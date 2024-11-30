«Спартак» не обыграет «Краснодар», а «Зенит» разгромит «Крылья Советов». Прогнозы на 17-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев и глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин.

«Акрон» — «Оренбург»

Владимир Пономарев — 0:1. «Оренбург» дал бой «Зениту», до конца держался в обороне. Думаю, что команда Слишковича одержит долгожданную победу.

Александр Шпрыгин — 1:1. Неудачники предыдущего тура зарубятся на Волге и сведут матч к результативной ничьей.

ЦСКА — «Рубин»

Владимир Пономарев — 0:0. «Рубин» сейчас прибавил, Даку в отличной форме. Если ЦСКА сыграет вничью, это будет хорошим результатом.

Александр Шпрыгин — 2:0. Армейцам отступать некуда, и они добьются победы над сложным соперником.

«Ростов» — «Пари НН»

Владимир Пономарев — 0:1. При Гончаренко «Пари НН» стал постоянно набирать очки и игра улучшилась. Поставлю на минимальную победу нижегородцев.

Александр Шпрыгин — 2:1. Хозяева пропустят, но победят с минимальной разницей в счете.

«Локомотив» — «Химки»

Владимир Пономарев — 2:0. «Химки» выдали хорошую игру с «Краснодаром», добились ничьей. Но вряд ли смогут повторить то же с «Локомотивом».

Александр Шпрыгин — 3:0. После сокрушительного поражения притормозившие железнодорожники оторвутся на химчанах. Снова Пиняев и Батраков создадут игровое преимущество в Черкизове.

«Зенит» — «Крылья Советов»

Владимир Пономарев — 3:0. Тут все понятно, «Зенит» явный фаворит. Самарцев ждет разгром.

Александр Шпрыгин — 2:0. К сожалению, «крылышки» в Питере не смогут оказать достойного сопротивления и проиграют не меньше чем в два мяча.

«Динамо» Мх — «Факел»

Владимир Пономарев — 2:0. Махачкалинское «Динамо» отлично играет в обороне. Думаю, оно воспользуется ошибками гостей и заберет три очка.

Александр Шпрыгин — 1:1. В тяжелой игре и борьбе махачкалинцы не смогут одолеть неуступчивых воронежцев. Команды разделят очки, обе останутся недовольными результатом.

«Краснодар» — «Спартак»

Владимир Пономарев — 2:1. «Спартак» выдал отличную игру с «Локомотивом», но в этом больше вина железнодорожников. В Краснодаре нас ждет яркий матч, в котором победят хозяева.

Александр Шпрыгин — 2:2. Матч обещает быть ярким и зрелищным, обе команды играют в атакующий футбол, однако не будет перевеса ни в одну из сторон.

«Ахмат» — «Динамо»

Владимир Пономарев — 2:0. «Ахмат» очень долго не может победить. И нельзя сказать, что он ужасно играет. Где-то не везет. Осталось два матча до зимней паузы, необходимо набрать максимум очков.

Александр Шпрыгин — 1:2. Динамовцам наконец повезет. Они выйдут на хороший газон в Грозном в оптимальном составе. И реализация созданных моментов позволит им победить, хотя традиционная валидольная концовка гарантирована.