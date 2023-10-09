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Сегодня, 20:00

Рейтинг лучших игроков РПЛ: Сперцян врывается в топ-5, Кордоба — в топ-10

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Джон Кордоба, Эдуард Сперцян.
Фото ФК «Краснодар»
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Обновление списка сильнейших игроков чемпионата от «СЭ».

Уже больше 30 лет «Спорт-Экспресс» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы развили идею и каждую неделю составляем рейтинг игроков с наивысшим средним баллом в чемпионате. По итогам 11 туров чарт лучших футболистов РПЛ-2023/24 выглядит так:

1 (1). Матео Кассьерра («Зенит») — 6,55 (средняя оценка «СЭ» за сезон)

Очередной тур — очередной гол. Форвард «Зенита» забил в ворота «Сочи» и еще больше оторвался в гонке бомбардиров, где у него железное первое место (9 голов).

2 (5). Антон Заболотный (ЦСКА) — 6,33

В дерби вышел в самой концовке, поэтому остался без оценки. Поднялся в рейтинге из-за того, что другие отступили.

3 (4). Вендел («Зенит») — 6,33

Опять был одним из лучших в составе «Зенита», хотя и обошелся без результативных действий.

4 (8). Эдуард Сперцян («Краснодар») — 6,32

Один из главных героев спасения «Краснодара» от поражения в матче с «Ростовом», забил пятый гол в сезоне. Прыжок на четыре строчки закономерен.

5 (6). Клаудиньо («Зенит») — 6,32

Бразилец вколотил победный в ворота «Сочи» и по традиции провел сильный матч.

6 (2). Бенхамин Гарре, («Крылья Советов») — 6,31

Сыграл хороший матч, но «Крылья» уступили аутсайдеру — не помог аргентинец.

7 (3). Никита Салтыков («Крылья Советов») — 6,30

Аналогично Гарре — матч неплохой, но проигранный. Топ-3 покинул Никита.

8 (11). Джон Кордоба («Краснодар») — 6,27

Победный мяч в ворота «Ростова» на последних минутах — и вот уже место в топ-10.

9 (-). Дуглас Сантос («Зенит») — 6,18

Стал одним из лучших в игре против «Сочи», но этого хватило только остаться «при своих» в рейтинге.

10 (9). Муми Нгамале («Динамо») — 6,18

В ничейном матче против «Факела» ничем не отметился, хотя ждали. Логичное падение на одну строчку.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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