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«Болельщик может прийти на стадион, а может напиться в баре. Это лучше?» Гинер — о пиве, Влашиче и формате Кубка России

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Президент ЦСКА Евгений Гинер.
Президент ЦСКА Евгений Гинер.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Интервью президента ЦСКА.

Сегодня в Государственной Думе РФ прошло заседание спортивного комитета по вопросу о возвращении в продажу пива на футбольные стадионы. Большинство клубов РПЛ высказалось за возвращение. После собрания дольше всех с журналистами общался президент ЦСКА Евгений Гинер.

Для русского человека пиво без водки — деньги на ветер

— Ваша позиция по возвращению пива на стадионы?

— Забудьте про финансовую часть. Клуб от этого может получить 10-12 миллионов рублей в сезон — при наших бюджетах в 100 миллионов долларов... Вопрос в другом. Максим Митрофанов отметил — это может повлиять на то, что болельщик придет на стадион. Здоровье? Смотря футбол в баре, болельщик выпивает водку, выпивает пиво. Потому что для русского человека пиво без водки — деньги на ветер. Там это можно, это же не стадион. О чем мы говорим? В баре никак не ограничивают.

Сколько успеет выпить на матче? Кружку пива в подтрибунном помещении. На чемпионате мира была возможность, потому что ФИФА не запрещает. В Германии вы можете выйти с пивом на трибуны. Сделайте у нас так же. Почему мы говорим обо всем с экономической точки зрения? Болельщик может прийти на стадион, провести два часа времени, а может напиться в баре. Это лучше? Отмена пива прошла за два с половиной года. А первое слушание о возвращении было четыре года назад. Надо продумать, как сделать хорошо и безопасно, а не просто запретить. Давайте вообще закроем стадионы? Люди будут смотреть футбол по телевизору как в пандемию.

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— Тут еще вопрос здоровья.

— Говорите о здоровье? Человек выпивает бутылку водки перед матчем, а дальше два часа не понимает, что кричит. И здоровье у него нормальное! Сколько болельщик может купить пива на стадионе? Кружку, ну две! Больше он позволить себе не сможет. Это порядка 10 миллионов рублей в год пополнение бюджета. Понятно, что это пойдет на развитие детских школ. Мы все туда отправим. Но есть две вещи, которые я хотел бы упомянуть.

Например, идет матч чемпионата России — пиво разрешено продавать. А если мы решили провести товарищескую игру со «Спартаком» — нужно обратиться в правительство. Второе — концерты на стадионах. Очень большая просьба обратить внимание на эти вещи.

— Мы понимаем, что законопроект о пиве позволит зарабатывать какие-то совсем смешные деньги. А если говорить о законопроекте о рекламе пива?

— Думаю, что это следующий шаг, не надо мешать все в один котел. Пока мы говорим о том, чтобы разрешить продажу пива. Дальше надо показывать, объяснять, как облегчается вся история с рекламой. Если я не ошибаюсь, восемь государственных стадионов построено к чемпионату мира, их расходы до 300 миллионов рублей в год. Назвали они арену каким-то пивным именем — 400-500 миллионов они получат, 200 миллионов сверху, государство не будет на это тратить. Но это уже следующий шаг.

Девушка с пивом около стадиона.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Не понимаю, почему для безопасности на стадионе Акинфееву нужно получать Fan ID

— В условиях нынешней посещаемости, как вы считаете, возвращение пива на трибуны сможет кардинально изменить ситуацию?

— Надо сначала сделать, потом считать. Создавать условия. Почему такое количество людей до этой всей истории ходило на стадионы? Потому что построены новые стадионы. У нас заполняемость была 27-28 тысяч на матчах при 30 тысячах стадиона, а сейчас 7 тысяч.

— Все же возвращение пива — это не спасение.

— Никто об этом не говорит.

— Вернуться к старым цифрам невозможно.

— Почему невозможно? Вы считаете, что на стадион должны ходить только те, кто против закона о Fan ID?

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— Должны все ходить.

— Притом что я получил паспорт болельщика, но не понимаю, почему это должны делать тренерский штаб, футболисты, массажисты, доктора. А если для безопасности на стадионе нужен паспорт болельщика, значит, так и должно быть. Нормально, люди идут. Все подключались к этому, сделали, по-моему, идеальную систему получения Fan-ID. За 5-10 минут можно все оформить.

— Но проход на стадион несовершенен. ЦСКА — «Зенит» тому подтверждение.

— Это был один из первых матчей. Клуб такие системы не производит. Мы наняли компанию, которая поставила данную систему. Есть гарантийное обслуживание. Но вот есть вопрос — существуют полные люди. Не хочу никого обидеть, но таким людям пройти через турникет тяжело. Полный человек может пройти через ворота. Надо доработать как-то.

Болельщики на трибуне.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Кубок надо оставлять в таком формате, а чемпионат менять

— Какова ваша позиция по формату чемпионата весна-осень?

— Почему-то у нас считают, что в июле в +36 играть лучше, чем зимой. Хотя мы в -20 не играем.

— Зачем сегодня были произнесены слова «весна-осень» в контексте обсуждения закона о пиве?

— Это было сказано в контексте того, что зимой в Екатеринбурге при -25 болельщик пиво пить не пойдет, надо абстрактно водочку. Но две вещи. Первое — у нас запрещено при таких температурах играть. Второе — думаю, пиво, которое всегда холодным быть не может, при +36, когда человек едет на пляж, а не на футбол, тоже не идет на пользу. Я вот не понимаю, у нас же в приоритете спортивная составляющая, а не то, как пиво пить удобнее.

— Что можете сказать по «Вест Хэму» и выплатам за Влашича?

— Их госбанк запрещает им платить. В международных инстанциях они все проиграли. Если у них появилась возможность не платить, они будут использовать ее.

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— А решение ФИФА им не указ?

— Указ, но когда будет снят запрет на регистрацию и банк сможет это сделать.

— Как вам нынешний формат Кубка России?

— Сейчас все хлопают в ладоши и говорят, какой сделали шикарный формат Кубка России. Затянутый? Мы первый год так играем. Не двадцать лет, а первый год. Надо там подправить, здесь подправить. Считаю, что и чемпионат тоже надо менять. Если мы не увеличим количество клубов, то чемпионат надо менять. Обязательно нужно Кубок оставлять в таком формате, а чемпионат менять.

Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Евгений Гинер
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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