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Сегодня, 00:00

«Спартак» не обыграет «Крылья Советов», «Зенит» разгромит «Оренбург». Прогнозы на 10-й тур РПЛ

Экс-вратарь ЦСКА и «Динамо» Плотников дал прогноз на матчи 10-го тура РПЛ
Константин Белов
Корреспондент
В последнем очном матче команд «Крылья Советов» обыграли «Спартак».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-вратарь «Кубани», ЦСКА и «Динамо» Евгений Плотников и основатель группы «Слот» и болельщик «Динамо» Игорь Кэш Лобанов.

«Ростов» — «Урал»

Евгений Плотников — 2:1. «Ростов» неудачно начал сезон, но в последних матчах мы видим, как команда прибавляет и забивает много голов. После отличного начала у «Урала» сейчас спад. Думаю, что фактор домашнего поля тоже сыграет свою роль.

Игорь Лобанов — 0:1. «Ростов» неудачно начал этот чемпионат России. «Урал» в последних матчах не показал положительного результата, но думаю, он фаворит в этой игре.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
29 сент, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Урал

«Оренбург» — «Зенит»

Евгений Плотников — 1:3. Мы видим, что у чемпиона есть проблемы, о чем говорят поражения от «Локомотива» и «Динамо». Но «Зенит» выше классом «Оренбурга», за счет него и будет сделан результат.

Игорь Лобанов — 0:3. «Зенит» после домашнего поражения от «Локомотива» будет рвать и метать, команда сильнее «Оренбурга».

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
30 сент, 12:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Зенит

«Локомотив» — «Пари НН»

Евгений Плотников — 2:1. «Локомотив» получил отличный эмоциональный заряд после победы над «Зенитом» в гостях. Думаю, он закрепит успех в домашней игре.

Игорь Лобанов — 2:1. «Локомотив» одержал победу над «Зенитом», он хорошо идет по сезону. Но железнодорожники пропустят один мяч, потому что команда Юрана цепляется в каждом матче.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
30 сент, 14:45. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Пари НН

«Рубин» — «Краснодар»

Евгений Плотников — 0:2. «Краснодар» лидер нашего чемпионата. Играет в отличный футбол, хорошо атакует и умеет охранять результат. «Рубин» борется за выживание, класс его игроков ниже, чем у «Краснодара».

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Игорь Лобанов — 0:1. «Рубин» будет упираться до конца, но лидер нашего чемпионата одержит победу с минимальным счетом.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
30 сент, 16:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Краснодар

ЦСКА — «Балтика»

Евгений Плотников — 2:0. ЦСКА выше классом. Хоть многие говорят о кадровых проблемах, думаю, что Федотов сможет с ними справиться, а команда станет побеждать.

Игорь Лобанов — 2:1. «Балтика» хорошо смотрится, но ее футболистам не хватает мастерства. Думаю, что ЦСКА должен забирать долгожданные три очка в чемпионате, уже пять игр подряд без побед.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
30 сент, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Балтика

«Факел» — «Сочи»

Евгений Плотников — 1:1. Будет тяжелая игра. Команды борются за выживание, им очень нужны очки.

Игорь Лобанов — 1:1. Играют две команды из зоны вылета. «Факел» будет бороться до конца. А «Сочи» не может найти себя, меняет тренеров, хотя состав более-менее приличный.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
01 окт, 14:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Сочи

«Крылья Советов» — «Спартак»

Евгений Плотников — 2:2. Обе команды отлично играют в атаке и находятся на подъеме. Хоть «Спартак» не пропускал в трех матчах подряд, думаю, что «Крылья» прервут эту серию.

Игорь Лобанов — 2:1. «Крылья Советов» показывают отличный футбол, город долго ждал такой команды. Думаю, что самарцы одержат победу над красно-белыми.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
01 окт, 16:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Спартак

«Ахмат» — «Динамо»

Евгений Плотников — 2:2. «Динамо» в последнее время тяжело играет в Грозном. Команда уступила в дерби, ей нужно реабилитироваться перед болельщиками. Думаю, будет результативная ничья.

Игорь Лобанов — 1:2. «Динамо» не так хорошо играет. Но «Ахмат» перестраивается под Ромащенко, это шанс «Динамо» забрать три очка.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
01 окт, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Динамо
РПЛ
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