«Про перчатку «Зениту» говорить не будем, но должны бороться за первое место». Первые слова нового гендиректора «Спартака» Малышева

Новый и старый руководители клуба провели пресс-конференцию.

Третье место «Спартака» — результат удовлетворительный, но могли оказаться выше

— Почему было принято решение об уходе с поста генерального директора клуба? Хочу открыто и честно заявить: это не демарш с моей стороны. Это не решение совета директоров. Это выработанное в последние полтора месяца решение. Оно общее — совместное. В интересах развития клуба, в интересах поиска путей прогрессивного развития, — начал пресс-конференцию Евгений Мележиков. — Я фактически два с половиной года руководил клубом. Это был сложный период. На мой взгляд, клуб мы удержали. Он показал достойные результаты, хотя всегда хотелось лучшего и большего. Однако сейчас нужно дать новый импульс. Я привык некоторые вещи вокруг себя цементировать, но что-то могу не видеть. Новый импульс должен придать новый человек.

Хочу вам представить Олега Малышева. Рассчитываю, что он обеспечит движение вперед по всем направлениям — как по линии спорта, так и по бизнес-процессам. И с чувством своего искреннего удовлетворения хочу пожелать ему успехов. Сдаю пост с уважением. Такая пресс-конференция, как сегодня, не могла бы пройти без нашего искреннего отношения друг к другу. Хочу за такой подход поблагодарить акционеров. Их позиция всегда была конструктивной и последовательной.

- Огромное спасибо Евгению Владимировичу за работу в такое сложное время, — перехватил слово Олег Малышев. — Столько всего выпало: пандемия, смена руководства, экономические трудности, смена тренеров. Отдельное спасибо, что удалось сохранить тренера в такой турбулентный момент. Это тоже заслуга Евгения Владимировича. С благодарностью и уважением принимаю пост. И спасибо совету директоров, что доверили мне сложную и ответственную задачу. Постараюсь оправдать их доверие.

— Коротко доложу об итогах сезона, — продолжил Мележиков. — Работа клуба советом директоров оценена положительно. Личная моя работа - тоже . Клуб, несмотря на сложный период, работу не останавливал. До вчерашнего дня я работал и передавал дела — ранее такого в «Спартаке» не было.

Олег [Малышев] - не новый человек в «Спартаке». В течение года он курировал определенные направления. Начали мы работу с аудита, который проводила по решению совета директоров команда, которую он привлек. Работа клуб а оценена положительно, замечаний нет, финансово-хозяйственная деятельность прозрачная. Команда заняла третье место. Результат удовлетворительный, но, по моему мнению, не радующий. Были шансы оказаться выше в таблице. Но бронза — это тоже медаль. В таком состоянии передаю клуб Олегу Александровичу.

Олег Малышев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Никогда не работал в футбольных клубах на должностях, но с детства за «Спартак »

— Что можете рассказать о себе? Готовы ли вы к давлению и публичности? — вопрос Малышеву.

— Что бы я про себя н и рассказал, только результаты работы все покажут и расскажут. Бэкграунд тут не сильно важен . Если в двух словах - я никогда не работал в футбольных клубах на должностях. Мой профильный бэкграунд - из области консалтинга. Сначала работал в международной, потом в российской компании. Начинал в сфере корпоративных финансов, специализировался на индустрии недвижимости, медиа, развлечений. Но с детства я был страстным болельщиком футбола , и в частности «Спартака». Поэтому, когда была возможность, я инициировал практики создания спортивного консалтинга в компаниях, где работал. Стажировался в Лондоне, в ряде английских команд. Потом стали делать разные проекты в России. В принцип е со спецификой работы футбольных клубов знаком. Когда поступило предложение поработать в совете директоров «Спартака», такую возможность не мог упустить. А сейчас не мог отказаться от возможности стать гендиректором клуба. Надеюсь, мой опыт поможет «Спартаку» двигаться в правильном направлении. Конечно, никогда не испытывал такого давления и ответственности. Надеюсь, своими результатами и работой удастся переубедить скептиков.

— Почему вы не решили поработать вместе? Вы же говорите о том, что отлично понимаете друг друга.

— У нас сохраняются прекрасные рабочие отношения, — сначала ответил Малышев. — Читал СМИ, создалось впечатление, что кто-то специально пытается нас поссорить. Двери клуба всегда открыты для Евгения Владимировича. Можно сказать, что мы продолжаем сотрудничество, просто в каком-то новом формате. Кто-то должен был взять ответственность за процессы в клубе — о на теперь лежит на мне. Можно будет меня ругать, если что-то пойдет не так.

— Планы развития клуба достаточно амбициозные, — дополнил Мележиков. — Я в этом плане консерватор. Какой-то опыт у меня есть - 10 лет я отдал «Спартаку». В этой ситуации я точно мешать не буду. Честно скажу : два с половиной года в «Спартаке» из меня выжали многое. Живя в режиме жесточайшего стресса, немного подвыдохся. Для изменений нужны новые люди, новые силы. Благодарю Олега и совет директоров, которые сказали: «Отдохни, дальше разберемся».

— Что в клубе требует изменений в первую очередь ?

— Мы хотим развиваться поступательно, — ответил Малышев. — Резких изменений не будет. Накануне была встреча с работниками клуба. Я подчеркнул, что все мы одна команда, все профессионалы. Д ля «Спартака» спортивная составляющая является приоритетной всегда. Для меня как для болельщика нет другой задачи, кроме борьбы за победу в каждой игре и в каждом турнире. Задача номер один — оказать содействие спортивному блоку для подготовки к сезону, оказать помощь в трансферной политике. А в дальнейшем будем смотреть на все стороны развития бизнеса под брендом «Спартака» , самого мощного спортивного бренда в Российской Федерации.

Есть также большие планы по строительству инфраструктуры, новых объектов, новых методов matchday . Мы хотим заполнять стадион на каждый матч. Хотим, чтобы активная база болельщиков «Спартака» расширялась не только за счет посещения стадиона, но и во всех средах.

— А как конкретно вы можете помочь спортивному блоку?

— Есть долгосрочная и краткосрочная задачи. Долгосрочная — вы страивание спортивного блока и его стратегии развития. Что касается текущей работы , то моя задача - обеспечить быстрое принятие решений по текущим трансферам. Я постараюсь максимально следить за аккуратностью и реализацией трансферных планов и обеспечить быстрое принятие решений.

Квинси Промес. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Ситуация с Промесом — юридическая проблема. Будем ему помогать

— Перед вами и клубом большой вызов: имиджевая ситуация с Промесом. Как «Спартак» будет его решать?

— Пока это проблема юридическая. Конечно, над этим вопросом будем думать. Пока нет окончательного решения, идет апелляционный процесс. Очень надеемся, что по итогам рассмотрения апелляции решение суда будет изменено. Насколько возможно, будем оказывать помощь и содействие Квинси.

— Со стороны уход Мележикова выглядит как решение вопроса непростых отношен и й с Полом Эшуортом. Чем он занимается в «Спартаке »?

— Знаю критическое отношение многих к Полу. Он не так давно в клубе и в моем понимании времени не терял - выстраивал работу скаутов, нанимал в клуб скаутов-аналитиков , которые создавали систему принятия решений и анализа по игрокам. Он формировал планы по трансферам. Есть список игроков, который подготовила его команда, он согласован с тренером. Посмотрим на результаты трансферного окна, а потом будем давать оценку результатам.

— Верно ли, что недопонимания с ним у Мележикова не было? Л ично вы удовлетворены его работой?

— Пока он работает в клубе, мы ему доверяем. И наша задача — помогать. Нет личных симпатий или антипатий. Личных отношений с ним у меня нет. Я не участвовал в его приглашении. Давать оценку сейчас, я считаю, некорректно.

— Дайте оценку приобретению Дуарте.

— Я финансовый аудитор. Считаю, пока недостаточно времени прошло, чтобы давать оценку работы Пола Эшуорта. Дуарте нужно время на адаптацию. Наверное, в конечном счете оценку должен дать тренер. Он использует игрока, в конце концов.

— Есть информация, что Эшуорту рекомендовано более не сотрудничать с агентством " Ультимейт Спортс " . Так ли это?

— Нет черных списков. Есть желание не замыкаться на работе с одним агентством. Рассчитываем, что в дальнейшем мы будем сотрудничать с широким списком агентств. Если игрока захочет тренер, одобрит спортивный блок, то запретов нет. Но хотелось бы, чтобы у нас были разные варианты [сотрудничества].

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Не ожидаем радикальных изменений и революции. Большого количества трансферов не будет

— Какова судьба «Спартака-2»? Будет ли у «Спартака» фарм-клуб?

— Консолидированное мнение спортивного блока в том, что мы изучаем, какого уровня соревнование будет во в торой лиге. На данный момент мы считаем, что игрокам, которые находятся в переходной фазе, интереснее играть в арендах в РПЛ или п ервой лиге, в турнирах с хорошим уровнем игры и большим количеством игрового времени. Посмотрим, как пройдет реформа в торой лиги. Пока предпочтительнее — аренда. Решение о возможном приобретении зарубежного фарм-клуба сложно с учетом политической обстановки. Мы рассматриваем варианты партнерских отношений с клубами из дружественных стран. Не исключаем варианта аренд в такие команд ы .

— В озобновились разговоры о возможном получении Промесом российского паспорта. Есть ли движение в эту сторону?

— Мое понимание таково: решение о получении паспорта должен принять сам игрок . Если он примет его, если будет желание, мы окажем посильную помощь и поддержку. Клуб не является участником процедуры.

— Какие позиции клуб хочет усилить? Сколько ждать трансферов?

— Мы доверяем тем игрокам и тренерскому штабу, что у нас есть. Не ожидаем радикальных изменений и революции. Большого количества трансферов не будет. Нынешний состав имеет потенциал добиваться высоких результатов. Мы говорим о двух-трех позициях, которые могут быть усилены. Они одобрены тренерским штабом. Может быть, будут сюрпризы. К сожалению, жизнь подкидывает нам задачи. Тавареш получил травму. Раздумываем, нужно ли усиление этой позиции.

— Раньше у «Спартака» был хозяин — Леонид Федун. Кто сейчас главный в «Спартаке»?

— Юридически хозяин — компания «Лукойл». С точки зрения операционных решений ответственность на мне. Что до стратегических решений - это совет директоров. Мне кажется, что формат совещательного органа эффективен - каждый отвечает за свой участок. Совет директоров не поменялся , е го члены активно поддерживают «Спартак» и советом, и делом.

— Как часто общаетесь с Абаскалем ? Дайте оценку его первому сезону.

— Как член совета директоров общался с ним периодически. Мои оценки не изнутри, а как зрителя и болельщика. Тренер достаточно молодой, но очень амбициозный, интересный, с большим будущим. Очень хочется, чтобы он реализовал свой потенциал в «Спартаке». Для первого сезона в новой стране, с новой командой и в непростых условиях Гильермо в целом показал себя очень качественным тренером, который продолжает прогрессировать. Были матчи, которые меня как болельщика расстроили. Мы обсуждали это. Нравится, что Гильермо не паникует — о н видит проблему и работает.

Футболисты «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бюджет «Спартака» будет больше, чем в прошлом сезоне

— Какой сейчас бюджет «Спартака», каким будет на следующий сезон?

— Сейчас идет процесс финализации бюджета. Внимательно изучаем все цифры. Позже смогу прокомментировать. Думаю, бюджет нового сезона будет больше, чем в прошлом. Насколько и за счет каких статей, скажу чуть позже.

— Где может быть рост доходов клуба исходя из аудита?

— Эта тема важна, но она приобретет актуальность через шаг. Помимо акционера, источником дохода клуба является база болельщиков. Чем она больше, тем выше шансы больше зарабатывать. Задача номер один — разработка детального плана по работе с болельщиками.

— Будет ли «Спартак» взаимодействовать с судьями, учитывая их работу на матчах клуба?

— Как болельщик скажу: порой казалось, что судьи несправедливы, а порой — что судили в пользу «Спартака». В целом проблема не в том, что какой-то конкретной команде вредят. Футбол стал быстрее, агрессивнее. Какие-то моменты трактуются по-разному. У меня нет теории заговора. Мы понимаем, что нужно поддерживать отношения с судейским корпусом. Будем продолжать контакты и работу в тех регламентах, что у нас есть.

Для меня работа в «Спартаке» — это персональная история. Есть ответственность перед людьми, которые меня назначили , перед «Лукойлом». Но в первую очередь — перед болельщиками и самим собой.

Евгений Мележиков, Олег Малышев, Дмитрий Зеленов. Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Спартак» должен выйти на уровень, который позволяет бороться за первое место

— В этом году клуб не поздравил Леонида Федуна с юбилеем. То же касается Дениса Глушакова. Почему так происходит?

— Вопрос , скорее , ко мне, — сказал пресс-атташе клуба Дмитрий Зеленов. — Мы вообще никого из членов совета директоров не поздравляем. Такова была их просьба.

— У Дмитрия в тот момент произошел технический сбой, — добавил Мележиков.

— Как мы поняли вашу речь: я устал, я ухожу. Кроме этого есть ли еще причины?

— У меня ограничений нет, — продолжил экс-гендиректор «Спартака». — Неустойку, конечно, я получил — это было соглашение сторон и обоюдное решение. Может, я неправильно подобра л формулировку. Я устал, но ухожу не поэтому. В течение полутора месяцев мы обсуждали дальнейшее развитие клуба. Есть два мнения. В этом споре мы немного не сошлись. Возможно, оно было неверным [мое мнение]. И , чтобы не мешать клубу развиваться, я принял решение помогать по мере сил и возможностей, если будет необходимо, и выйти из ситуации. Мы разговаривали с руководителями, мне предложили должность в структуре «Лукойла» — проект, связанный с развитием спортивной инфраструктуры. Тушинское поле, Сокольники, Тарасовка. Многие инфраструктуры нужно приводить в порядок. Но я отказался, потому что человек эффективен тогда, когда ему нравится, чем он занят. Для меня на данный момент это направление не так интересно, я могу быть недостаточно эффективен.

— Что вы намерены делать с лидерством «Зенит а »?