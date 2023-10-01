Самарцы в блестящем стиле разгромили красно-белых — 4:0.

Как же быстро в футболе все меняется! Вроде бы избитая фраза, но разве найдешь лучше? Каких-то четыре месяца назад, когда «Крылья Советов» обыграли «Спартак» в Самаре, у волжан на кону стояла возможность избежать стыковых матчей, а красно-белые претендовали на второе место. Сейчас все крутилось вокруг той самой второй позиции — но применительно к обеим командам. То есть «Крылья» с июня шли на взлет, превратившись в один из самых стабильных клубов РПЛ, который еще и абсолютно лучший по результативности.

«Спартак» же — в привычном для себя режиме — двигался по синусоиде. Начал чемпионат в атмосфере всеобщего восторга и виртуальном звании едва ли не главного претендента на титул. Продолжил кошмарной серией из четырех матчей без побед, бесконечной ротацией и разговорами о неизбежности отставки Гильермо Абаскаля. Но когда дно было достигнуто, испанец от него оттолкнулся и нашел золотую середину.

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С более логичными кадровыми решениями, капитаном Джикией в роли запасного и тремя (с учетом кубкового) матчами на ноль. До этого отрезка единственный «сухарь» пришелся на нулевую ничью с «Ахматом». При этом ротация за три последних турах затрагивала только одну позицию в тройке центральных полузащитников, где Абаскаль, не трогая Мозеса и Мартинса, выбирал между Пруцевым и Зобниным.

Так что ничего удивительного в том, что в Самаре «Спартак» взял мяч под контроль и стал методично раскачивать оборону хозяев, не было. Но кто сказал, что «Крылья» были к этому не готовы? Если бы при счете 0:0 хозяева не потеряли при подаче углового Дуарте, упустившего свой шанс, а чуть позже удар Промеса не остановила бы штанга, готовность самарцев можно было бы оценить на «отлично».

Но все равно принципиальной разницы с «пятеркой с небольшим минусом» нет. А с поправкой на результат — это вообще мелочь. Тем более контратаки хозяев получались убийственно эффективными. В первой же из них решающий импульс придало ускорение Салтыкова, который уже становился спартаковским кошмаром в составе «Акрона». А ведь к нему по логике должно было быть приковано повышенное внимание. Только это в итоге дало больше пространства Горшкову.

Два гола флангового защитника — это в принципе круто. А если вспомнить, что в прошлый раз Горшков забивал в мае 2022-го — и тоже «Спартаку» (!), — получается настоящая фантастика. Что, впрочем, не отменяет недоумения по поводу действий обороны москвичей во второй голевой атаке. Рахманович переводил мяч на противоположный фланг, когда там зияла огромная дыра. Бонгонда попытался закрыть ее с опозданием и был обыгран, после чего на табло зажглись цифры 2:0.

Даже странно, что Абаскаль при таком раскладе не сделал в перерыве ни одной замены. Но так как проведенная работа в раздевалке никакого результата не дала, дошло до радикальных решений. Никак иначе уход с поля Промеса на исходе часа игры не охарактеризовать. До этого Квинси отыграл от звонка до звонка все девять матчей. А замена голландца привела к образованию на левом фланге свежей связки Рябчук — Зиньковский. Хлусевич, соответственно, ушел направо, а число созидателей увеличилось за счет размена Зобнина на Медину.

В результате «Спартак» все же создал первый в тайме момент. Зиньковский своим фирменным ударом заставил Овсянникова напрячься, но если бы касание пытавшегося изменить траекторию полета мяча Медины получилось акцентированным, задача для вратаря могла бы перейти в разряд неразрешимых. Это, впрочем, то самое сослагательное наклонение. Больше красно-белые не создали ничего, получив еще две пробоины. После того, как Костанца догнал мяч у линии поля и организовал гол Гарре, и после унизительного гола спартаковского воспитанника Шитова в пустые ворота.

На Максименко и Бабича словно нашло затмение. На второе место «Спартак» и близко не наиграл. Оно по праву у Самары. А красно-белые перед дерби с ЦСКА еще и потеряли две важнейшие фигуры. И если травмировавшегося Хлусевича заменить можно, то у нарвавшегося на дисквалификацию Соболева альтернативы, по сути, нет. Вот и посмотрим, как работает тезис Абаскаля о том, что самые результативные игроки чемпионата — совсем не центральные нападающие.

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В прошлом сезоне Соболев забил один из четырех мячей «Спартака» в ворота ЦСКА, но пропустит ближайшее дерби. На что будут способны красно-белые в этом матче в отсутствие лидера атаки? Два и более гола в их исполнении можно взять с коэффициентом 2.03, один и менее — за 1.80.