 0:9 в товарищеском матче с Норвегией. Вы первый тайм отыграли, Эрлин Холанн в нем сделал дубль. Каково против него вообще играть?

— Есть с чем сравнить. В той же сборной Германии вообще все — топы. Но Холанн... Я всем говорю — это не человек! Он и быстрый, и мощный, и прыгает. Это машина! Пока что вживую я не видел футболиста сильнее. У них, в целом, вся команда атлетичная, сильная, но даже среди этих атлетов он выделяется. Еще Эдегор очень сильный игрок. Когда против Холанна играл, в какой-то момент думал: я в пяти метрах ближе к мячу, резче. Да нет, он и там был быстрее!

— Вам было обидно, когда Пеп Гвардиола заменил его после пяти голов в одном матче Лиги Чемпионов? Был шанс установить рекорд, возможно, на все времена!

— Ну мы же знаем, как Гвардиола любит Месси, ха-ха! Может, он специально это сделал. Хотя потом в интервью говорил, что не знал о рекорде, и что заменил, чтобы Холанну было к чему стремиться. Но рекорды — это всегда классно! И я все-таки не такой ярый фанат Холанна, чтобы мне от этого обидно было.

— Попасть под Артема Дзюбу, когда он играет против своего «лучшего друга» Валерия Карпина, — это примерно то же самое, что под Холанна?

— Холанн чуть-чуть быстрее двигается, чем Дзюба, ха-ха! Но Артем обыграл нас, забил три. Без комментариев, ничего не могу сказать! Молодец. Все знают, что он хороший футболист. Мы знали, как против него действовать, но не смогли.

Эрлин Холанн. Фото Global Look Press

У Сперцяна — бешеный потенциал. Мое мнение — летом ему нужно уезжать в Европу

— Когда Казахстан Данию 3:2 обыгрывает, уступая по ходу матча — 0:2, радуетесь за их футболистов? Можете сказать, что это вдохновляющий пример для других «нетоповых» сборных?

— Очень радуюсь! Причем там играет мой хороший товарищ Бахтиер Зайнутдинов, с которым мы общаемся, поздравляем друг друга с победами — и в этот раз я тоже уже это сделал. Он забил пенальти и положил начало этому камбэку. Плюс, у всех наших ближних стран из бывшего Советского Союза менталитет во многом общий. И тренер у них из России — Магомед Адиев. Поэтому нам всем нужно за них порадоваться. Дания — очень крепкая команда, эта победа дорогого стоит!

— Кстати, Сперцян карьеру в сборной Армении против Румынии начал примерно так же. Вышел на замену, забил и заработал победный пенальти, а команда выиграла с тем же счетом — 3:2. Как думаете, со временем краснодарец сможет заменить Генриха Мхитаряна в роли лидера сборной, и будет ли ее игра строиться вокруг него?

— Он — Эдуард Сперцян, он никогда не будет Генрихом Мхитаряном. У каждого свой путь, и мы сейчас видим, что у Эдика бешеный потенциал. Он это показывает и в «Краснодаре», и в играх за сборную. Поэтому сейчас многие клубы внимательно следят за ним. Просто пожелаю Эдику, чтобы его путь получился не менее ярким, чем у Генриха. Вся нация, семья, друзья будут за него рады и счастливы. Но для этого ему надо очень много работать.

— Сильно ли не хватает сборной Мхитаряна сейчас?

— Футболист такого калибра, с такими качествами, который играет уже более десяти лет в топ-чемпионатах, завоевывал трофеи, забивал в финале Лиги Европы, всегда нужен. Он всегда поможет. По мне, с ним в любое время и при любом тренере сборная была бы сильнее.

— Говорили ли вы с ним, почему он решил закончить карьеру в сборной? Надеетесь ли, что может передумать?

— Виделся с ним в декабре, когда по своим делам был в Милане. Мы посидели, пообщались — спасибо, что нашел время, несмотря на плотный график в «Интере». Я его не могу убедить, наверное, есть более авторитетные люди, но очень хотел бы, чтобы он вернулся в сборную. И надеюсь на это. А почему он так решил — не знаю, правда.

— По разговору с ним показалось, что это возможно?

— Мы сразу переключились на другую тему.

— Советуете ли Сперцяну как можно быстрее переезжать в Европу? Все о нем говорят, как об очень умном, здравомыслящем парне.

— Ему 22 года. Многие говорили, что ему уже зимой пора было уезжать, — но думаю, что он сделал правильно, решив доиграть этот сезон в «Краснодаре». После возобновления чемпионата он и голевые передачи делает, и стабильно выходит на поле, всё у него в порядке. Осталось десять туров, дай Бог, чтобы так же качественно и без травм их отыграл. А дальше... Решать, конечно, ему, но мое мнение — если есть интерес, то летом ему нужно уезжать и пробовать себя в более сильном чемпионате.

— Я посмотрел на игру с Турцией вашего капитана Вараздата Арояна, и он точно не был бы лишним в РПЛ, где когда-то играл за «Урал». Просто лев.

— Это факт! Ароян после России уехал в Казахстан, а потом благодаря играм сборной на один сезон — в Испанию в «Кадис». Провел больше 20 матчей, из них около 15 — в стартовом составе. Он очень квалифицированный футболист. Уверен, что в РПЛ многим командам бы пригодился.

— Не пользовались ли вы поездками в сборную, чтобы съездить в деревню Коти, где вы родились и провели первые месяцы жизни? Или там опасно, потому что на границе с Азербайджаном?

— Мы и до сборной туда ездили. Да и сейчас периодически с родителями навещаем родственников, которые там остались. Ходим на кладбище к дедушке с бабушкой. Не забываем, откуда мы. Понятно, что благодаря сборной я стал чаще в Армении появляться. Но, когда нахожусь в расположении сборной, то нет свободного времени. Деревушка моя находится далеко от столицы, в 180 км от Еревана. Но когда есть возможность, приезжаю туда.

— Родители вас увезли грудным ребенком в Ростовскую область, потому что опасно в тот момент было?

— Да, деревня прямо на границе, вышки с военными по обе стороны видны. В 1992 году была напряженная обстановка. И отец эмигрировал в Ростовскую область.

Эдуард Сперцян. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Второе место «Ростова» — чудо. Но надо продолжать работать так, чтобы заслуживать эту удачу

— «Ростов» после 20 туров идет на втором месте. Вас это удивляет, учитывая, что ваш состав все-таки топовым не назовешь?

— Это и Валерий Георгиевич признавал, и вы, журналисты, говорили. Все понимают, что это чудо. У нас очень молодая команда. Опытных футболистов можно по пальцам сосчитать. Остальные ребята — молодые, талантливые. Им выпал шанс, и они им пользуются. Показывают тренеру через кропотливую работу, что могут. Эту удачу еще нужно заслужить. Пока это получается, а дальше посмотрим. Еще рано о чем-то говорить. Десять туров — это немало. В верхней части таблицы, начиная с восьмого места и выше, очень плотно. Любая осечка — и ты можешь упасть.

— Возможно ли еще большее чудо? Отставание от «Зенита» семь очков (после победы над «Уралом» оно выросло до десяти, — Прим. «СЭ»), его ключевой игрок Барриос травмирован. Догнать питерцев реально?

— Математически — можно. А так, думаю, очень трудно. Все-таки у «Зенита» самый качественный состав в РПЛ, на скамейке сидят люди, которые спокойно могут играть во всех других командах в старте. Ерохин, допустим, выходит на замену, другие ребята. Это игроки сборной, спокойно были бы лидерами в других клубах.

«Зенит» по праву занимает первое место. Да, они проиграли на Кубок и в чемпионате, но они профессионалы и не провалят несколько матчей подряд, даже если нет ключевого футболиста Барриоса.

— Гегемония «Зенита» на протяжении последних пяти лет сильно раздражает? Не делает ли это наш чемпионат менее интересным?

— Ну, а где не так? В Германии с «Баварией», во Франции с «ПСЖ»? В Италии долгое время «Ювентус» на вершине был. В Испании две команды все время за титул борются. У кого есть ресурсы, а значит, сильные футболисты, и они могут их менять и покупать новых, тот и сильнее. Кто может за это осуждать? Мне кажется, это во всем мире так.

— Серебро или бронза тоже будут для вас большим успехом? Тем более, что раньше считалось, что «Ростов» набирает очки осенью, а по весне сдувается.

— Думаю, для «Ростова», учитывая, какой у нас состав (по бюджету мы даже в топ-5 не входим), конечно, это станет чудом. Очки трудно даются. Мне кажется, по весне так у многих команд. Но будем работать, стараться! Если останемся на втором или третьем месте, думаю, для «Ростова» это будет большим достижением.

— У вас, как и у «Краснодара» есть дополнительная сложность — постоянные поездки по железной дороге. Сильно ли это выматывает? Если раньше игроки в поездах играли в карты, то что делают теперь?

— Старшее поколение продолжает играть! На самом деле, все это непросто. Есть накопительный эффект. С каждым выездом усталости все больше. Но второй момент — у футболистов, как и у всех спортсменов, все зависит от результата. Когда ты возвращаешься с выезда с победой, то у тебя совершенно иное настроение! Восстановление проходит легче, подготовка к следующему матчу идет лучше.

В первой части чемпионата мы достаточно много выигрывали, поэтому эти поездки давались проще. Если бы проигрывали, накопительный эффект был бы намного хуже. Он правда есть! Даже сейчас, когда ты знаешь заранее, что тебе надо будет 6-7 часов ехать на автобусе, потом самолет, потом опять автобус — это непросто. Самый лучший выход из этого — выигрывать и с хорошим настроением возвращаться!

— Для улучшения настроения вы даже фотосессию в поезде делали в старой форме «Ростсельмаша». Весело было?

— Да, это наш пресс-атташе придумал! Думаю, болельщикам понравилось. Своего рода ретро. Поезд, кружки с чаем в классических железнодорожных подстаканниках, старые костюмы. Мне тоже понравилось.

— У вас есть объяснение, как «Ростов» ухитрился после двух третей чемпионата уже повторить рекорд по заработанным пенальти, при этом не находясь в лидерах по атакующим показателям? Тоже чудо какое-то!

— Об этом много говорят и пишут, что на Комличенко постоянно пенальти ставят. Я только рад, что играю с ним, что он умеет в штрафной площади быстро сориентироваться и подставиться под фол. Защитники других команд должны быть просто внимательнее. Коля — более ловкий, более умный, наверное, в этой части поля. Из всех пенальти, что он заработал, может быть, только один сомнительный. И то я ту игру по телевизору смотрел. Честно сказать, еще несколько 11-метровых, которые можно было ставить, нам не дали. Что касается рекорда — побили и побили. Все пенальти были.

Хорен Байрамян. Фото Global Look Press

Если бы сборная была Карпину в тягость, он бы от нее отказался

— Следите ли за сборной России, учитывая еще и то, кто ее тренирует? Видели матчи с Ираном и Ираком?

— К сожалению, в прямом эфире не смог посмотреть, в Армении их не показывали. Но за сборной России, конечно, слежу.

— Многие спорят насчет мотивации у Валерия Карпина работать со сборной, которая не участвует в официальных турнирах. Министр спорта недавно обрушился на его слова, что он за место не держится. Как это чувствуется внутри клуба? Он с охотой в сборную уезжает? Насколько ему это нужно в текущей ситуации?

— Не нахожусь внутри сборной России, но, зная Валерия Георгиевича, думаю: если бы ему было это в тягость, то он сам бы отказался от сборной. Этот человек всегда говорит прямо. Что касается мотивации, то не сомневаюсь, что с ней никаких проблем нет. Да, все мы прекрасно понимаем, что значит носить футболку сборной страны. Уверен, что для него большая честь работать там. Но как футболист скажу, что есть огромная разница между официальными матчами и товарищескими. Да, всегда буду биться до конца, но все мы прекрасно понимаем: когда есть цель куда-то попасть, то все проходит иначе.

У Валерия Георгиевича, думаю, достаточно мотивации и в «Ростове» работать, и в сборной. Мне кажется, это раздули. Просто не знаю, какая задача стоит у сборной России. Думаю, что трудно найти сильных соперников, звать ли всех топ-игроков из Европы и РПЛ на товарищеские матчи — тоже вопрос. Если есть время посмотреть на новых игроков, познакомиться с ними, узнать, как они общаются с людьми, как влияют на атмосферу, то нужно пользоваться таким шансом. Почему нет?

Карпин вызывает много футболистов, чтобы понять, кто они и что собой представляют; как они выдерживают давление со стороны прессы и самого Георгича. Считаю, что главное — нужно решить поскорее, чтобы Россия начала играть в официальных турнирах, чтобы за результат тогда и спрашивать. Как это обычно и происходит во всех сборных или в любом клубе.

— Карпин ведь и сборную Армении этой зимой мог возглавить. Не вы ли контакты помогали налаживать? Как вы относились к такой перспективе, и почему не получилось?

— Я только от прессы слышал, что Валерий Георгиевич может возглавить сборную Армении. В шуточной форме сказал ему: «Был бы рад вас там видеть!» Посмеялись, но это никак не обсуждалось.

— Карпин с вами шутит больше всех в «Ростове». Почему так получается, и какая шутка была самой жесткой?

— Мы с ним уже долго работаем вместе. Шутит, наверное, потому что любит, ха-ха! Какая самая жесткая — не знаю. Каждый день — разные. И не только со мной. Это нормально, у Валерия Георгиевича такая форма общения. Меня устраивает, никаких обид нет.

— Шомуродова он называл «кривоногим». А вас как?

— Да как только не называл! Он только все хочет меня налысо подстричь, не знаю почему! А так — и корягой, и еще много кем, уже не вспомню. Но всё по делу! Когда делаешь что-то хорошее, он говорит: «Ух ты! Вы так тоже умеете!»

— В конце 2020-го он сказал: «Хорику придется налысо стричься или краситься в яркий цвет, если не забьет два гола до конца года». Чем тогда все кончилось?

— Вы же видите меня — я еще с волосами, ха-ха!

— За это время можно было и отрастить!

— Думаете, это так быстро?! Да ладно, всё обошлось в мою пользу. Для меня это какая-то дополнительная мотивация была, но за тот месяц, который он мне дал, мне удалось забить три мяча и сохранить у себя волосы.

— Недавно Даниил Глебов озвучил ваш новый спор с Карпиным: «Если в тройке остаемся — Георгич сбривает свои волосы. Если нет — то Хорик». Откуда этот спор взялся, кто его инициировал?

— А после этого у Георгича спрашивали — вы же видели, что он ответил? Сказал, что не подстрижется! На самом деле, как такового спора не было, Даня, может быть, что-то неправильно понял. Потому что, когда мы об этом разговаривали, там было очень много людей, кто-то что-то выкрикивал, кто-то поддакивал. Конкретного спора не было. Вот в прошлый раз — да, было.

— Карпин когда-нибудь выполнял условия споров, если проигрывал?

— Да я не вспомню, чтобы он так много спорил. Только момент с моими волосами, но для меня все успешно закончилось. А если даже и спорил, то на ресторан, на стол. Тогда все выполнялось.

— Дорожите своей уникальной прической?

— Раз не стригу, то да, ха-ха! Георгич это знает, поэтому хочет подстричь их.

— Видел фото вашего младшего брата, у которого такая же прическа. Где он сейчас? Он же был в дубле «Краснодара» в свое время.

— Да, Лева с такой же прической ходит. Он сейчас играет во второй лиге в зоне «Юг», за «Дружбу» Майкоп. Но пока что тело свое не чувствует, периодически получает травмы.

Хорен Байрамян. Фото Global Look Press

Кто я такой, чтобы делать выводы о Семине по паре месяцев в «Ростове»? Та неудача — дело случая

— Глебов в 23 года уже капитан команды. Он реальный лидер? Как такое получилось?

— Есть много примеров, когда в молодые годы становятся капитанами и потом всю жизнь идут с этим. Значит, Даня заслужил перед тренером, перед руководством, перед командой; доказал, что готов носить повязку. Он боец, хороший человек, поэтому всё по делу.

— Все футболисты, в том числе, и вы, говорят, что Карпин — очень сильный тренер. Меняет тип игры в зависимости от состава, умеет общаться с игроками, мотивировать их. Но при этом у него за всю карьеру, которая продолжается уже 14 лет, нет ни одного трофея. Как это объяснить?

— В «Спартаке» он только начинал — это было давно. На сегодня, думаю, если Георгич возглавит команду с большим бюджетом в нашей лиге, если ему поставят конкретную задачу и дадут спокойно работать, как в «Ростове» — он добьется цели. Он может быть первым или вторым. Он это и сейчас доказывает!

Карпин — как минимум один из лучших тренеров нашей лиги. Он работает в сборной России, со скромным в плане бюджета «Ростовом» идет на втором месте — это говорит о многом. У человека прямой характер, мужской стержень. Когда Георгич приходил и уходил, потом возвращался, — за этот период он во многом менялся, развивался и становился сильнее в профессиональном плане. Думаю, что у нас тренерская команда.

— Как Карпин реагирует на такие ошибки, как недавно у Виктора Мелехина, когда тот отдал пас назад с «Пари НН» и «привез» гол?

— Так, как нужно в его команде. Он говорил, что при таких требованиях при выходе из обороны, какие у него есть, будут обрезы, будут ошибки. Но он умеет находить с футболистами, которые ошибаются, точки соприкосновения, чтобы те не «поплыли». И с Мелехиным то же самое. Следующие матчи он играл, и хорошо играл. Карпин реагирует адекватно. Нет такого, что после обреза садишься на скамейку или меняешь команду.

— Кто из тренеров, кроме Карпина, повлиял на вас больше всего? Вы ведь со многими работали — и с Курбаном Бердыевым, и с Игорем Гамулой, и с Андреем Талалаевым, и с Юрием Семиным.

— Еще Сергей Балахнин, Леонид Кучук. Вы правильно говорите — очень много тренеров у меня было. Они часто менялись. Но самый большой след оставили два человека. Карпина вы сами назвали, я под его руководством уже много лет играю, и развиваюсь, и учусь. А второй, кто очень мне помог, и я при нем очень сильно прибавил — это Курбан Бердыев. Очень важный для меня человек в карьере, сильно ему благодарен.

— Удивляетесь, что он потерпел два подряд крупных поражения с «Сочи»? Как-то это не по-бердыевски.

— Думаю, что не только я, но и вся Россия удивилась этому! Я смотрел игру с «Оренбургом», в первом тайме «Сочи» во всем превосходил соперника, в штангу два раза попал, а потом пропустил гол и «посыпался». Бывает иногда такое. Но те принципы, которые есть у Курбана Бекиевича, должны в дальнейшем помочь команде — он умеет их донести. В первую очередь, в обороне всё будет хорошо, потому что мы знаем, как он всегда налаживал игру в этом аспекте. Мне кажется, на этих двух матчах неприятное удивление у всех закончится.

— Семин сейчас приезжал по приглашению Нобеля Арустамяна на вашу игру с Турцией. Как думаете, почему у Юрия Палыча в «Ростове» так краткосрочно получилось?

— Думаю, это дело случая. Я с ним поработал всего пару месяцев. Кто я такой, чтобы по этому периоду какие-то выводы делать? Человек столько лет доказывал всей России свой уровень, выигрывал чемпионаты и Кубки, достойно играл в Лиге чемпионов. Он очень сильный специалист! Просто в «Ростове» так получилось. Кто-то был травмирован, у всей команды психологическая яма была, проиграли кубковый матч команде первого дивизиона... Все неудачно совпало. А удача в любом деле нужна, даже если ты сильный специалист.

— Вы долго играли у Гамулы в дубле «Ростова». Какая память о нем осталась?

— Вы сейчас спрашиваете, и у меня улыбка сразу появляется. Все мы знаем, каким жизнерадостным человеком он был, как шутил. Как он с матерком мог все преподнести так, что все умирали со смеху. Всегда вспоминаю Игоря Васильевича добрым словом. Рад, что удалось у него поиграть. Я уже был в главной команде, но там у меня было мало практики, и меня часто спускали к нему. Он давал мне свободу на поле, периодически мы с ним и в ресторан ходили. Очень хороший был человек, царствие ему небесное.

Хорен Байрамян и Роман Еременко. Александр Федоров, Фото «СЭ»

С Еременко после его ухода из «Ростова» связь пропала у всех

— Как сейчас вспоминаете момент, когда первым в российском футболе заболели коронавирусом? Насколько было страшно, ведь никто про эту болезнь толком не знал?

— Самое неприятное во всей этой ситуации — то, что я заразил других футболистов. Страха насчет своего здоровья не было, больше за клуб переживал. Я относительно молод, и понимал, что перенесу это более или менее легко. Так и произошло. Но тогда не только я, но и все были в каком-то неопределенном состоянии — что делать, как быть? Никто не знал.

— Поездка юношеской команды на безумный матч с «Сочи» нашумела тогда изрядно.

— Да, так уж вышло, что из-за меня это случилось. Но это такая болезнь, от которой никто не застрахован. Но ничего, живем дальше! И матч этот нашумел, и коронавирус нашумел. Но уже все позади.

— Общаетесь ли с легионерами, которые уехали из «Ростова»? Удивились ли, что Матиас Норманн вернулся в Россию, только не в «Ростов», а в «Динамо»? Еще и свое место в сборной Норвегии в жертву принес.

— Не мне комментировать решение Норманна. Он человек, личность, у него есть родители, родственники. Он посчитал это правильным. Что касается общения, то изредка Али Соу пишу. Армин Гигович иногда пишет. Крайне редко, но какую-то связь поддерживаем. Думаю, им всем нравилось в России, и многие, когда появится возможность, были бы не против вернуться.

— Вы посвятили очень теплый пост Роману Еременко, когда тот уходил из «Ростова»: «Ромарио, ты для меня человек с большим сердцем. Благодарю тебя за все, мой друг!» С ним поддерживаете связь? Что он сейчас делает?

— То, что я написал, — искренне. Так и считаю. Видимо, из-за каких-то семейных обстоятельств он после ухода из «Ростова» потерял связь со всеми. Но благодарен ему за то, что он дал мне на поле. Глядя на его игру, многие зрители восхищались. Для РПЛ он был просто топ! Спасибо и за его советы за полем. Но сейчас мы связь не держим.

— С Шомуродовым общаетесь? Удивила ли вас его карьера в Италии?

— Он очень кропотливо и долго работал. Его еще, по-моему, при Кучуке привезли. В состав не попадал, но пахал не покладая рук, и это принесло плоды. И можно только порадоваться тому, что он играет в Италии. Связь с ним поддерживаю, так же, как и с Зайнутдиновым. Пишем друг другу, поздравляем. Рад за него! Конечно, после «Ромы» он чуть опустился в уровне клуба, но пошел за практикой. Сейчас играет, и, думаю, все у него будет нормально. Хороший футболист, работяга, просто нужно еще чуть-чуть удачи.

— У вратаря «Динамо» Игоря Лещука дочки занимаются художественной гимнастикой. А ваши чем? Думаете ли о том, кем хотите их видеть?

— Пусть они у меня, дай Бог, будут здоровыми. Спорт я им прививаю, но не целенаправленно. На акробатику ходят, на гимнастику. Акробатика танцевальная больше нравится, там не так сложно. Художественная гимнастика чуть потруднее, вижу, что кто-то из них не хочет.

Заставлять своих детей не буду, даю им право выбора. На кавказские танцы еще ходили. Что им больше нравится, то пусть и выбирают. Просто хочу, чтобы спорт присутствовал в их жизни, чтобы они были здоровыми. Если пойдут профессионально дальше — буду рад. Не пойдут — нисколько не расстроюсь.

— Вы — воспитанник «Ростова». Так и хотите играть в родном клубе до конца карьеры, или остались в футболе какие-то другие мечты?

— Мне уже 31 год, я понимаю, что европейские чемпионаты за мной не следят, если только очень ярко не выстрелить. Цели есть, они внутри меня. Если буду нужен «Ростову», то буду играть там.

Пока просто планирую играть. Ставлю планку — выступать в РПЛ и в сборной Армении. Как будет дальше — не представляю. Мы же знаем, что такое футбол. Можно выдать два-три сумасшедших матча и оказаться в другом месте, а можно две-три игры провалить, и про тебя все забудут. Так что живу настоящим!

— Что готовы будете сделать, если «Ростов» станет чемпионом России?

— Не знаю. А что хотите?

— Тогда-то постричься налысо готовы?

— Если чемпионами станем, то постригусь, двести процентов!