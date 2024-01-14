Чистяков уходит из «Зенита». Как дела у других игроков клуба в арендах?

Бакаев, Одоевский, Ренан и еще восемь футболистов.

«Зенит» сегодня отправился на первый сбор без Дмитрия Чистякова. 30-летнему защитнику ищут вариант с другим клубом. По информации Telegram-канала «Кафешка», это будет аренда с правом выкупа в «Сочи».

А как дела у других футболистов «Зенита», отданных в аренды?

Арсен Адамов

Нынешний клуб: «Оренбург»

Возраст: 24 года

Амплуа: защитник

В сезоне-2023/24: 16 матчей за «Оренбург»; 1 матч за «Зенит»

Срок окончания аренды: июнь-2024

Адамов перешел в «Зенит» из «Урала» в начале 2022 года — в сезон, когда Арсен совершил прорыв в Екатеринбурге, блестяще играя на позиции правого центрального защитника. Изначально было понятно, что Адамов станет игроком ротации, и за полтора года его статус в «Зените» не изменился. При этом Семак видел в Арсене правого защитника, а не центрального.

Летом сине-бело-голубые приобрели Марио Фернандеса, и Арсена было решено отправить в «Оренбург». Дела Адамова пошли в гору: он вновь стал твердым футболистом основы клуба РПЛ, в октябре дебютировал за сборную России в матче с Кенией.

Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев (справа). Фото ФК «Аль-Вахда»

Нынешний клуб: «Аль-Вахда» (ОАЭ)

Возраст: 27 лет

Амплуа: полузащитник

В сезоне-2023/24: 12 матчей, 1 гол за «Аль-Вахду»; 8 матчей за «Зенит»

Срок окончания аренды: июнь-2024

Продажа Малкома должна была стать хорошей новостью для Бакаева — его прямой конкурент по позиции ушел из «Зенита» и, как казалось, открыл Зелимхану дорогу в основу. Но реальность оказалась суровее: Сергей Семак предпочел сменить схему, в которой места для воспитанника «Спартака» не нашлось. В середине сентября он достаточно неожиданно уехал на год в Объединенные Арабские Эмираты, причем на сопоставимую зарплату.

В «Аль-Вахде» Бакаев получил то, чего ему не хватало — игровую практику. В конце декабря вингер забил дебютный гол в ОАЭ, позволив своей команде одолеть одного из флагманов лиги — «Аль-Айн». Сама «Аль-Вахда» находится на шестом месте в чемпионате, права выкупа Бакаева у нее нет.

Никита Гойло

Нынешний клуб: «Сочи»

Возраст: 25 лет

Амплуа: вратарь

В сезоне-2023/24: 10 матчей, 15 пропущенных мячей за «Сочи»

Срок окончания аренды: июнь-2024

Вратарский вопрос стоит остро для «Зенита» уже несколько лет, поэтому клуб неохотно расстается с собственными голкиперами. Летом «Пари НН» сперва активировал опцию выкупа Гойло у сине-бело-голубых, но они тут же вернули его, заплатив больше. В июне казалось, что Никита будет конкурировать за место в основе с другим воспитанником петербургского футбола, Михаилом Кержаковым, однако в июле «Зенит» приобрел Дениса Адамова у «Сочи» и отправил туда Гойло.

Дела на Черном море у Никиты идут неважно: он только к концу осенней части РПЛ стал выходить в основе, да и то лишь из-за травмы первого номера «Сочи» Николая Заболотного.

Артем Касимов

Гаджи Гаджиев и Артем Касимов. Фото ФК «Динамо» Махачкала

Нынешний клуб: «Динамо» Махачкала

Возраст: 20 лет

Амплуа: защитник

В сезоне-2023/24: 14 матчей, 2 гола за «Зенит-2»

Срок окончания аренды: июнь-2024

Этого высоченного центрального защитника могут знать не все болельщики «Зенита», но здесь есть объективная причина — Касимов пропустил почти весь 2022 год из-за тяжелой травмы, которая замедлила его прогресс. В текущем сезоне он уже стал играть на своем уровне и регулярно выводил «Зенит-2» на поле с капитанской повязкой. Неудивительно, что зимой на талантливого защитника вышел лидер первой лиги — махачкалинское «Динамо».

Для Касимова замечательно, что он оказался в команде гуру оборонительной игры — Курбана Бердыева. Конечно, воспитаннику «Зенита» никто не может гарантировать место в стартовом составе, но у него есть все данные, чтобы заиграть в дагестанском клубе этой весной.

Илья Кирш

Нынешний клуб: «Ростов»

Возраст: 19 лет

Амплуа: защитник

В сезоне-2023/24: 3 матча за «Ростов»; 6 матчей за «Зенит-2»

Срок окончания аренды: июнь-2024

Еще один рослый центральный защитник, которого воспитала академия «Зенита». Кирш выделялся на всех детских и юношеских уровнях, был ключевой фигурой молодежки сине-бело-голубых. Летом 2022 года Сергей Семак привлекал Илью на петербургские сборы, а в начале 2023-го защитник отправился с основой в Катар, где даже забил в товарищеском матче с «Аль-Биддой».

У Кирша серьезные перспективы во взрослом футболе, но, как и любому молодому игроку, ему необходима практика. Этот сезон Илья начал в «Зените-2», а затем уехал в «Ростов», где, правда, дела с игровым временем складываются так себе: Кирш пока выходил на поле лишь в кубковых матчах. Но все впереди — у желто-синих есть опция выкупа.

Ярослав Михайлов

Ярослав Михайлов. Фото Global Look Press

Нынешний клуб: «Оренбург»

Возраст: 20 лет

Амплуа: полузащитник

В сезоне-2023/24: 10 матчей за «Оренбург»; 9 матчей за «Пари НН»

Срок окончания аренды: июнь-2024

Прошлой весной Михайлов невольно стал причиной того, почему «Пари НН» засчитали поражение в матче с «Торпедо» — полузащитник не имел права играть из-за дисквалификации. Но то недоразумение не должно очернять Михайлова — с игровой точки зрения сезон-2022/23 для Ярослава сложился хорошо, он закрепился в основе нижегородцев и был выкуплен ими у «Зенита». Но, как и в случае с Гойло, сине-бело-голубые не захотели так просто отпускать своего воспитанника и в сентябре перекупили Михайлова обратно. И сразу же отдали в «Оренбург».

В уральском клубе хавбек регулярно выходит на поле, но чаще всего на замену. Основным игроком «Оренбурга» Михайлов считается в Кубке, где он уже один раз сделал голевую передачу. Возможно, если бело-синих все же покинет Лукас Вера, то воспитанник «Зенита» станет чаще играть весной.

Илья Москаленчик

Нынешний клуб: «Тюмень»

Возраст: 20 лет

Амплуа: защитник

В сезоне-2023/24: 14 матчей за «Зенит-2»

Срок окончания аренды: июнь-2024

Москаленчик — основной левый защитник молодежной сборной Белоруссии и один из лидеров «Зенита-2» в осенней части сезона. Если бы не международные паузы и дисквалификация, Илья сыграл бы во всех матчах сине-бело-голубой «двойки». Осенью Москаленчик попал в заявку первой команды на кубковую встречу с «Ахматом».

Уровень белоруса заметно превосходит вторую лигу, поэтому зимой его логично отдали в аренду «Тюмени». Эта команда идет в зоне стыковых матчей и наверняка поборется за выход в РПЛ, так что для Москаленчика этот опыт будет полезен. Там у него есть все шансы заиграть в основе.

Даниил Одоевский

Даниил Одоевский. Фото ФК «Волгарь»

Нынешний клуб: «Волгарь»

Возраст: 20 лет

Амплуа: вратарь

В сезоне-2023/24: 17 матчей, 22 пропущенных мяча за «Волгарь»

Срок окончания аренды: июнь-2024

В 2022 году казалось, что Одоевский вот-вот перехватит у Кержакова статус первого номера — юный голкипер на ноль сыграл против «Бетиса» в Лиге Европы, затем травмировался, неплохо начал сезон-2022/23, получил красную карточку в матче с «Ахматом», опять травмировался и полгода назад уехал в аренду.

Нынешний «Волгарь» — отличное место для практики отражения ударов, потому что астраханская команда допускает огромное количество моментов у своих ворот и занимает предпоследнее место в первой лиге. Зато «Волгарь» вышел в весеннюю часть кубкового Пути регионов, где встретится с «Ахматом». Одоевский в Астрахани постоянно играет, а для него это очень важно. Недавно он сказал, что летом надеется вернуться в «Зенит» и бороться там за место в стартовом составе.

Роберт Ренан

Нынешний клуб: «Интернасионал» (Бразилия)

Возраст: 20 лет

Амплуа: защитник

В сезоне-2023/24: 8 матчей за «Зенит»

Срок окончания аренды: декабрь-2024

Ренан перебирался в Санкт-Петербург год назад в статусе нового чемпиона Южной Америки (U20) и потенциальной звезды европейского футбола. Спустя год статус бразильца не изменился — за ним все еще следят скауты ведущих клубов континента, в том числе «Реала». Изменилось только отношение к нему российских болельщиков.

Ренан не заиграл в «Зените». Он обладает большим талантом, но его огранка требует времени, а его у тренерского штаба сине-бело-голубых нет. С августа Ренан осел в запасе «Зенита» и за всю осень не сыграл ни минуты в чемпионате, поэтому клуб стал искать ему варианты трудоустройства. Нашел в родной для него Бразилии: «Интернасионал» на год взял Роберта в аренду.

Илья Родионов

Илья Родионов и Вадим Гаранин. Фото ФК «Черноморец»

Нынешний клуб: «Черноморец»

Возраст: 19 лет

Амплуа: полузащитник

В сезоне-2023/24: 16 матчей, 5 голов за «Зенит-2»

Срок окончания аренды: июнь-2024

Классическая «десятка» с прекрасным видением поля и задатками настоящего плеймейкера. В сезоне-2020/21 Родионов вместе с другим перспективным зенитовцем Акимом Белохоновым разрывал ЮФЛ-2, набрав сумасшедшие 29 очков по системе «гол плюс пас». В минувшем сезоне Родионов был одним из лидеров «Зенита-2», но почувствовал, что готов сделать шаг вперед — в первую лигу.

В январе Илью на полгода арендовал «Черноморец». Там уже не работает Константин Зырянов, но и под руководством Вадима Гаранина Родионов наверняка будет прогрессировать.

Кирилл Столбов

Нынешний клуб: «Ростов»

Возраст: 19 лет

Амплуа: полузащитник

В сезоне-2023/24: не играл

Срок окончания аренды: июнь-2024

Прорывным для центрального атакующего хавбека стал сезон-2021/22 — по ходу него Столбов не только восхищал зрителей ЮФЛ-1, но и дебютировал в премьер-лиге. В мае 2022 года тренерский штаб «Зенита» предоставил юноше полчаса в матче заключительного тура чемпионата против «Нижнего Новгорода».

Следующий сезон Столбов начал в «Енисее», где он немало играл и даже забил в дебютном матче, однако его прогресс замедлила тяжелая травма. Кирилл досрочно вернулся из аренды, а летом 2023-го отправился в другую — «Ростов» получил право выкупа. Первое время Столбов долечивал травму, а осенью стал регулярно попадать в заявку команды Валерия Карпина. В январе он вместе с основой желто-синих отправился на сбор в Абу-Даби.

Дамир Шайхтдинов

Дамир Шайхтдинов. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Нынешний клуб: «Волгарь»

Возраст: 20 лет

Амплуа: защитник

В сезоне-2023/24: 12 матчей за «Волгарь»

Срок окончания аренды: июнь-2024

Летом 2022-го трансфер Шайхтдинова в «Зенит» вызвал резонанс в российском футболе. Причина была на поверхности: Дамир — воспитанник академии «Спартака». «Зениту-2» был необходим качественный правый защитник, и команда его получила. Целый сезон Шайхтдинов отыграл за вторую команду сине-бело-голубых, но летом отправился в «Волгарь».

В первой лиге Дамир выходит на поле через раз, зато в Кубке он в осенней части был основным и помог астраханцам пробиться в весеннюю часть. Через полгода истекает и арендное соглашение Шайхтдинова с «Волгарем», и его контракт с «Зенитом», так что ближайший отрезок будет очень важным для карьеры защитника.