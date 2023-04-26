«Болельщик может прийти на стадион, а может напиться в баре. Это лучше?» Гинер — о пиве, Влашиче и формате Кубка России

Интервью президента ЦСКА.

Сегодня в Государственной Думе РФ прошло заседание спортивного комитета по вопросу о возвращении в продажу пива на футбольные стадионы. Большинство клубов РПЛ высказалось за возвращение. После собрания дольше всех с журналистами общался президент ЦСКА Евгений Гинер.

Для русского человека пиво без водки — деньги на ветер

— Ваша позиция по возвращению пива на стадионы?

— Забудьте про финансовую часть. Клуб от этого может получить 10-12 миллионов рублей в сезон — при наших бюджетах в 100 миллионов долларов... Вопрос в другом. Максим Митрофанов отметил — это может повлиять на то, что болельщик придет на стадион. Здоровье? Смотря футбол в баре, болельщик выпивает водку, выпивает пиво. Потому что для русского человека пиво без водки — деньги на ветер. Там это можно, это же не стадион. О чем мы говорим? В баре никак не ограничивают.

Сколько успеет выпить на матче? Кружку пива в подтрибунном помещении. На чемпионате мира была возможность, потому что ФИФА не запрещает. В Германии вы можете выйти с пивом на трибуны. Сделайте у нас так же. Почему мы говорим обо всем с экономической точки зрения? Болельщик может прийти на стадион, провести два часа времени, а может напиться в баре. Это лучше? Отмена пива прошла за два с половиной года. А первое слушание о возвращении было четыре года назад. Надо продумать, как сделать хорошо и безопасно, а не просто запретить. Давайте вообще закроем стадионы? Люди будут смотреть футбол по телевизору как в пандемию.

— Тут еще вопрос здоровья.

— Говорите о здоровье? Человек выпивает бутылку водки перед матчем, а дальше два часа не понимает, что кричит. И здоровье у него нормальное! Сколько болельщик может купить пива на стадионе? Кружку, ну две! Больше он позволить себе не сможет. Это порядка 10 миллионов рублей в год пополнение бюджета. Понятно, что это пойдет на развитие детских школ. Мы все туда отправим. Но есть две вещи, которые я хотел бы упомянуть.

Например, идет матч чемпионата России — пиво разрешено продавать. А если мы решили провести товарищескую игру со «Спартаком» — нужно обратиться в правительство. Второе — концерты на стадионах. Очень большая просьба обратить внимание на эти вещи.

— Мы понимаем, что законопроект о пиве позволит зарабатывать какие-то совсем смешные деньги. А если говорить о законопроекте о рекламе пива?

— Думаю, что это следующий шаг, не надо мешать все в один котел. Пока мы говорим о том, чтобы разрешить продажу пива. Дальше надо показывать, объяснять, как облегчается вся история с рекламой. Если я не ошибаюсь, восемь государственных стадионов построено к чемпионату мира, их расходы до 300 миллионов рублей в год. Назвали они арену каким-то пивным именем — 400-500 миллионов они получат, 200 миллионов сверху, государство не будет на это тратить. Но это уже следующий шаг.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Не понимаю, почему для безопасности на стадионе Акинфееву нужно получать Fan ID

— В условиях нынешней посещаемости, как вы считаете, возвращение пива на трибуны сможет кардинально изменить ситуацию?

— Надо сначала сделать, потом считать. Создавать условия. Почему такое количество людей до этой всей истории ходило на стадионы? Потому что построены новые стадионы. У нас заполняемость была 27-28 тысяч на матчах при 30 тысячах стадиона, а сейчас 7 тысяч.

— Все же возвращение пива — это не спасение.

— Никто об этом не говорит.

— Вернуться к старым цифрам невозможно.

— Почему невозможно? Вы считаете, что на стадион должны ходить только те, кто против закона о Fan ID?

— Должны все ходить.

— Притом что я получил паспорт болельщика, но не понимаю, почему это должны делать тренерский штаб, футболисты, массажисты, доктора. А если для безопасности на стадионе нужен паспорт болельщика, значит, так и должно быть. Нормально, люди идут. Все подключались к этому, сделали, по-моему, идеальную систему получения Fan-ID. За 5-10 минут можно все оформить.

— Но проход на стадион несовершенен. ЦСКА — «Зенит» тому подтверждение.

— Это был один из первых матчей. Клуб такие системы не производит. Мы наняли компанию, которая поставила данную систему. Есть гарантийное обслуживание. Но вот есть вопрос — существуют полные люди. Не хочу никого обидеть, но таким людям пройти через турникет тяжело. Полный человек может пройти через ворота. Надо доработать как-то.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Кубок надо оставлять в таком формате, а чемпионат менять

— Какова ваша позиция по формату чемпионата весна-осень?

— Почему-то у нас считают, что в июле в +36 играть лучше, чем зимой. Хотя мы в -20 не играем.

— Зачем сегодня были произнесены слова «весна-осень» в контексте обсуждения закона о пиве?

— Это было сказано в контексте того, что зимой в Екатеринбурге при -25 болельщик пиво пить не пойдет, надо абстрактно водочку. Но две вещи. Первое — у нас запрещено при таких температурах играть. Второе — думаю, пиво, которое всегда холодным быть не может, при +36, когда человек едет на пляж, а не на футбол, тоже не идет на пользу. Я вот не понимаю, у нас же в приоритете спортивная составляющая, а не то, как пиво пить удобнее.

— Что можете сказать по «Вест Хэму» и выплатам за Влашича?

— Их госбанк запрещает им платить. В международных инстанциях они все проиграли. Если у них появилась возможность не платить, они будут использовать ее.

— А решение ФИФА им не указ?

— Указ, но когда будет снят запрет на регистрацию и банк сможет это сделать.

— Как вам нынешний формат Кубка России?

— Сейчас все хлопают в ладоши и говорят, какой сделали шикарный формат Кубка России. Затянутый? Мы первый год так играем. Не двадцать лет, а первый год. Надо там подправить, здесь подправить. Считаю, что и чемпионат тоже надо менять. Если мы не увеличим количество клубов, то чемпионат надо менять. Обязательно нужно Кубок оставлять в таком формате, а чемпионат менять.