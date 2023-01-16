Станислав Черчесов: «Не удивлюсь, если «Локомотив» интересуется Лайдуни»

Российский главный тренер «Ференцвароша» прокомментировал «СЭ» интерес московского клуба к одному из лидеров его команды, а также подвел итоги сбора в Испании.

— Недавно мы говорили с вами о том, что опорный полузащитник Лайдуни находится на карандаше у многих европейских клубов. Как прокомментируете информацию о «Локомотиве»?

— По этому вопросу надо обращаться в клуб к нашему спортивному директору — у меня нет деталей. Но не удивлюсь, если такой интерес действительно существует: Аисса — очень качественный футболист, и спрос на него после чемпионата мира только вырос. Достоверно могу сказать, что у «Ференцвароша» есть, в частности, два конкретных предложения из серии А, которые пока не устраивают руководство. При этом меня радует то, что сам хавбек не отвлекается на трансферные слухи и работает в обычном режиме — ответственно и с усердием.

— Не означает ли интерес к Лайдуни со стороны железнодорожников, что красно-зеленые готовы продать Дмитрия Баринова, на которого претендует «Бешикташ»?

— Чтобы правильно ответить на ваш вопрос, надо работать в «Локомотиве», а я главный тренер «Ференцвароша». Но могу сказать, что Баринов достоин того, чтобы попробовать себя в новой команде и в иных реалиях. Турецкая лига — это серьезное испытание, однако Дмитрий — парень с характером, так что ему точно не следует бояться подобного вызова.

— Новый тренер «Локо» Михаил Галактионов сам недавно перебрался в Черкизово из «Нижнего Новгорода» и, наверное, должен хорошо понимать футболиста, готового сменить обстановку.

— Логично такое предположить. Но опять же — ситуацию досконально знают изнутри только те, кто имеет к этой теме прямое отношение. Мы же с вами рассуждаем со стороны.

Станислав Черчесов. ФК «Ференцварош»

— Поговорим о «Ференцвароше». Довольны итогами сбора в Аликанте?

— Да. Провели хороший этап подготовки, сыграли три полезных контрольных матча: победили «Аугсбург», уступили команде из Польши «Пяст» и в понедельник сделали ничью с участником группового этапа Лиги чемпионов-2022/23 «Викторией» из Чехии. К концу сбора вернулись в строй ребята, у которых были повреждения. Так что в Будапеште станем в полном составе готовиться к возобновлению первенства Венгрии. Первая встреча после перерыва уже 24 января.

— Про победу над немцами вы уже рассказывали. Как сложились два других матча?

— «Пяст» тренирует мой бывший помощник по «Легии» — коллега обратился к нам с просьбой о спарринге, потому что сорвался какой-то другой. Из уважения я согласился, хотя изначально в наших планах такая игра не значилась. Мы проверили резерв, в том числе совсем молодых 17-летних ребят. Уступили 0:1, но, главное, получили нужную пищу для размышлений.

Что касается «Виктории», то на поле вышел основной состав, за исключением разве что защитника Ммаэ. Удовлетворен тем, как прошел матч, несмотря на нулевую ничью. Выполнили стоявшие перед нами задачи с прицелом на ближайшую встречу чемпионата Венгрии.

— Когда возвращаетесь в Будапешт?

— Во вторник. Продолжим работу на своей базе с учетом будущего плотного графика. После 24 января играем уже 28-го — это два перенесенных матча из первой части сезона. Ну а затем вливаемся в регулярный календарь.