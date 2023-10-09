Сегодня, 20:00
Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы развили идею и каждую неделю составляем рейтинг игроков с наивысшим средним баллом в чемпионате. По итогам 11 туров чарт лучших футболистов РПЛ-2023/24 выглядит так:
Очередной тур — очередной гол. Форвард «Зенита» забил в ворота «Сочи» и еще больше оторвался в гонке бомбардиров, где у него железное первое место (9 голов).
В дерби вышел в самой концовке, поэтому остался без оценки. Поднялся в рейтинге из-за того, что другие отступили.
Опять был одним из лучших в составе «Зенита», хотя и обошелся без результативных действий.
Один из главных героев спасения «Краснодара» от поражения в матче с «Ростовом», забил пятый гол в сезоне. Прыжок на четыре строчки закономерен.
Бразилец вколотил победный в ворота «Сочи» и по традиции провел сильный матч.
Сыграл хороший матч, но «Крылья» уступили аутсайдеру — не помог аргентинец.
Аналогично Гарре — матч неплохой, но проигранный. Топ-3 покинул Никита.
Победный мяч в ворота «Ростова» на последних минутах — и вот уже место в топ-10.
Стал одним из лучших в игре против «Сочи», но этого хватило только остаться «при своих» в рейтинге.
В ничейном матче против «Факела» ничем не отметился, хотя ждали. Логичное падение на одну строчку.