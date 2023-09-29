«Спартак» не обыграет «Крылья Советов», «Зенит» разгромит «Оренбург». Прогнозы на 10-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-вратарь «Кубани», ЦСКА и «Динамо» Евгений Плотников и основатель группы «Слот» и болельщик «Динамо» Игорь Кэш Лобанов.

Евгений Плотников — 2:1. «Ростов» неудачно начал сезон, но в последних матчах мы видим, как команда прибавляет и забивает много голов. После отличного начала у «Урала» сейчас спад. Думаю, что фактор домашнего поля тоже сыграет свою роль.

Игорь Лобанов — 0:1. «Ростов» неудачно начал этот чемпионат России. «Урал» в последних матчах не показал положительного результата, но думаю, он фаворит в этой игре.

Евгений Плотников — 1:3. Мы видим, что у чемпиона есть проблемы, о чем говорят поражения от «Локомотива» и «Динамо». Но «Зенит» выше классом «Оренбурга», за счет него и будет сделан результат.

Игорь Лобанов — 0:3. «Зенит» после домашнего поражения от «Локомотива» будет рвать и метать, команда сильнее «Оренбурга».

Евгений Плотников — 2:1. «Локомотив» получил отличный эмоциональный заряд после победы над «Зенитом» в гостях. Думаю, он закрепит успех в домашней игре.

Игорь Лобанов — 2:1. «Локомотив» одержал победу над «Зенитом», он хорошо идет по сезону. Но железнодорожники пропустят один мяч, потому что команда Юрана цепляется в каждом матче.

Евгений Плотников — 0:2. «Краснодар» лидер нашего чемпионата. Играет в отличный футбол, хорошо атакует и умеет охранять результат. «Рубин» борется за выживание, класс его игроков ниже, чем у «Краснодара».

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Игорь Лобанов — 0:1. «Рубин» будет упираться до конца, но лидер нашего чемпионата одержит победу с минимальным счетом.

Евгений Плотников — 2:0. ЦСКА выше классом. Хоть многие говорят о кадровых проблемах, думаю, что Федотов сможет с ними справиться, а команда станет побеждать.

Игорь Лобанов — 2:1. «Балтика» хорошо смотрится, но ее футболистам не хватает мастерства. Думаю, что ЦСКА должен забирать долгожданные три очка в чемпионате, уже пять игр подряд без побед.

Евгений Плотников — 1:1. Будет тяжелая игра. Команды борются за выживание, им очень нужны очки.

Игорь Лобанов — 1:1. Играют две команды из зоны вылета. «Факел» будет бороться до конца. А «Сочи» не может найти себя, меняет тренеров, хотя состав более-менее приличный.

Евгений Плотников — 2:2. Обе команды отлично играют в атаке и находятся на подъеме. Хоть «Спартак» не пропускал в трех матчах подряд, думаю, что «Крылья» прервут эту серию.

Игорь Лобанов — 2:1. «Крылья Советов» показывают отличный футбол, город долго ждал такой команды. Думаю, что самарцы одержат победу над красно-белыми.

Евгений Плотников — 2:2. «Динамо» в последнее время тяжело играет в Грозном. Команда уступила в дерби, ей нужно реабилитироваться перед болельщиками. Думаю, будет результативная ничья.

Игорь Лобанов — 1:2. «Динамо» не так хорошо играет. Но «Ахмат» перестраивается под Ромащенко, это шанс «Динамо» забрать три очка.