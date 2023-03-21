Открытое письмо главе российских судей Павлу Каманцеву

Вячеслав Короткин предлагает вариант укрепления доверия к нашим арбитрам.

Уважаемый Павел Юрьевич!

«Уважаемый» в данном случае — не дежурное обращение, а искреннее слово. Вы действительно заслуживаете уважения своим стремлением быть максимально открытым как для всех непосредственных участников футбольного процесса, так и для СМИ, а значит, через нас, журналистов, и для простых болельщиков. Такое можно только приветствовать. Даже не так — аплодировать этому!

Не сомневаюсь, что Вы всей душой хотите минимизировать число судейских скандалов в российском футболе, прежде всего в его флагманском разделе — РПЛ. Понимаю, что каждая ошибка арбитра Вам как ножом по сердцу и чем выше уровень матча, где она допущена, тем острее переживания. Абсолютно уверен, что Вы прикладываете массу усилий для наведения порядка в своем хозяйстве.

Но, Павел Юрьевич, разрешите дать Вам совет. Совет человека со стороны, пусть и не разбирающегося в судействе так, как Вы или мой коллега по «СЭ» Александр Бобров. Кстати, не нужно считать его врагом всех рефери, своими материалами Александр Борисович стремится, как и Вы, только к одному — чистоте и высокому классу футбольного арбитража.

Так вот, Павел Юрьевич, не исключаю, что поскольку Вы максимально глубоко погружены в процесс, то Ваш глаз мог немного замылиться, тогда как взгляд извне способен подсказать верный путь. По моему скромному мнению, неправильно встречаться с представителями какого-то одного клуба в обстановке «строгой секретности» (даром что это стало известно через пять, ну ок, десять минут после того, как за Вами закрылась дверь офиса «Спартака» на «Открытие Банк Арене») и тут же лететь на игру с участием той же команды.

Ни в коем случае не примите это как обвинение в предвзятости — лично я ни на секунду не сомневаюсь в чистоте Ваших помыслов. Но у конкурентов красно-белых по чемпионату такие мысли не исключены. С аргументацией: а почему разъяснительная работа проводилась не с нами, почему после этого глава судейского корпуса отправился именно на матч «Спартака», чем мы хуже, в конце концов? Кстати, к действующему обладателю Кубка страны никаких вопросов нет — люди делают свою работу, сейчас не об этом, а о реакции остальных.

К доводам, как мне кажется, стоит прислушаться. Представьте, что в Оренбурге судья допустил бы ошибку/ошибки в пользу москвичей. Условные «Зенит», ЦСКА, «Локо», да кто угодно, получили бы почву для примерно таких разговоров: ага, Каманцев пообщался с Абаскалем — и вот результат. Совершенно не нужная никому — ни Вам, ни арбитрам, ни клубам — полемика, причем на ровном месте.

Поймите меня правильно. Ни в коем случае не призываю Вас прекратить практику «разъяснительной работы в массах». Чем интенсивнее и плотнее диалог, тем реже будет возникать недопонимание по каким-то спорным эпизодам и тем больше станет доверие к рефери. Однако считаю, что у всех участников РПЛ вызовет одобрение создание на постоянной основе некоего института встреч с руководителями и тренерами с просветительскими целями. Все то же самое — только для всех вместе. Ведь тогда, если кто-то откажется от участия, это будет уже его проблема, а не Ваша. И оснований для обвинений в предвзятости станет намного меньше.

Подобные мероприятия можно было бы сделать регулярными, допустим, раз в две недели или в месяц. Или синхронизировать их с общими собраниями РПЛ, когда люди так или иначе либо приезжают в Москву, либо выходят на связь по видеосвязи. Вы, полагаю, возразите — но ведь у каждой команды свои вопросы по судейству, ситуаций под копирку на поле не бывает. Верно, но я отвечу: да, ради соблюдения принципа равноправия всех участников соревнований придется запастить терпением, потребуется на общение два часа — пусть два, три — значит, три.

Понятно, что кардинально улучшить уровень работы рефери не получится ни за сезон, ни за два, ни, не исключено, и за пять. Пока подрастет новое поколение, обученное по современным методикам, пока наберется опыта... А вот организовать диалог с клубами не по одному, а коллективный, в Ваших силах здесь и сейчас.

С искренними пожеланиями успехов в Вашей непростой работе,

заместитель главного редактора «СЭ»

Вячеслав Короткин