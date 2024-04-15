«Победа «Краснодара» не убедила бы меня, что чемпионское шампанское будет пить не «Зенит». Интервью Романцева

О главном матче весны и чемпионской гонке.

Самый титулованный российский тренер Олег Романцев — о том, каким он увидел центральный матч тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом» в субботу (1:2).

«Поначалу казалось, что краснодарцы на сей раз одолеют чемпиона»

— Многие ждали от этой игры ответа на вопрос, кто больше достоин золотой короны — «Зенит» или «Краснодар». Вы его получили?

— А он для меня и не стоял, поскольку с самого начала золотой гонки отдавал предпочтение команде Семака. Классный состав с роскошной скамейкой, лидеры в каждой линии, опыт борьбы за чемпионство. Таков нынешний «Зенит». И как бы к нему ни относились, на сегодня это самый могучий клуб лиги. Что делает честь «Краснодару», рискнувшему бросить вызов такой махине. Хотя даже его победа в субботней встрече не заставила бы меня изменить свое мнение о том, что пить шампанское на финише будут в Питере.

— Счет по игре?

— Скорее всего, да. Хотя по первому тайму казалось, что краснодарцы на сей раз одолеют чемпиона. До перерыва хозяева выглядели очень достойно — много двигались, жестко прессинговали, контролировали середину. На этом отрезке и «Краснодар», и «Зенит» порадовали качественным, зрелищным футболом с хорошими скоростями, неожиданными ходами, подпитанными еще и градусом настроя.

— Это были 45 минут «Краснодара»?

— Пожалуй, да.

— А как же пара стопроцентных моментов, которые в начале тайма запороли Педро с Караваевым?

— Сам удивился, как они их не использовали. Особенно поразил бразилец, которому никто не мешал, а он метров с десяти пальнул выше ворот.

— Что это — нервы или несобранность?

— Скорее первое. В матчах, где столько всего на кону, нервишки у любого могут дрогнуть. Помнится, на чемпионате мира в США в финале с Бразилией даже такой умелец, как Роберто Баджо, не реализовал пенальти.

— А забей в начале встречи Педро с Караваевым, игра могла бы пойти по другому сценарию?

— Вполне. Хотя не думаю, что, поведя в счете, «Зенит» стал бы играть от обороны — это не в его характере. Но, повторяю, что первые 45 минут «Краснодар» провел убедительно и на высоком уровне.

Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

«Просто атака «Зенита» оказалась сильнее обороны «Краснодара»

— В предматчевом интервью Мусаев сказал, что игрокам дана установка действовать против «Зенита» посмелее. Вы это ощутили?

— Да, особенно в первом тайме. А вот во втором, когда, внеся коррективы в состав и тактику, «Зенит» включил предельные обороты, хозяева потускнели.

Хотя, уже уступая в счете, краснодарцы пытались опасно контратаковать. Рвался вперед Кордоба, пристреливался со штрафных Сперцян, издали бил Са. Но противник уже обрел свою игру и уверенно шел к победе.

— Что скажете о забитых голах? Чьей больше вины в моменте, когда хозяева открывали счет — не вышедшего на перехват Кержакова или Алипа, вынесшего головой мяч в центр штрафной, где этим подарком воспользовался Оласа?

— Конечно, Алипа. Защитник не имеет права выносить мяч через центральную зону — это закон. Можно, конечно, предъявить претензии и к тем, кто не перекрыл эту горячую точку в своей штрафной. Но это уже вторично. А Кержаков здесь точно ни при чем — если вратарь не дает команду, что вступает в игру, значит, дело за партнерами по обороне.

— Ответный мяч Кассьерры — результат его умения мгновенно принимать нестандартные решения, что заставляет терять позицию защитников?

— Только в какой-то мере. Да, колумбиец обладает редкой способностью быстро оценивать ситуацию, не медлит с ударом. Но в этом моменте ему еще «помогли» защитники «Краснодара», допустившие уйти с мячом в середину штрафной, чего позволять сопернику категорически нельзя. В таких случаях надо делать все, чтобы выдавить его во фланг. О чем я постоянно говорил своим ребятам в «Спартаке». И таким моментам мы уделяли особое внимание на тренировках и в двухсторонних встречах. Но просчет обороны не умаляет заслуг Кассьерры, блеснувшего в этом эпизоде техникой и находчивостью забивного форварда. Подтвердив своим 16-м мячом, что он в споре бомбардиров чемпионата не случайный пассажир.

— Но Кассьерра не только забил, но и помог это сделать Артуру, с заменой которого так угадал Семак.

— Не нравится мне, когда про тренера, вовремя выпустившего нужного игрока, говорят, что он угадал. «Зениту» требовалось переломить игру, усилить давление. Так что появление еще одного форварда вместо защитника Алипа было ожидаемо. И здесь Артуру дали простор для маневра в середину, где он убрал Кади и не оставил шансов Сафонову.

— Быть может, такие просчеты в обороне «Краснодара» — издержки игровой перестройки, которую начал Мусаев?

— Категорически с этим не согласен. И дело здесь не в какой-то перестройке. Просто в субботу атака «Зенита» оказалась сильнее обороны «Краснодара». Это после матча подтвердил и сам Мусаев, признавший, что все решило более высокое индивидуальное мастерство игроков «Зенита».

Мурад Мусаев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Старостин говорил: «Запомни, Олег, никогда нельзя злить соперника»

— На пресс-конференции Мусаев назвал судейство ростовчанина Иванова ужасным и заявил, что он провалил матч. Вы такого же мнения?

— Не припомню ни одного проигравшего тренера, который был бы доволен судьями. Да и сам в таких случаях не бежал с ними обниматься. Потому, как никто другой, понимаю Мусаева. И считаю, что Мурад Олегович имел полное право на собственную оценку работы арбитра.

— А вот Семак поведал журналистам, что в этот вечер дополнительной мотивацией для «Зенита» стало странное «гостеприимство» «Краснодара», выдавшего родственникам игроков билеты под самой крышей и неожиданно урезавшего квоту билетов болельщикам. Так что команда сражалась еще за свои семьи и фанатов. Приходилось сталкиваться с чем-то подобным?

— Всякое бывало. В связи с этим вспоминаю, как в свое время, уча меня, молодого тренера, мудрый Николай Петрович Старостин частенько повторял: «Запомни, Олег, никогда нельзя злить соперника». Выходит, и здесь он был, как всегда, прав...

— Под руководством Мусаева «Краснодар» сыграл на выезде вничью с «Локомотивом», победил в Нижнем и проиграл в ключевом матче дома «Зениту». Не возникает сомнений в поспешности расставания с Ивичем?

— Я уже говорил об этом и еще раз готов повторить — ответ на этот вопрос даст только финиш чемпионата. Добавлю только, что сейчас у Мусаева и его команды непростой момент. Но они переживают его достойно, сплотившись, выкладываясь по максимуму. И это заслуживает уважения.

— Напоследок не могу не спросить о последней новости из «Спартака» — клуб расстался с Гильермо Абаскалем. Ваша реакция?

— Никогда не комментировал решения руководства клуба в отношении тренеров — кого оно приглашало и с кем расставалось. Это мой принцип, от которого, извините, не собираюсь отступать. Это касается и отставки Абаскаля. Скажу лишь, что люди нашей профессии, только начинающие или уже с именем, с первого рабочего дня знают — их будущее непредсказуемо. И они должны быть к этому готовы.