Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:45

Губит футбол не пиво. Неужели здравый смысл возобладает?

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Пиво на футболе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен
Константин Алексеев — о законопроекте по возвращению пенного напитка на стадионы.

Мнение

По-хорошему, темы пива на стадионах не должно существовать уже лет десять. Мы же не обсуждаем — можно ли купить на матче чай, минералку или хот-дог, свободно делая это. А пенное чем хуже?

Какую-то мотивацию можно было найти в 1990-х, начале 2000-х, когда на трибунах летали и горели кресла, а болельщиков поливали из водометов. Хотя бы прослеживалась логика — чуть снизить градус агрессии отменой продажи пива. Но с тех пор многое поменялось. И атмосфера на футболе — в том числе. Ни драк, ни скандалов. Хотя понятно, что и сейчас далеко не все зрители прошли бы алкотест — разминку и «нулевой» тайм еще никто не отменял.

Болельщики на&nbsp;матче РПЛ. Что люди получат вместе с Fan ID: бесплатные проезд и парковки, пиво на стадионах? Колонка Казакова

Но ладно, бог с ним — с тем, что происходило до нынешнего сезона. Кого-то могли испугать и пара зажженных фаеров. Но теперь-то, в эпоху Fan ID, какие аргументы приведешь против пива на футболе? Когда любого, у кого от пары кружек вдруг снесет крышу и он начнет беспределить, тут же лишат паспорта болельщика. И проблема с ним решится раз и навсегда.

На мой взгляд, в условиях резкого снижения посещаемости в РПЛ надо цепляться за любую возможность сделать поход на футбол более популярным. И возможность выпить пива при просмотре матча с трибуны очевидно является дополнительным аргументом для покупки билета. Так дайте людям такую возможность.

Многие скажут, что подобный подход применим и к самому Fan ID, но там хотя бы приводится аргумент безопасности, персонального контроля, возможности запрета на посещение стадионов для тех, кто приходит барагозить. В случае с продажей пива такого обоснования не прослеживается.

Английские болельщики на трибуне во время матча ЧМ-2018.
Английские болельщики на трибуне во время матча ЧМ-2018.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

В среду гендиректор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин еще раз напомнил статистику чемпионата мира в России, на аренах которого янтарное продавалось: 3 миллиона человек на стадионах, 7 миллионов — в фaн-зонах, эксцессов — ноль.

Продажа пива напрямую не скажется на бюджетах клубов. Например, президент ЦСКА Евгений Гинер сказал, что на этом ПФК сможет заработать за год 10 миллионов рублей — капля в море. Однако такое разрешение обязательно отразится в лучшую сторону на посещаемости. А это — другая атмосфера на трибунах, мотивация для футболистов, качество телекартинки, привлечение спонсоров в конце концов.

Губит футбол не пиво. Губит футбол запрет на его продажу.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Футбол
РПЛ
41
162
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«МОК выдвигает унизительный ультиматум». Жесткая дискуссия о возвращении российских спортсменов
Вальбуэна о словах Кокорина про чудака: «Мой уровень футбола в десять раз лучше, чем у него!»
ФСБ пресекла деятельность проукраинских мошеннических call-центров в Москве
Ребенок в Подмосковье случайно выстрелил себе в лоб из пистолета
Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским
Бывшие магазины Zara начнут открываться в Москве под новым названием с 27 апреля
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: РПЛ-2023: возможна ли смена формата — как будут играть чемпионат?
«Болельщик может прийти на стадион, а может напиться в баре. Это лучше?» Гинер — о пиве, Влашиче и формате Кубка России
Кубка лиги не будет. Вместо него — реформированный кубок страны
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Соболев и Зобнин дельфинчиками прыгают, а потом обижаются». Быстров — о главных событиях тура РПЛ

«Болельщик может прийти на стадион, а может напиться в баре. Это лучше?» Гинер — о пиве, Влашиче и формате Кубка России