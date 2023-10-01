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РПЛ

Сегодня, 18:30

Абаскаль продолжает чудить. Матч в Самаре похож на откровенный саботаж

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Квинси Промес и Гильермо Абаскаль в матче «Крылья Советов» — «Спартак».
Фото ФК «Спартак»
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Максим Алланазаров — о разгроме «Спартака».
Россия. Премьер-лига. 10-й тур
01 окт, 16:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
4:0
Спартак

Если бы я был руководителем «Спартака», то после матча с «Крыльями» попросил бы тренера объяснить свои действия: выбор состава на игру и проведенные замены.

Ужасный первый тайм не побудил Гильермо Абаскаля сделать ни одного изменения в перерыве, хотя они явно напрашивались. И таким бездействием испанец теряет поддержку болельщиков с невероятной быстротой. Это начинает наводить на определенные мысли.

&laquo;Крылья Советов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Крылья Советов» разгромили «Спартак» со счетом 4:0. Онлайн-трансляция матча РПЛ

Абаскаль продолжает гнуть свою линию и выпускает в центральную линию крайне странное сочетание. Мартинс, Зобнин, Мозес — скажите честно, кто-то из этой тройки вам запомнился? Таким выбором основы специалист элементарно лишил команду объема, возможности быстро начинать атаки и двигать мяч вперед. Так нельзя не только против одного из лидеров чемпионата, но и против любого соперника.

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Тренер «Спартака», кажется, окончательно забыл про Литвинова. Не замечает сильные стороны Пруцева и продолжает настаивать на решениях, которые кроме него никто не понимает. В момент, когда можно приблизиться к конкурентам за медали, красно-белые в очередной раз жестко провалились. Так было с «Уралом» и «Ахматом», а продолжилось во встрече с «Крыльями».

Важно отметить: в Самаре провалилась не только центральная линия. Например, оценивать выступление Денисова просто не хочется. Правый защитник «Спартака» буквально деклассирован Горшковым. Не выручил и Максименко, пропустивший первый гол в ближний угол и не сумевший дотянуться до мяча во время второго результативного удара. Есть ощущение, что в ближайшее время у «Спартака» образуется еще одна проблема в составе, которую нужно решать — вратарская. Селихов часто травмируется, а Максименко нестабилен. Все это — наряду с не решаемыми годами задачами по укреплению опорной зоны и флангов обороны.

Но ладно стартовый состав — к этому хотя бы все привыкли. В Самаре Абаскаль шокировал еще и перестановками во втором тайме: на 60-й минуте испанец неожиданно убрал Промеса — единственного, кто в состоянии делать в этом составе разницу. Зато на поле остался Мозес, который просто не вошел в игру и не запомнился ни одним полезным действием. Все это просто не укладывается в голове.

Говоря о провале «Спартаке», нельзя не отметить классный футбол Самары. Прямо сейчас «Крылья Советов» — самая зрелищная команда чемпионата. Отличные трансферы, понимание своего пути и грамотные решения тренерского штаба — вот три составляющих успеха. За такой работой приятно наблюдать, а всех причастных хочется искренне поздравить.

Самара, вы большие молодцы!

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Уже через неделю у «Спартака» дерби с ЦСКА. Какой результат покажут красно-белые в этом матче? Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ неожиданно считают команду Абаскаля фаворитом. Ее победа оценена коэффициентом 2.30, что приблизительно 43% вероятности исхода. На армейцев выставлена котировка 3.00 (33%), на ничью — 3.75 (24%).

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Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
34
194
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