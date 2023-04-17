Малком ждет возвращения Промеса, Глушенков повторяет рекорд Данни, Личка — новый Петржела. Рабинер — о топ-событиях тура

Обозреватель «СЭ» рецензирует главные события выходных в РПЛ.

Колючий «Ростов» заслужил ничью, хотя лучший шанс был у «Зенита»

Нулевая ничья в матче «Ростов» — «Зенит» — на мой взгляд, по делу. Ростовчане, особенно в первом тайме, ни в чем сопернику по игре не уступили, но топ-момент все же был у Малкома — непонятно, как новый русский бразилец, выйдя после паса Клаудинью один на один с Сергеем Песьяковым, со своим мастерством не попал в створ. Вендел тоже должен был забивать, когда без сопротивления пробил выше ворот. «Зенит» оказался помастеровитее, «Ростов» — побоевитее. Рубилово происходило жесткое. И его было намного больше, чем игры в футбол. Бывает.

Такое впечатление, словно травма конкурента Малкома за звание лучшего снайпера чемпионата, спартаковца Квинси Промеса, заставила бразильца подождать его выздоровления — для равенства условий. Шучу, конечно, но в последний раз он забивал в 19-м туре, сделав дубль в ворота «Химок» — и аккурат в том же туре и тоже дважды в ворота «Факела» перед травмой забил Промес!

К слову, третий снайпер лиги, поменяв фамилию (правда, пока только на футболке, а не в паспорте, а значит, не в заявке) с Сычевого на Писарского и сменив «Оренбург» на «Крылья Советов», в чемпионате с тех пор пока не забивал вообще ни разу. В Кубке-то были и голы, и эффектные празднования — а вот в РПЛ у Владимира что-то совсем не идет. На этот счет уже разворачиваются серьезные аналитические диспуты, которые сводятся к тому, что в «Оренбурге» Марцел Личка жестко ориентировал его на игру в створе ворот, не позволяя ни смещаться на фланг, ни опускаться за мячом в глубину поля. В Самаре же якобы Игорь Осинькин не предъявляет к форварду столь жестких требований-ограничений. Мне кажется, до каких-либо выводов было бы правильнее поинтересоваться об этом у самого главного тренера «Крыльев».

В общем, уже четыре тура три лучших снайпера первенства дружно молчат — Промес принудительно (травма), двое остальных добровольно. А говорят другие — Артем Дзюба (шесть голов), Джон Кордоба и Никита Кривцов (по пять). Правда, в двух первых матчах после возобновления чемпионата Малком успел забить «Пари НН» и «Химкам» те же четыре, что, например, весной на счету у еще одного игрока «Локомотива» Максима Глушенкова и армейца Федора Чалова, продолжившего стабильно отличаться в режиме первой части чемпионата. Но зеро в играх с ЦСКА, «Уралом», «Локомотивом» и «Ростовом» — для Малкома все же перебор, хоть три из четырех соперников (кроме уральцев) входят в шестерку лучших команд второй части сезона.

Если составить таблицу только весенних матчей РПЛ, то лидируют с 15 очками два клуба — и это не «Зенит», а «Локомотив» и ЦСКА. По 13 — у «Зенита» и «Краснодара», по 11 — у «Ахмата» и «Ростова». «Краснодар» с 18 голами в шести матчах больше всех забил (за ним с 16 идет «Локо», а дальше уже отставание большое), ЦСКА и «Ахмат» с тремя меньше всех пропустили. Армейцы благодаря серии из пяти побед подряд теперь лишь на два очка отстают от второго места — «Ростова».

В то же время в воскресном матче лидеров я лишний раз убедился в обоснованности претензий «Ростова» на второе место. По мастерству и составу, понятно, это даже не топ-5 (что неудивительно из-за минимума легионеров), но все компенсируется характером. Ростовчане — в хорошем смысле банда, где один за всех и все за одного.

Перед игрой Валерий Карпин на вопрос журналиста, не может ли его команда перед матчем лидеров перегореть, ответил, что перегорать можно, когда борешься за выживание. А «Ростов», поскольку ни за какое золото не борется, должен «не перегорать, а наслаждаться». «Играть в футбол, и все». Понятно, что тренер немножко лукавил — заниматься искусством ради искусства в матче против таких игроков, как зенитовские бразильцы, невозможно. Нужно выкладываться на 150 процентов, что жесткая, колючая команда с Дона — вся без единого исключения — и делала. Впрочем, и играть тоже старалась — мяч, по крайней мере, сознательно петербуржцам не отдавала и «автобус» не ставила.

В первом тайме матча с «Зенитом» для «Ростова» все складывалось гораздо лучше, чем во втором, — сказались узкая обойма, травмы и дисквалификации у хозяев. Не было главного исполнителя стандартов и ключевой фигуры в созидании Даниила Уткина, Дмитрия Полоза, Евгения Чернова, Егора Голенкова — и это при том, что скамейка у «Ростова» и так скромна. А тут еще и на фоне зенитовской, где на замену выходят Далер Кузяев и Иван Сергеев — игроки уровня стартового состава.

С чемпионством «Зенита» все давно ясно, для «Ростова» же многое будет решаться через тур в выездном матче со «Спартаком» 29 апреля. В чем не сомневаюсь — команда Карпина будет выгрызать каждый метр поля. Спартаковцы, находящиеся сейчас, за исключением нескольких игроков вроде Кейта Бальде, в странном (не сказать — плохом, а скорее разболтанном) состоянии, должны быть готовы к ожесточенному сопротивлению. Игра «Ростова» выражает характер его тренера, и не вижу ничего особенного и неожиданного в резком ответе Карпина на реплику Андрея Талалаева, съязвившего насчет Николая Комличенко. Каждый тренер всегда защищает свою территорию, и не так давно, еще работая в «Торпедо», Талалаев точно так же оборонял свою, когда Леонид Слуцкий поднял в публичном пространстве тему неперехода к черно-белым Артема Дзюбы.

Что же до самого результата матча в Ростове, то он, оказывается, очень традиционен. Как я вычитал в содержательном статистическом телеграм-канале «Цифроскоп», в чемпионатах России «Зенит» с «Ростовом» уже в восьмой раз играют 0:0, и этот унылый счет вышел на первое место по популярности в этом соперничестве.

ФК «Оренбург»

«Оренбург» — самая «верховая» команда РПЛ, за ним — «Краснодар» и «Спартак»

«Локомотив» в первом тайме матча в Оренбурге опроверг тезис того же Карпина, после ростовского матча в том же городе сказавшего: «Думаю, что на этом поле все команды проваливают первый тайм. Если вы возьмете статистику, то к 30-й минуте «Оренбург» уже всегда вел в счете». Сказано это не в порядке насмешки — о каком вообще ехидстве можно говорить, если с тех 0:2 «Ростов» отыгрался? Это о том, насколько непредсказуем футбол, который нельзя подгонять ни под какие клише.

Статистика оказалась не вполне такой, как говорил Карпин — в следующем же туре «Локо», причем без приболевшего Сергея Пиняева, забил в Оренбурге три мяча уже к 30-й минуте. Дубль сделал Максим Глушенков, причем если первый его мяч случился после незафиксированного офсайда у Франсуа Камано, то второй стал настоящей красотой. А Глушенков — вторым футболистом в истории чемпионатов России, который в одном чемпионате оформил два дубля в ворота одной команды, выступая за два разных клуба. Первый — сначала динамовец, а затем зенитовец Данни, в 2008 году забивший по два мяча «Спартаку». Но уникальность достижения Глушенкова в том, что и за «Крылья», и за «Локомотив» он отличился дважды в Оренбурге на искусственном газоне!

Хозяева не просто не сдались, а до последней секунды играли так, что ни один человек не ушел со стадиона. На эту команду просто всегда интересно смотреть, побеждает ли она или горит синим пламенем. Спасибо Марцелу Личке за этот феномен, который среди команд середины или низа таблицы в России встречается крайне редко. Для меня Личка — это Властимил Петржела 2020-х. Оба этих чеха — не просто тренеры, а любители футбола как игры, развлечения.

У «Оренбурга» — пять крупных побед в текущем сезоне. Он дважды разгромил далеко не аутсайдера «Сочи» с общим счетом 8:1. Разнес «Краснодар» — 5:1. Обыграл «Спартак». Но при этом в двух матчах с «Локомотивом» получил 2:9, а в одном с «Зенитом» — 0:8. Неофициальный титул самой веселой команды РПЛ оренбуржцы должны получить с большим отрывом. Сумма забитых и пропущенных мячей у них — 91 гол, и тут они вне конкуренции в лиге. В их матчах забивается в среднем 3,95 мяча за игру.

На втором месте среди «верховых» клубов идет «Краснодар», установивший сразу два личных рекорда — и 49 забитых, и 36 пропущенных мячей после 23 туров не покорялись «быкам» в РПЛ никогда прежде. Их 85 мячей в чужие и свои — это 3,69 гола за игру. Тройку «призеров» в этом отношении замыкает «Спартак» с 78 голами. А самые низовые команды — «Торпедо» — 53 и «Крылья Советов» — 56. У остальных — больше 60.

Но при всем озорстве футбола «Оренбурга» «Локомотив» просто загасил его в начале второго тайма. Показав, что все эти штампы о «голах в раздевалку», которые якобы деморализуют пропустивших, — просто штампы. А футбол — это жизнь.

Атаковал «Локо» беспрерывно, Камано заработал пенальти, Глушенков его реализовал и оформил хет-трик, но Василий Казарцев его отменил, потому что Камано раньше времени вбежал в штрафную, Глушенков перебил в штангу, «Локо» продолжил рвать и метать, и Камано с паса Дзюбы, поучаствовавшего во всех голевых комбинациях красно-зеленых, сделал счет 1:4. Специально написал такое несуразно длинное предложение, чтобы вы осознали, сколько всего произошло на поле за каких-то десять стартовых минут второго тайма. Что не помешало «Оренбургу» потом снова показывать яркий футбол — и то, что он больше не забил, не более чем вопрос катастрофической в этот день реализации у хозяев.

Метаморфоза же «Локомотива» весной просто удивительна. Это вообще другая команда. Понятно, что осенью не было Пиняева, Глушенкова, Дзюбы. И — Михаила Галактионова, назначение которого многие встретили с большими сомнениями, но пока у него получается почти все. Пять побед и одно (весьма достойное по содержанию) поражение от «Зенита» с общим счетом 16:6.

И нельзя не отдать должное Юрию Нагорных, роль которого в разгребании завалов от прежнего руководства отметил в нашей недавней беседе Юрий Семин. Стоило появиться во главе клуба с большими возможностями реально погруженному в спорт топ-менеджеру (его прежние олимпийские грехи к конкретной ситуации отношения не имеют), который принял несколько точных решений, — и все стало налаживаться гораздо быстрее, чем можно было предполагать.

«Локомотив», начинавший весеннюю часть первенства на 14-м месте, уже забыл о зоне стыков, вошел в топ-10 и не собирается останавливаться. До девятого — «Сочи» — ему уже всего три очка, до восьмого — «Оренбурга» — пять. Их, мне кажется, красно-зеленые «съедят» без особых усилий. А вот за следующей группой клубов, занимающих с пятого по седьмое места с разрывом в два очка — «Динамо», «Краснодаром» и «Ахматом» — придется погоняться. От ближайшего из них, «Ахмата», «Локомотив» отстает на девять очков. Очевидно одно: до четвертого места «Локо» уже не дотянуться — отставание от занимающего его ЦСКА составляет 16 очков. А от пятого, «Динамо», — 11. Маловероятно, конечно, и это, но темп команда Галактионова взяла впечатляющий.

ФК «Факел»

В лиге не осталось ни одной безнадежной команды

Внизу же очком в домашнем матче с «Ахматом» разжился «Факел», которого и у чужих, и у своих ворот спас защитник Сергей Божин, сперва сравнявший счет дальним ударом, а потом спасший воронежцев, мужественно отбив удар с линии ворот причинным местом. Не восхититься этим маленьким геройством просто невозможно. В следующем туре «Факел» принимает «Оренбург», которому уже особо ничего не грозит и не светит — так что три очка в такой игре нужны Воронежу кровь из носу. Ведь отрыв от «Химок» и «Торпедо», которые зарубятся между собой в Подмосковье, — четыре и три очка соответственно. Не так уж и много — если они, конечно, не сыграют вничью, которая так нужна и «Факелу», и «Пари НН».

Вот что любопытно — к середине последней трети чемпионата вдруг сложилась ситуация, при которой в лиге не осталось ни одного безнадежного клуба. «Кусаются» абсолютно все. Пеп Клотет заставил заиграть «Торпедо», Андрей Талалаев мгновенно оживил и пересобрал «Химки», а клуб из Нижнего Новгорода, хоть и проиграл шесть матчей подряд, но при Сергее Юране уже показал способность на равных противостоять команде топ-5 — «Динамо». Статистика же «Факела» говорит сама за себя: во-первых, он больше всех в лиге, десять раз сравнивал счет по ходу матчей, что показывает его волю. Во-вторых, лидирует в РПЛ по числу стандартов (не считая пенальти), после которых забивал голы, — 13. На один меньше — у «Ростова».

Воронежских болельщиков я бы вообще оставил в премьер-лиге отдельно, вне зависимости от результатов команды — как лучших в этом сезоне РПЛ. Но в футболе, увы, так не бывает. Придется им воздействовать на «Факел» с такой силой, чтобы у него не было иного выбора, как остаться.