Олег Малышев: «На данный момент Абаскаль продолжает работать. Но считаю правильным иметь план Б»

Генеральный директор «Спартака», пришедший в клуб летом 2023 года, дал «РБК Спорт» большое интервью. Приводим некоторые из его ответов.

О работе

— Все годы, что я занимался спортивными проектами, мне хотелось реализовать все свои знания и опыт, чтобы помочь любимому клубу выйти на новый качественный уровень и развиваться, добиваться успеха. Это были непростые полгода во многих отношениях. Легко и не должно было быть. Достаточно серьезная перестройка происходила в нашей управленческой команде. Есть иллюзия, что работа генерального директора футбольного клуба — это игра в «Футбольный менеджер». Требовалось детально погрузиться в проблематику, в конкретные задачи абсолютно всех подразделений, которые работают внутри клуба.

Мы подготовили и утвердили на совете директоров план по развитию инфраструктуры. Он включает в себя строительство и дворца спорта с манежем в Тушине, и спортивной базы и академии в Сокольниках.

Разработаны долгосрочные принципы работы спортивного блока, и проведена соответствующая реорганизация, включая смену спортивного директора, руководителя скаутской службы и запуск «Спартака-2». Активно развиваем работу по спонсорским и партнерским соглашениям, в частности подписано новое крупное соглашение с Winline. Запущен ряд проектов по повышению уровня проведения Matchday. Надеемся, результаты будут видны уже во второй половине этого сезона.

Олег Малышев. Фото Никита Успенский

О критике

— В таком клубе, как «Спартак», спортивный результат стоит на первом месте. Если команда на пятом месте, если она всерьез не борется за лидерство — это значит, что-то делается неправильно. На данный момент эту критику нельзя не принять.

А критика, которую я не принимаю, основана на многочисленных слухах и домыслах, большом количестве фейков о жизни в клубе, инсайдах о событиях, которых точно нет.

О стратегии

— Для меня стратегия — это не кипы исписанной бумаги, а основные принципы, на которые опираются, принимая те или иные решения. Они сформированы, обсуждены на совете директоров, и мы ими руководствуемся в работе.

Есть задачи и принципы, которые касаются нашей коммерческой стратегии. Они заключаются в том, чтобы, несмотря на все трудности, стараться максимально заполнить стадион, обеспечить развитие контакта с болельщиками по всей России. «Спартак» — это национальный бренд. Чем лучше наша работа с болельщиками, тем продуктивнее взаимодействие с нашими бизнес-партнерами.

Второй важный принцип развития — увеличение коммерческих доходов. Клуб на протяжении более чем 20 лет существует в основном на деньги «Лукойла», но мы должны думать и над приростом сторонних спонсорских контрактов.

С точки зрения спортивной составляющей также есть базовые принципы, на которые мы опирались, в том числе при выборе нового спортивного директора. Он должен разделять наши идеи и убеждения.

Гильермо Абаскаль с футболистами «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ»

Об Эшуорте и Амарале

— Пол Эшуорт на данный момент остается в клубе на должности технического директора. Он будет участвовать в работе вертикали, будет помогать Томашу Амаралу с точки зрения дальнейшего выстраивания скаутской работы. От того, насколько успешно Пол справится со своими задачами, зависит решение о его будущем в клубе.

Его советы, знания, опыт, надеюсь, нам пригодятся. Но ответственность и финальное решение по трансферам — на Томаше.

Какой кредит доверия у Амарала? Думаю, что один сезон или календарный год вполне достаточен для того, чтобы понять, какой вклад специалист вносит в работу и развитие клуба.

Томаш кажется молодым, но он может быть жестким и принципиальным. И совершенно точно у него есть все полномочия и рычаги для того, чтобы делать замечания и подсказывать, делиться своими наблюдениями. В предыдущий период работа тренера также контролировалась. Перед тренером стоят конкретные задачи, которые контролируются советом директоров, генеральным и спортивным директорами.

О тренере

— Какими бы ни были обстоятельства, «Спартак» не должен занимать пятое место по итогам первой половины чемпионата. Поэтому с точки зрения эмоциональной оценки в клубе, совете директоров наши болельщики недовольны таким положением вещей. Считаю, что свою оценку я сформулировал коррект­но. Если из этого вопроса вытекает вопрос о судьбе Гильермо, то на данный момент он продолжает работать.

С одной стороны, никакие решения по смене тренера на эмоциях сразу после матча приниматься не должны. С другой стороны, это футбол. Здесь все может пойти неожиданно не по твоему плану. Стратегически клуб должен быть готов к любому повороту событий. Поэтому я считаю правильным иметь план Б.

Георгий Джикия. Фото Федор Успенский, «СЭ»

О Джикии

— У Джикии соглашение заканчивается летом, есть опция продления. Георгий — один из самых уважаемых наших футболистов, который уже внес большой вклад в историю клуба. Честно скажу, это один из моих любимых футболистов. Но в силу определенных обстоятельств на данный момент он не является игроком основного состава. Мы вместе с Гильермо, Томашем и Георгием должны обсудить текущую ситуацию и понять, какое решение будет лучшим для всех.

О Промесе

— У него предусмотрена опция автоматического продления, которая связана с определенным процентом сыгранных матчей. Что с его попытками получить российское гражданство? Все вопросы паспортов, ВНЖ — это личная история игрока, которую мы не комментируем.

В таком клубе, как «Спартак», спортивный результат стоит на первом месте. Если команда на пятом месте, если она всерьез не борется за лидерство — это значит, что-то делается неправильно.