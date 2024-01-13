«Говорю Олегу: «Возвращайся в любом качестве! Без тебя у «Спартака» побед не будет». Семин — о наследии Романцева

Обозреватель «СЭ» обсудил влияние и роль в истории Олега Романцева с его конкурентом 90-х — начала 2000-х — легендарным тренером «Локо» Юрием Семиным.

«Олегу 70 исполнилось. Давай о нем поговорим!» Звонок Юрия Палыча отдавал такой теплотой и таким интересом к теме и герою, что я сказал «да» моментально.

Сказал, вспоминая их многолетнее соперничество, в котором, однако, никогда не ощущалось вражды.

Сказал, вспоминая первый сезон тренера Романцева в «Спартаке», когда он сенсационно взял советское золото-1989, но при этом ни разу не обыграл вылетевший «Локомотив» Семина.

Сказал, вспоминая 4:1 в пользу «Спартака» в первом чемпионате России, 1992 года, когда красно-белые в Лужниках обеспечили себе золото, и тысячи их болельщиков высыпали на поле — точно как в матче с «Тереком» при Каррере в 2017-м.

Сказал, вспоминая 1:0 в пользу «Локо» с единственным голом Андрея Соломатина во втором круге сезона-95, когда Семин впервые обыграл в первенстве Романцева и впервые же занял место выше него — второе против третьего.

Сказал, вспоминая их синхронный выход в полуфиналы еврокубков весной 98-го: у «Локомотива» — Кубка кубков, у «Спартака» — Кубка УЕФА. А вскоре они единственный раз встретились в финале Кубка России, и за счет гола Андрея Тихонова красно-белые одержали минимальную победу.

Сказал, вспоминая их равное и яркое соперничество за золото в 99-м, когда «Спартак» послал «Локо» в нокаут двумя очными матчами — оба раза по 3:0. Второй из которых состоялся сразу после трагедии сборной России и лично Романцева в матче с Украиной.

Сказал, вспоминая лютую битву весной 2000-го, когда перешедшего той зимой из «Спартака» Вадима Евсеева удалили с поля, а другой экс-спартаковец Руслан Нигматуллин на последней минуте взял пенальти от Андрея Тихонова, и все закончилось нулевой ничьей. А та неудача с 11-метрового стала для капитана красно-белых началом конца в «Спартаке».

Сказал, вспоминая суперволевую победу красно-зеленых во втором круге того же 2000-го, когда на два спартаковских гола в первом тайме Джанашия, Харлачев и Лоськов ответили тремя своими.

Сказал, вспоминая, что с 1989-го по 1999-й «Локо» Семина обыграл «Спартак» лишь однажды, зато после тех 3:2 побеждал красно-белых Романцева еще три года кряду. И последняя из этих побед предшествовала финалу Кубка-2003, когда Олег Иванович в матче с «Ростовом» взял трофей и был отправлен в отставку.

Сказал, вспоминая концовку сезона-2004, когда едва пришедший в «Динамо» Романцев отобрал очки у ЦСКА Газзаева и тем самым открыл дорогу «Локо» ко второму за три года чемпионству.

Какие все это были сюжеты! И как здорово, что у Семина возник порыв вспомнить о них и суммировать все об одном из важнейших соперников в карьере — выигранное, проигранное, прожитое.

Олег Романцев и Юрий Семин. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Революция Романцева — два центральных защитника, через которых развивались атаки. И забегания, которых не было у Бескова

— Двинул ли, по-вашему, футбол Олега Романцева игру вперед, Юрий Палыч?

— Конечно. Потому что игра способна развиваться только в соперничестве противоположных концепций. Футбол Романцева — это был противовес совсем другому футболу Валерия Лобановского и его киевского «Динамо».

Чем хорош был тренер Романцев? Когда-то в «Спартаке» много лет был капитаном — а также капитаном сборной СССР — Игорь Нетто. Он оказывал давление на всех партнеров, чтобы они играли только в короткий пас.

— А кто в него не играл — тех называл не иначе как баранами. Или, если к этим футболистам относился с человеческой симпатией, — «баранчиками».

— Если Нетто открывался в середине, мяч ему отдавали всегда. Так завязывалась нить комбинаций, по которым «Спартаку» не было равных в стране. Потом эти требования подхватил Константин Бесков, а далее — Олег. Короткие передачи, контроль мяча — только так!

А что однозначно нового сделал Романцев — он искал и нашел двух техничных центральных защитников, Виктора Онопко и Юрия Никифорова, перед которыми ставилась цель продвигать мяч вперед. Онопко мог играть полузащитника, Никифоров в юношеских сборных вообще был центральным нападающим.

— И сам Пеле его на ЮЧМ выделял. А в четвертьфинале Лиги чемпионов-95/96 с «Нантом» он блестяще проявил себя в качестве опорника и, подключаясь к атакам, забил два мяча.

— О чем я и говорю. Романцев поставил их центральными защитниками, и развитие всех атак шло через них, причем кто-то из двоих всегда подключался. Никто до этого так не делал! И когда в средней линии появлялся лишний игрок — чаще это был Онопко, но и Никифоров тоже часто — то у «Спартака» там возникало преимущество.

Также Олег первым создал преимущество на флангах, где с помощью забеганий любой игрок середины поля появлялся в углу штрафной, и спартаковцы тоже формировали за счет этого численное преимущество. Мы сейчас говорим о Пепе Гвардиоле, и он, конечно, в футболе все поменял. Его «Барселона» создала новую игру, сейчас «Манчестер Сити» ее развивает. Но Романцев шел в том же направлении и был первым человеком, который так играл.

— А как же Константин Бесков, Йохан Кройф?

— Романцев развил то, что делал Бесков. У Константина Ивановича центральные защитники были такие, как у всех. Высокие, не очень техничные, главной их задачей было разрушение. У Олега было по-другому — созидание. В тот период он за счет этой новизны, уверен, и выигрывал. Все его победы были закономерными.

Что касается «Барселоны» Кройфа, где Гвардиола был игроком, то различие вижу в том, что как у Кройфа, так и позже у Гвардиолы уровень игроков был выше, поэтому и возможностей строить тактику так, как они хотели, — больше. У первого были, у второго были и есть самые талантливые футболисты мира. У Романцева-то этого, конечно, не было! Но такое видение игры позволяло на протяжении всей его недолгой, считаю, тренерской карьеры — он мог бы работать значительно дольше! — ставить узнаваемый футбол и добиваться результатов.

— А в каком случае он «мог бы работать значительно дольше»?

— Если бы с ним все время работал такой в высшей степени профессиональный руководитель, как Николай Старостин. Был он во главе «Спартака» еще много лет — победная история клуба продолжалась бы намного больше. Но Николая Петровича не стало, а после него пришли новые «талантливые менеджеры». Только в другой области, а не в футболе. И Романцев не нашел с ними общий язык. А может быть, его и не надо было с ними искать. Поэтому он, по всей видимости, и ушел.

— Вы упомянули такой прием, как забегания. Насколько помню, у Бескова их не было. При том что «стенки», как и у Романцева, были постоянно.

— Да, забеганий у Бескова не было! Длинные забегания были у Лобановского — в частности, их делал Владимир Трошкин и крайние защитники. А у Романцева — короткие забегания, которые из средней линии делал любой игрок. Больше всех это получалось у Дмитрия Аленичева. Их комбинации с Андреем Тихоновым, Егором Титовым, Ильей Цымбаларем просто идеальны. Их невозможно было блокировать. Никак!

— Вы же наверняка пытались этому что-то противопоставить, проводили домашнюю работу перед матчами «Локомотива» со «Спартаком».

— А как же. И количеством обороняющихся, и персональной опекой игрока, который из середины делал это забегание. Иной раз удавалось, иной раз — нет. Потому что до конца предсказать, кто именно будет забегать, было сложно. Случалось, что играли один в один с игроками, которые начинают атаку из глубины. Порой опускались ближе к своей штрафной.

Вариант с прессингом «Спартака» на чужой половине поля в большей степени не проходил, потому что те же Никифоров и Онопко очень хорошо начинали атаки и, если их накрывать, здорово отрезали нас одной передачей. Во второй половине 90-х с этим стало чуть полегче. Ведь и мы росли, становились более опытными, а физически наша команда всегда была очень хорошо подготовленной. В первую очередь за счет «физики» соперничество спартаковцам и навязывали.

— Бывали на тренировках у Романцева?

— Никогда. Это его кухня. Но разговоров о его знаменитых «квадратах» было много. Это большая работа и основное спартаковское упражнение. Главным считалось то, что они были четко направлены на то, как действовать в игре. Упражнений могут быть сотни, но нужно выбрать те, которые необходимы именно твоей команде, для твоего футбола. У Олега Ивановича это получалось идеально. Они с закрытыми глазами играли все эти «квадраты», а потом переносили их на поле — и никто не мог у них отнять мяч. Он и сам у Бескова так действовал! Да и я, когда начинал в 60-е годы в «Спартаке», играл примерно в тот же футбол, и вся тренировочная работа у нас была с мячом.

— В начале 90-х Романцев говорил мне, что на тот момент мечтал скрестить технику и комбинации Бескова с мощью Лобановского. И «Спартак» 92-го — 94-го годов — с Онопко, Карпиным, Никифоровым, Пятницким, Ледяховым и другими — был к этому ближе всего.

— Думаю, да. Как всегда хорош функционально был Карпин! И остальные тоже. До того они, имея преимущество в технике, проигрывали Киеву чисто физически. Романцев, понимая это, уравнял эти возможности. Правда, встречаться команды к тому времени могли уже только в Лиге чемпионов.

— Ходил ли Бесков на матчи двух учеников — Романцева и вас? И за кого болел?

— Ходил. Но Константин Иванович ни за кого не болел, он всегда смотрел футбол. Сверху. Наслаждался или разочаровывался.

Константин Бесков дает установку игрокам. Сидят слева направо Александр Сорокин (третий слева), Олег Романцев, Виктор Самохин, Владимир Букиевский, Евгений Сидоров, Сергей Шавло, Юрий Гаврилов. 1979 год. Фото Сергей Колганов

Романцев — полностью кандидатура Старостина. И Николай Петрович угадал

— Вы помните, когда в начале 1989 года Романцева назначили в «Спартак», чего в московской футбольной тусовке ожидали от красно-белых с молодым тренером вообще без опыта работы в высшей лиге и после скандальной отставки Бескова? И стало ли сюрпризом его назначение?

— Стало, вне сомнений! С другой стороны, все прекрасно понимали, что Старостину надо верить. И он угадал.

— Вы когда-нибудь говорили со Старостиным, почему он выделил именно Романцева?

— Я с Николаем Петровичем разговаривал только тогда, когда был игроком красно-белых. Знаю, что меня в «Спартак» рекомендовали профсоюзы, частью которых клуб был. Конкретно — Сергей Полевой, а также руководители ВЦСПС. Но Николай Петрович выбрал Олега.

— Перед матчем с «Жальгирисом», который стал первым для Романцева в «Спартаке», Старостин сказал ему: «Если сегодня проиграем, мы оба положим на стол партбилеты».

(Смеется) — Видишь, он сказал: «У нас с тобой». Вот что в этой фразе главное. Потому что Старостин за Романцева поручился и отвечал. Это была его кандидатура.

— На начальнике команды лежала тем большая ответственность, что именно он инициировал увольнение Бескова. Кстати, а вы были членом КПСС?

— Был. Когда заканчивал играть в Краснодаре и нужно было поступать в Высшую школу тренеров, вступление в партию было крайне желательно. И меня в нее приняли. Никогда не грозили, что отберут, и я никуда его не сдавал. Надо его найти, где-то лежит.

— Как и у Романцева, как он говорил. В первый же его год «Спартак» стал чемпионом, дважды обыграв киевское «Динамо» Лобановского с общим счетом 6:2. Это поразило?

(Смеется) — Как это может не поразить? Приходит молодой тренер и все выигрывает. И тут нельзя еще раз не отметить роль Николая Петровича. Только он увидел в Романцеве этот потенциал. Если бы он не вел его много лет, если бы не направлял в «Красную Пресню», в «Спартак» (Орджоникидзе), то вряд ли бы что-то подобное потом произошло. Если бы Романцев плохо проявил себя хоть в одной из двух этих команд — конечно, Старостин не позвал бы его в «Спартак».

А Олег, в свою очередь, оказался терпеливым, готовым проходить через вторую лигу, первую. Сейчас многие бывшие футболисты высокого уровня хотят всего и сразу, взять топ-команду — не думая, что нужен опыт, обретение уверенности. Они думают: вы мне только дайте, я все покажу. Но таких чудес не бывает. И в случае с Романцевым это было не чудо, а многолетняя работа.

Тогда существовало четкое понимание, что человек должен работать там, где он играл. Либо в школе, либо в дубле, либо помощником в основе, либо, как вершина, ее главным тренером. Но предпочтение всегда отдавалось своим игрокам, которые заканчивали карьеру. Люди, которые вложили в выступления за команду себя целиком, оставались честны перед нею и перед футболом, дисциплинированно относились к себе, могли быть уверены в дальнейшем месте работы — в том или ином амплуа. Так произошло и с Романцевым.

— Кто из ассистентов, на ваш взгляд, оказал на него наиболее положительное влияние, помогал ему эффективнее всех?

— Тут самое важное не конкретные фамилии, а то, что все они были независимыми людьми, которые самостоятельно работали главными тренерами в других клубах и оказались там достаточно успешны. Олег любил независимых, тех, кто мог высказывать ему собственную точку зрения, а не соглашаться с его.

— Даже Вячеслав Грозный?

— Да. Он тоже удачно тренировал другие клубы, а в «Спартаке» проводил большую работу по анализу технико-тактических действий. Знаю, ночами не спал, все подсчитывал и анализировал — как прошедшую игру «Спартака», так и соперника.

Олег Романцев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Помню чересчур боевую ничью, когда Тихонов не забил пенальти, а я кричал Нигматуллину: «Уходи с ворот!»

— Помните, как закончился первый очный матч между вашим «Локомотивом» и «Спартаком» Романцева в восьмом туре чемпионата СССР 1989 года?

(Задумывается) — Не помню вообще!

— 0:0. Причем в предыдущем туре спартаковцы разгромили в Киеве «Динамо» Валерия Лобановского — 4:1.

— А, теперь припоминаю! По-моему, играли на «Локомотиве». Мне кажется, мы очень хорошо действовали в обороне, а «Спартак» после Киева находился в эйфории. Собрался полный или почти полный стадион. Больше ничего не помню.

— В том году «Спартак» взял золото, а вы вылетели с 15 места, набрав одинаковое количество очков с оставшимся 14-м — «Шахтером». При этом оба матча с чемпионом сыграли вничью!

— «Спартак» всегда для нас был красной тряпкой. Потому что соседи даже по районам — Черкизово и Сокольники. У нас много спартаковских болельщиков, тогда как «Локомотиву» их долгое время не хватало.

С другой стороны, отношения между клубами и их руководителями всегда были хорошие, у нас было взаимопонимание. В первые годы, когда я только пришел, мы постоянно брали из «Спартака» игроков, которые по тем или иным причинам им не подходили. И после — то же самое. Гаврилов, Гладилин, Базулев, Черчесов, Нигматуллин, Цымбаларь, Евсеев... Так мы и выжили!

— Какие матчи между вашим «Локомотивом» и «Спартаком» Романцева запомнились больше всего?

— Тот ничейный матч (весной 2000 года, — Прим. И.Р.), когда Тихонов на последней минуте пенальти не забил, а я кричал Нигматуллину: «Уходи с ворот!» Мне показалось, что 11-метровый был ну такой... натянутый совсем, ха-ха! Но Руслан меня не послушал и взял пенальти. Мы сыграли 0:0. Это очень боевой матч. Даже чересчур.

— Евсеева, той зимой перешедшего из «Спартака» в «Локо», удалили.

— По-моему, и меня тоже. У нас было много бывших спартаковцев, и они бились, как будто это их последний матч. Вообще, для «Спартака» «Локомотив» считался неудобным соперником. Они имели преимущество, но легко с нами им не было. И в финале Кубка в 96-м мы их 3:2 обыграли...

— Тогда главным тренером «Спартака» был Георгий Ярцев.

— А Романцев — президентом клуба.

— А помните, как в 92-м после победы над вами 4:1 «Спартак» впервые стал чемпионом России, и на поле Лужников прорвалась большая толпа народу?

— Вот этого не помню. Они тогда сильны были! И вот что скажу. В конце 90-х мы уже все время где-то рядом шли, вторые места несколько раз подряд за «Спартаком» занимали. И в какой-то момент, если бы мы в 2002-м не выиграли, то дальше нам было бы сложно. Неуверенность осталась бы с нами, потому что слишком много раз подряд мы не смогли взять вершину. К счастью, золото в тот раз стало нашим.

— А что мешало сделать этот шаг в те разы, когда оставались вторыми?

— Мне кажется, объективно спартаковцы были более стабильны и качественны. И топовых игроков у них собралось побольше, чем у нас. Все закономерно. Кубок мы выигрывали регулярно (в период с 1996 по 2001 год — четыре раза, — Прим. И.Р.), когда все решалось в нескольких матчах. Но на длинной дистанции сказывался их более высокий класс.

Олег Романцев. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Я никогда не курил, Олег — курил. Мне нужно было выплеснуть эмоции, он свои — придавливал

— Помните, как вы впервые обыграли романцевский «Спартак»?

— Нет. Когда?

— 1995 год, второй круг, победный гол Соломатина, 1:0. Совсем незадолго до триумфальной спартаковской Лиги чемпионов с шестью победами в шести матчах.

— Мы соперничество «Спартаку» давали хорошее, и рано или поздно должны были выиграть. Это соперничество развивало наш футбол. Потом с приходом Газзаева большую силу обрел ЦСКА. В тот период и на международной арене хорошо играли.

— Случился даже сезон, когда и вы, и «Спартак» вышли в полуфиналы еврокубков. Вы ходили на их домашние матчи?

— Всегда, когда возникала хоть какая-то возможность. Я такие игры в Москве не пропускал. Как всегда ходил и на предыдущий матч «Спартака» перед нашими очными играми, если она и наша игра были в разные дни.

«Спартак» любит традиции. Или, скорее, любил. Олег их продолжил. И такое громадное количество людей прибавилось в период его правления, такая огромная посещаемость была, особенно на еврокубковых матчах! Болельщики не будут ходить, если им не нравится игра команды, ее воля. Тогда их никаким калачом не заманишь. А им нравилось. Нравилась преемственность, нравился сам футбол и самое основное — конечно, результаты.

Два самых важных фактора для тренера — место в таблице (от которого зависит посещаемость) и растут ли у тебя игроки. У Романцева игроки каждый год становились лучше, были востребованы и уезжали. Может, не удалось поехать в Европу всем, кто этого заслуживал. Но и сам «Спартак» оставался топовой командой у нас и очень конкурентоспособной — в Европе.

— Романцев всегда сидел на лавке и молча курил одну за одной, а вы, как и Газзаев, давали максимальную эмоцию на бровке. Понимали, как Олег Иванович держит все в себе?

— Мы разные в этом плане. Я же, например, никогда не курил, а он курил.

— Сейчас уже не курит — взял пример с Газзаева и бросил.

— И хорошо. А тогда мне нужно было выплеснуть эмоции, не держать их в себе — для меня так было лучше. Он же свои где-то придавливал. Может, когда курил — ему легче становилось... Сложно сказать, он лучше ответит.

— Как вы отнеслись к его решению вернуться на пост главного тренера «Спартака» после золота «пионеротряда» Ярцева? Многие болельщики сочли это несправедливым и даже кричали после поражения от «Кошице» жестокое: «Романцев, убирайся!»

— Даже не помню негативного отношения к нему. Но если оно было, то болельщики, на мой взгляд, неправы. Думаю, то чемпионство — их общая заслуга, результат единства. Дружба Олега и Жоры продолжалась очень много лет — это удивительный тандем, который оставался вместе и в игровые годы, и в тренерские. Уверен, Романцев не стал бы возвращаться, если бы в жертву принесли их человеческие отношения. Они остались друзьями, а результатов после этого клуб добивался и в России, и в Европе — полуфинал Кубка УЕФА. Значит, все было правильно.

— А суперволевые 3:2 после 0:2 во втором круге 2000 года, когда Джанашия, Харлачев и Лоськов забили Филимонову и превратили поражение в победу, зафиксировались в вашей памяти?

— На мой взгляд, мы ни по составу, ни по игре к тому времени «Спартаку» уже ни в чем не уступали. Сначала стали доказывать это в очных матчах, начав обыгрывать их каждый год в ответ за былые поражения, а в 2002-м — в чемпионате в целом.

— В последнем туре чемпионата-2001 вы обыграли 2:1 уже ставший чемпионом «Спартак» с победным голом Обиоры на 90-й минуте, и этот гол обеспечил вам проход в квалификацию Лиги чемпионов. В Санкт-Петербурге, откатившемся на третье место, многие сочли тот матч росписью двух московских клубов. Что скажете?

— Такого близкого не было и не могло быть! «Локомотив» и «Спартак» договориться не способны изначально, в принципе. Думаю, такая же ситуация и сейчас.

— Не удивлялись, наблюдая за тем, как в конце 90-х Романцев вдруг начал убирать ведущих игроков прямо посреди сезона — то Цымбаларя, то Юрана, то Тихонова?

— Это часть работы тренера. Заканчивается очередной сезон, команда снова выигрывает чемпионский титул. И что, думаешь, не нужны изменения? Всегда нужны! Одними и теми же 11 игроками всегда выигрывать невозможно. Но изменения всегда нужны в лучшую сторону, а не в худшую. Если посмотреть, например, на сегодняшний «Наполи», то там они произошли в худшую. Но свежая кровь необходима в обязательном порядке. Чтобы игроки понимали: жизнь на сегодняшней победе не останавливается. Надо выигрывать и завтра. Каждый должен чувствовать конкуренцию. Да, какие-то вещи Олег делал достаточно жестко. И это нормальное явление, поскольку добивался результата.

Олег Романцев. Фото Антон Сергиенко, архив «СЭ»

У Романцева не было большего бюджета, чем у конкурентов. Но он лучше других мог разглядеть, убедить и научить

— Как относитесь к аргументации недоброжелателей Романцева — что он выигрывал, пока у «Спартака» было больше денег, чем у остальных? А как только конкуренты подравнялись и вышли вперед, так победы и закончились?

— Как к глупости. Он просто работал в то время лучше всех. В плане тактики, подбора игроков, который ей соответствовал, а не являлся беспорядочным набором индивидуально сильных мастеров. Деньги же, полученные в первую очередь от регулярных побед в еврокубках — в частности, в Лиге чемпионов — и продажи им же подготовленных футболистов в Европу — следствие этой работы, а не преимущества «Спартака» в финансах. Клуб зарабатывал деньги на поле, а не получал их от кого-то в подарок.

Олег нашел и привез в «Спартак» без всяких агентов Онопко, Карпина, Радченко и многих других футболистов, которые до красно-белых не казались такими уж явными талантами. У него выдающееся чутье на игроков! А сколько футболистов, поиграв у Романцева, уехало в Испанию, Германию, Италию и хорошо играло там много лет, представляя честь нашей страны!

— Пару десятков легко можно насчитать. От Царя Мостового до автора голов в победных финалах Лиги чемпионов и Кубка УЕФА Аленичева.

— Громадное количество! У Романцева не было изначально большего бюджета, чем у конкурентов, чтобы переманить их деньгами! Не было!

— В футбольном мире общеизвестно, что он вообще терпеть не мог говорить с игроками о деньгах, и когда кто-то из них по недомыслию шел к нему с тем, что недостаточно платят, надо бы прибавить — мало им не казалось.

— Зато он мог разглядеть и убедить игроков. Олег понял, что ему нужны два техничных центральных защитника, которые хорошо играют в пас, и взял Онопко с Никифоровым. Не просто потому, что они — хорошие футболисты, а потому что они вписывались в его модель.

— Онопко же играл в дубле киевского «Динамо», Цымбаларь — в школе этого клуба. Но Лобановскому не подошли. А Романцеву, транзитом через соответственно донецкий «Шахтер» и одесский «Черноморец», — идеально.

— Конечно. Мы же знаем, что любой защитник «Манчестер Сити» может играть хоть полузащитником, хоть нападающим. Потому что они супертехничны! И у Романцева — такой же подбор. Это осознанное направление.

— Но Романцев мог брать людей из «Шахтера» и «Черноморца», а Бесков приглашал в «Спартак» вообще футболистов второй лиги, и угадывал с ними — как с тем же Романцевым из красноярского «Автомобилиста» или Ярцевым из костромского «Спартака». Это еще более выдающаяся селекция!

— Да. «Спартак» всегда был самой популярной командой, но во времена Романцева туда стали стремиться все игроки. Между «Локомотивом» и «Спартаком» футболист в то время всегда предпочитал второй вариант — так, как от нас туда в свое время ушел Дима Аленичев. Удержать его было невозможно. А вообще-то его в Москву привезли мы!

— Где он зарабатывал больше — у вас или у них?

— Не помню. Но общий заработок, наверное, в «Спартаке» — за счет участия и побед в еврокубках, которые влекли за собой премиальные.

— Как считаете, более правильная структура образовалась у вас в «Локомотиве», где Валерий Филатов отвечал за организационную и финансовую составляющую, а вы — за футбольную, или в «Спартаке», где Романцев работал и главным тренером, и с лета 1993 года президентом?

— До того у него был Старостин, который за все, кроме игры, отвечал, и все функционировало хорошо. А потом не оказалось человека, которому Романцев мог бы все это хозяйство доверить. Нашелся бы такой — конечно, Олег бы отдал административную часть работы. А совмещать одно и другое, уверен, тяжело. Чересчур тяжело.

— Многие считают, что для Романцева чересчур оказалось совмещение постов главного тренера и президента клуба. Отсюда в конечном счете и эмоциональное выгорание. Согласитесь?

— Вполне возможно, что это один из факторов. Но главная причина, как я думаю: он не нашел второго Николая Петровича. Союзника в том, как он понимал футбол.

— А как вы относитесь к совмещению постов главного тренера клуба и сборной — и вообще, и в конкретном случае с Романцевым, который делал это в 1994-95-м и 1999-2002 годах? Помогало это ему или вредило?

— Когда-то я сам хотел совмещать и не думал, что одно другому сильно мешало. Но поскольку такой возможности мне так и не выпало, на своем примере судить не могу. А на чужих это невозможно. Если тренер выдерживает такую психологическую нагрузку — это в моем понимании нормальная ситуация. Но выдерживает ли? Однозначного ответа у меня нет. В какой-то мере ему было сложнее — против тренера сборной все соперники играют с дополнительной мотивацией, хотят доказать ему, что достойны места в национальной команде.

— Знаю даже конкретный пример — в первом круге 2002 года юный Руслан Пименов сделал дубль в ворота «Спартака», «Локо» выиграл, а форвард поехал на чемпионат мира. А есть ли у вас ответ, почему при отличных отборочных циклах ЧМ и Евро у Романцева не получилось в финальных — в 96-м и 2002-м?

— В первую очередь отметил бы простую вещь. Ему не хватало удачи. Прекрасно играли с теми же итальянцами в первом матче Евро-96. Точно не хуже «Скуадры Адзурры», а может, даже и лучше. Но не повезло и проиграли. Так же, как с той же Бельгией на ЧМ-2002. Ни на одном большом турнире со сборной ему не сопутствовала удача! И еще — мне кажется, он все-таки был уставший. О чем мы с вами и говорили.

— А ничья с Украиной в 99-м после совместного гола Андрея Шевченко и Александра Филимонова в концовке — вообще трагедия.

— Такое случается раз в сто лет! Иметь такое большое преимущество и совершить такую нелепую ошибку... Я смотрел матч с трибуны «Лужников» и помню это очень хорошо.

— Могла та игра Романцева надломить? Хотя он еще немало чего после этого выиграл.

— Для каждого тренера поражение бесследно не проходит, тем более такое. Не поехать на Евро после такого отборочного цикла, после прекрасной выездной победы над чемпионами мира французами — это очень больно. Уверен, что для него это был большой стресс. У любого болельщика он тогда присутствовал, что уж говорить о главном тренере. Это не добавляет ни здоровья, ни настроения. А стресс накапливается...

— У меня все-таки есть ощущение, что при огромном наследии Романцева самой главной победы он так и не одержал. Такой, какая, например, удалась Газзаеву в 2005-м.

— Согласен. Три полуфинала разных еврокубков — но так и не дошли до финала, не выиграли их... Тот «Спартак», считаю, мог завоевать трофеи в Европе. И был близок к этому. Но не сложилось. У меня нет этому каких-то логических объяснений.

Олег Романцев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Я все время думал, что он вернется к работе — не сегодня, так завтра

— Как объяснить, что на приход нового времени в футболе, когда рулить стали деньги и те, кто ими обладает, вы с ним отреагировали по-разному? Вы, будучи на семь лет старше, хоть и не терпели Смородских и Кикнадзе, боролись и выигрывали, а он — ушел из профессии?

— Олегу доставляло удовольствие и было комфортно, когда его понимали. А Старостин его понимал. Именно он направил его работать сначала в «Красную Пресню», потом в «Спартак» из Орджоникидзе. У Николая Петровича не мог пропасть ни один человек. И он был главным человеком, который Романцева назначил.

В группе претендентов на стыке 1988 и 1989 года и моя фамилия фигурировала, и многие другие. Но Старостин выступал четко за Романцева. Он за ним многие годы следил. А Олег поехал в эти команды набираться опыта, он не приступил сразу к работе со «Спартаком». Старостин его ждал там. Это говорит о профессионализме обоих. Как Николай Петрович понимал весь процесс футбола! И скольким людям дал путевку в большой футбол — и как игрокам, и как тренерам!

А когда после него в «Спартак» пришла группа совсем других людей, совсем не профессиональных — Олегу было с чем сравнить. Поэтому, мне кажется, так и сложилось. И они ничего не смогли сделать, потому что не знают футбол. Он не мог бесконечно убеждать в том, что белое — это белое, а черное — это черное.

Мне в этом плане все-таки за некоторыми исключениями везло в большей степени — моему пониманию футбола в основном доверяли, и я этих людей не подвел. Мне грешно жаловаться. А у «Спартака» ничего не получилось — они потеряли и тренера, и результат. Хотя если бы Романцев обладал такими финансовыми возможностями, как у «Лукойла» — он бы еще долго держал клуб победителем.

— Для вас уход Романцева из тренерской профессии в 52 года стал большой неожиданностью? Пытались ли вы его отговорить?

— Большой. Мы с ним на эту тему тогда не общались. Каждый тренер занят своей командой. Я все время думал, что он будет работать — не сегодня, так завтра. И найдет ту команду, где у него с руководителями возникнет общее понимание. Но не случилось. А с приходом в футбол непрофессиональных в нем людей он не смирился. Любая другая причина его ухода — второстепенная, а главная — именно эта. И развития футбола в России при достаточно сильно возросших бюджетах, считаю, не произошло именно поэтому.

— Андрей Червиченко, выгнавший Романцева после победы в Кубке России 2003 года, во времени «Спартака» заявил: «Для меня уволить тренера — все равно что пепел с сигареты стряхнуть».

— Это высказывание Червиченко говорит как раз о том, о чем я сказал только что. Как и слова Федуна, что тренер — десять процентов от успеха команды.

— Вас с Романцевым можно назвать друзьями?

— Мы в очень хороших отношениях и всегда уважительно относились друг к другу, но близкими друзьями никогда не были. Олег помоложе меня, вместе мы не играли, а работали всегда в конкурирующих командах. При этом никогда ни до, ни после матчей не позволяли себе некорректных высказываний в адрес друг друга вне зависимости от результатов. Вначале мы намного чаще проигрывали, а в конце уже преимущество в очных матчах перешло к нам. Но на уважение это не влияло никак.

— А в неформальной обстановке общались? В тренерские времена случалось, чтобы плотно присели за столом и поговорили по душам?

— Нет. Даже не припоминаю, чтобы в те годы у нас такое происходило. Олег всегда был чрезвычайно занят, и после каждого матча мы расходились со своими мыслями и эмоциями. Сейчас мы более близки, общаемся больше, чем раньше: то у Гершковича (в Объединении отечественных тренеров, — Прим. И.Р.), то ветеранов пойдем посмотрим.

— В 2004 году, когда Романцев работал в «Динамо», его ничья с ЦСКА на исходе чемпионата помогла вам обогнать Газзаева и взять второе золото. Спасибо сказали Олегу Ивановичу?

— Во-первых, им самим эта ничья была нужна — чтобы спастись от вылета! И я почему-то был уверен, что так и произойдет. За несколько туров до конца, глядя на календарь и узнав, что Романцев возглавил «Динамо», сказал, что они отберут очки у ЦСКА и дадут нам преимущество. Наверное, Валерий Филатов вспомнит — мы с ним об этом как раз говорили. А спасибо сейчас сказал и еще скажу, ха-ха!

— И вам, и Романцеву довелось тренировать «Динамо» Алексея Федорычева — для Олега Ивановича как главного тренера это стало вообще последней работой.

— У нас были одни и те же проблемы. Но это часть тренерской профессии. Та неразбериха, вызванная в том числе не зависевшими от самого Федорычева причинами, и не позволила чего-то добиться. И ведь сколько лет в «Динамо» это происходило! А как наладили они все внутри — так и пошли успехи. Сейчас обстановка хорошая, приходят тренеры — и работают спокойно, свободно, уверенно. Никто им ничего не диктует — наоборот, они имеют поддержку. А в тот период все было намного сложнее — и Олег, и я упирались в какой-то тупик, из которого оказалось сложно выйти.

Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Говорю Олегу: «Возвращайся в «Спартак» в любом качестве. Сядешь где-нибудь над скамейкой — уже одни твои флюиды дадут лишние очки!»

— В начале 90-х Романцев получил предложение из «Депортиво», куда он так и не рискнул уехать, но сохранил симпатию к этому клубу. А вы бы на его месте согласились?

— Олег, думаю, не уехал из-за того, что не знал язык. Если бы он владел испанским, то поехал бы и проявил там все свои лучшие качества. Он и сейчас говорит: как может тренер не разговаривать на языке страны, где работает? Как объяснить игрокам психологические нюансы? А сам факт, что его приглашал «Депортиво», который в тот период постоянно боролся за чемпионство, дорогого стоит.

Как бы я отреагировал — не знаю. В той же Новой Зеландии, на другом уровне, мне было сложно работать с недостаточным знанием английского. В этом плане я с Романцевым согласен полностью. Лично мне переводчика недостаточно. Мой козырь — психология, и я не мог преподнести игрокам то, что хотел.

— Тем не менее вы лучше Романцева научились работать с легионерами. Лекхето, Лима, Фарфан и многие другие это подтвердят. Да, у него играл Робсон, но в принципе иностранцев в своих командах он не сильно приветствовал.

— Про Олега тут не скажу, а у меня со всеми легионерами, кто хотел играть и работать, всегда возникал очень хороший контакт. Я никогда не делил футболистов на россиян и иностранцев, молодых и старых. Уважение ко всем, кто находился в команде, всегда было одинаковым. Главное — чтобы игрок выполнял задание и хорошо играл. Поэтому, наверное, все хорошо и получалось. У нас никогда не было, чтобы африканец затаил обиду на какое-то расистское или еще какое-то некорректное проявление. А национальностей у нас в «Локомотиве» хватало!

— Романцев впоследствии говорил, что вернуться к полноценной работе ему не позволяли хронические боли в спине. Вы в это верите?

— Верю. У него всегда были проблемы со спиной — еще с тех времен, когда он играл.

— Вашему пониманию вообще доступно, как можно с 52 лет больше никогда не работать? Вы же в первый раз из трех стали чемпионом России в 55.

— Наверное, мы разные люди, но мне сложно было бы это принять. Я и сейчас говорю Олегу: «Возвращайся в любом качестве! Пока ты не вернешься, у «Спартака» побед не будет». Сядешь где-нибудь над скамейкой — уже одни твои флюиды дадут лишние очки!"

— Он никогда не говорил вам в годы после работы, что хотел бы вас видеть тренером «Спартака»?

— Никогда.

— Сами не жалеете, что не довелось тренировать команду, в историю которой вы вошли двумя ее первыми голами в еврокубках — в 1966 году на выезде в ворота белградского ОФК?

— Так жизнь сложилась. И она сложилась нормально. Каждому достались свои победы и поражения, успехи, а главное — большой труд. А может, и хорошо, что получилось именно так. Николай Петрович выбрал Олега, а не меня, — и все справедливо.

— На меня большую грусть навели недавние слова Романцева в интервью: «Удовольствия ни от чего не получаю. Мне 70 лет скоро — какое может быть удовольствие?» Вы, по-моему, в 76 вполне себе получаете — научите коллегу!

— Сейчас возьму над этим контроль, ха-ха! Вообще-то думаю, что Олег тут лукавит. Он всегда приходит к нам в Объединение и высказывает свои мысли, а его все очень рады видеть. Любит охоту, рыбалку, сейчас, насколько знаю, прекрасно себя чувствует — дай ему Бог здоровья. Все его любят, всюду его приглашают — знаменитый человек, видеть которого хотят многие. Дома у него тоже, как я понимаю, все хорошо.

— На «Эмирейтс» есть прижизненный памятник Арсену Венгеру. Как вы считаете, Романцев заслужил такой же в Тушине, а вы — в Черкизове?

— Об этом должны подумать другие люди, ха-ха! А мы никому ни в чем себя не навязываем, не рассуждаем, заслужили чего-то или нет. Посчитают они нужным так поступить — конечно, будет приятно. Сочтут, что сделали маловато, — тоже нормально. Многие вещи зависят не от нас, а мы будем жить своей жизнью.