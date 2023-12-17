Интервью «СЭ» дал главный тренер «Факела» Сергей Ташуев.

Уже готовлюсь к сезону, кручу велотренажер

— Как проводите отпуск?

— В понедельник вечером вернулся в Москву. Потом отправился в Подмосковье, где у меня дом. В московской квартире пока идет ремонт. Как-то так. Сегодня крутил велотренажер. Надо поддерживать колено. В общем, начал готовиться к сезону (смеется). Знаете, все в отпуск уезжают из дома, а я, наоборот, домой.

— А что не так с вашим коленом?

— Оно меня беспокоит уже довольно давно. Старая травма. В этом году проблема обострилась. Надо делать операцию. Но специалисты считают, что лучше ее провести не сейчас, а летом.

— За кого болеете в этой Лиге чемпионов?

— Я больше отталкиваюсь от стиля. В этом плане, конечно, нравится «Манчестер Сити» Гвардиолы. Хотя и другие клубы радуют. Понравился недавний матч между «ПСЖ» и «Ньюкаслом». Бросилось в глаза, что сейчас даже Мбаппе стал более командным футболистом. Стараюсь следить за европейским футболом, что-то для себя подсматриваю.

— Кто из европейских тренеров вас поразил в последнее время своими идеями?

— Ну такого, наверное, не было. Мне импонируют тренеры, которые гнут свою линию, придерживаются своей философии игры, несмотря на состав. Нормальный тренер должен все время находиться в поиске, что-то новое привносить в игру своей команды.

Как играть против Тюкавина? Пример про Игнашевича

— Давайте поговорим о последнем матче с «Динамо». Ничья закономерна?

— В первом тайме мы сыграли немного неправильно, дали сопернику пространство на левом фланге. И Мастерной, и хавбеки где-то недоработали в эпизодах против Бителло и Скопинцева. Надо было активнее атаковать этот блок. Понятно, что Бителло — очень добротный футболист, стоит тех денег, которые за него заплатили. Но почему он так вольготно чувствовал себя на поле до перерыва? Гол как раз пришел с левого фланга. Оттуда был заброс. А вот во втором тайме мы почти ничего не позволили создать москвичам. Был момент, только когда Гладышев пробил правой ногой. Вот, в принципе, и все. Сами же старались оказывать давление на соперника.

— Удивило, что «Динамо» довольно быстро приспособилось к тяжелому полю.

— Вот все время почему-то говорят о поле в Воронеже, забывая об одной важной вещи.

— О какой?

— Команды находятся в равных условиях. Мы не тренируемся на поле, на котором в итоге принимаем соперников, а работаем на ровненьком газоне. Более того, последние тренировки вообще проводили на искусственном покрытии. Так что нам, как и «Динамо», потребовалось время, чтобы приспособиться к полю.

— Давали ли установку своим футболистам жестче встречать динамовских легионеров — Карраскаля, Бителло?

— Жестче, наверное, неправильное слово, оно относится к другим, более контактным видам спорта. Лучше подходит термин «плотнее». Говорю своим футболистам: надо играть не грубо, а правильно! Это тоже большое мастерство. И не важно, какой ты обладаешь фактурой. Вспомните Фабио Каннаваро. Невысокий центральный защитник в итоге стал обладателем «Золотого мяча». Почему? За счет футбольного интеллекта. Во втором тайме матча с «Динамо» Мастерной сыграл уже правильно, перекрыл Бителло.

— Как пытались решить проблему Тюкавина, который в последнее время раззабивался?

— Специально работали на тренировках, сужали зоны. И ведь Тюкавин нам не забил, хотя за мячи цеплялся хорошо. Да и головой скинул Гладышеву, когда тот забил. Конечно, уделяли Тюкавину внимание перед игрой и не дали ему пространства. Вообще у бело-голубых очень креативная группа атаки. Поэтому нагрузка ложилась не только на наших защитников, но и на опорных хавбеков, которые должны были дорабатывать, перекрывать свои зоны.

— Кстати, в голосовании по выбору лучшего молодого игрока РПЛ этого сезона вы на первое место поставили Карпукаса из «Локомотива», а не Тюкавина. Почему?

— Их немного сложно сравнивать — разные позиции. Непросто было сделать выбор. В моем понимании: 50 на 50. Но в итоге отдал предпочтение хавбеку «Локомотива». Вижу у обоих большой потенциал. Радует, что и тот и другой прогрессируют. Будущее нашего футбола. Но я бы еще отметил нашего полузащитника — Якимова. Да, он постарше, ему 25 лет. Но, считаю, Слава здорово прибавил в последнее время. Если не ошибаюсь, он занимает первое место в лиге по пробегу — расстоянию, которое покрывает во время игры. Выносливый! При этом говорим с ним о том, что нужно не просто бегать, а бегать разумно!

— При вас он раскрылся в новой роли — два гола и две результативные передачи. Ранее его многие специалисты рассматривали как полузащитника исключительно разрушительного плана.

— Нельзя зацикливаться только на единоборствах. Да, без борьбы в футболе никуда, ты не должен проигрывать позицию. Вместе с тем нужно пытаться расширять арсенал своих действий. У Якимова большой потенциал, ему надо осваивать новые вещи в футболе. Приведу вам один пример.

— Давайте.

— Сережа Игнашевич пришел к нам в «Крылья». Причем мы с Александром Федоровичем Тархановым целый месяц его просматривали, думали, брать или не брать. Но что-то в нем было. Поверили в него, дали шанс. Хотя сначала он выглядел каким-то зажатым. Помню, перед его первой игрой за Самару сказали ему: «Ничего не выдумывай — ближнему отдавай, и все!» А что мы увидели спустя несколько лет? Игнашевич стал одним из лучших на своей позиции, выполнял передачи на любые расстояния! Это я к тому, что в каждом футболисте нужно постараться раскрыть его сильные качества, его индивидуальность. Отобрать мяч и отдать ближнему — это слишком просто.

Сергей Ташуев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Пенальти в ворота «Динамо»

— Нельзя не спросить про пенальти в ворота «Динамо». Судейские эксперты считают, что арбитр Шафеев серьезно ошибся (разговор состоялся до решения ЭСК, которая поддержала арбитра).

— В нашем чемпионате порой ставят пенальти гораздо менее очевидные! Сейчас уже точно матч не вспомню, но один игрок выпрыгивал, находясь спиной к сопернику, расставил руки и кончиком пальца попал оппоненту по носу. Судья показал на «точку», объяснив это фолом по неосторожности.

— Думаете, эта формулировка подходит и к эпизоду с участием Бальбуэны и Менделя?

— Оба игрока боролись за позицию. Последовал удар в лицо. Динамовец сыграл неосторожно. Ну и кто виноват?

— То есть у Шафеева были основания поставить такой пенальти?

— Понимаете, если бы это был единичный случай, то еще можно было бы поспорить. А когда таких пенальти штук 15 за сезон... Так же тоже нельзя: кому-то ты ставишь 11-метровый, кому-то — нет. Должна быть единая трактовка. Нужно отдать должное «Динамо», которое не возмущалось. Я вообще стараюсь философски относиться к подобным вещам. Говорят, что пенальти в ворота «Динамо» легковесный? А вспомните начало сезона, когда я еще работал в «Ахмате». Матч с ЦСКА — 5 пенальти! 5! А ведь первый 11-метровый, который и повлиял на ход той игры, — явно ошибочный. Ничего там не было! Так еще и футболиста у нас удалили — Быстрова. Безбородов и ВАР не разглядели. Ну что поделать, бывает.

Почему решил возглавить «Факел»? Была ли обида на «Ахмат»?

— Вернемся в середину сентября. Почему вы согласились возглавить «Факел»? Команда шла на последнем месте, летом ее покинули несколько важных игроков, у клуба самый скромный бюджет в лиге.

— Я побеседовал и с Александром Самедовым, и с Кириллом Николаевичем Котовым. Тщательно все обсудили. Потом мне уже позвонил Роман Гурамович Асхабадзе, долго с ним общались по телефону. И в итоге решили друг другу помочь. Конечно, финансовые условия не стояли на первом месте. Да, у клуба небольшой бюджет. Но и у меня появился драйв, я видел желание руководства выправить ситуацию. Тем более там и очковый отрыв от конкурентов не был катастрофичным. Пару матчей выиграли и поднялись.

— Было ли у вас тогда желание всем доказать, что вас преждевременно уволили из «Ахмата»?

— Нет, таких чувств не испытывал. Я же не первый год в футболе. Тренерская работа и состоит из успехов и неудач. В прошлом сезоне «Ахмат» выступил хорошо, занял пятое место. Наверное, я где-то ошибся в стратегическом плане. Посчитал, что нам по силам теперь замахнуться на большее. Побороться за тройку. Думал, что травмированные довольно быстро вернутся в строй, новички сразу заиграют.

— Переоценили возможности?

— Даже после пяти поражений в шести матчах, с учетом Кубка, полагал, что сможем вылезти из этой ситуации. Но, помню, играем в июле с «Крыльями», с ЦСКА. Я оглядываюсь на скамейку запасных, а там ресурсов слишком мало. Травмированные не вернулись в срок... При этом некоторые матчи по качеству с нашей стороны были неплохими.

— Придавали значение тому, что именно вас первого в этом сезоне в РПЛ отправили в отставку?

— Ну какая разница — первым тебя уволили или третьим? Это моя личная история. Не буду лукавить: в тот период было психологически непросто, переживал. Но в нашей профессии это нормальное явление. Прекрасно понимаю, что если одна дверь закрывается, то другая вскоре откроется. Надо идти своим путем, не терять уверенность в себе, не бояться обстоятельств. Где-то можно взять клуб второй лиги — ничего страшного, это тоже работа. Можно поехать за рубеж. Главное — держать себя в тонусе, не останавливаться.

— За полтора года в РПЛ «Факел» покинули уже три тренера. Это не смущало?

— Я уже давно в тренерской профессии, много чего повидал. Меня ничего не смущает. После очень качественной работы в двух клубах мне приходилось их покидать. Решал задачи, но... Мне удивляться нечему. Просто прихожу и работаю. Дал в «Ахмате» лучший результат в истории клуба — мы заняли пятое место. Контракт был рассчитан на три года, но потом что-то пошло не так, в итоге расстались. Такова тренерская доля. Вообще есть такая догма: чтобы поставить игру команде, специалисту требуется два года. Сейчас такого времени никто тебе не дает. Поэтому работа стала более интенсивной. Нужно быстрее вникать во все процессы, быстрее понимать возможности подопечных и так далее. Я уже к этому привык. А дальше, как говорится, жизнь покажет.

Сергей Ташуев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Перешли на схему с четырьмя защитниками — пропустили чуть больше «Зенита»

— Почему в «Факеле» сразу перешли на схему в четыре защитника, а через два тура решили играть не в одного, а в двух нападающих?

— Схема с четырьмя защитниками мне хорошо знакома. В том же «Ахмате» так играли. Да, менять схему по ходу сезона, наверное, рискованно, но я знал на что шел. На бумаге кажется, что система игры с тремя центральными более надежная. Но посмотрите на показатели «Факела» сейчас — меньше нас пропустили только «Краснодар» (14), «Пари НН» (16) и «Зенит» (17. У «Факела» — 19 пропущенных). Наши наработки помогают надежнее играть сзади. Ну и я всегда говорю, что вся команда должна защищаться. Первыми сдерживающими, амортизирующими игроками являются нападающие, которые позволяют остальным вовремя вернуться на свои позиции.

— Можете объяснить несколько своих неожиданных решений по составу? Например, почему переместили в центр обороны опорника Менделя?

— В принципе, он и до меня, кажется, в одном матче уже играл на этой позиции. А перед встречей с «Уралом» мы столкнулись с кадровыми проблемами. Кто-то был травмирован, кто-то только-только восстановился. Так что эта мера была скорее вынужденной.

— Но она сработала.

— Ну да. Он сыграл неплохо. Вообще у опорника и центрального защитника функционал довольно похожий. Андрей быстро перестроился.

— Долго думали над тем, чтобы использовать Мастерного не правым латералем, а левым защитником?

— Тренеры всегда отталкиваются от вчерашнего дня. Анализируют тренировки, функциональное состояние подопечных. Все, как говорится, в копилочку. Это непрекращающийся труд. Иногда ночью просыпаешься, и тебе приходит в голову мысль. И это не прозрение. А результат предыдущей твоей работы, поиска. Причем попробовал что-то одно — не получилось, ищешь другое — то, что сработает.

— Почему поменяли флангами Альшина и Магаля?

— Вообще изначально рассматривал Магаля в качестве защитника. Но в тренировках познакомился с ним лучше, увидел его возможности, предложил попробовать его использовать ближе к атаке. Он мобильный, у него начало получаться впереди.

Сергей Ташуев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Почему Калинин отказался выходить на замену

— Почему Моцпан в последнее время потерял место в составе?

— Наверное, Никита пока не смог до конца справиться с плотным графиком игр. Его же осенью часто вызывали в сборную Молдавии. Он возвращался за два дня до нашего матча, отоспался, потренировался, и было видно, что не до конца вписывается в наш стиль. То есть требования меняются, а он пока остается на прежнем уровне. Я сейчас не про «физику», не про функциональную готовность, а про определенные тактические моменты, сыгранность с остальными.

— Как вам удалось расшевелить Маркова, который уже забил шесть мячей в РПЛ в этом сезоне?

— Он понял наши требования, стал выполнять больший объем работы, не находился только в чужой штрафной. Марков — разумный парень, не суетится. Часто действует в оттяжке. Женя все правильно воспринял, знает: не будет много бегать, не будет играть. У нас очень интенсивный тренировочный процесс.

— Другой ваш нападающий Аппаев хоть когда-нибудь улыбается?

— Улыбается. Он просто, как и все кавказцы, довольно сдержанный человек. У нас с ним хороший рабочий контакт.

— Впервые в своей в карьере столкнулись с тем, что игрок отказался выходить на замену? Речь о защитнике Калинине в матче с «Оренбургом».

— Когда шли последние минуты матча, мы с тренерами думали, кого выпустить — Суслова или Калинина. Решили, что должен сыграть Калинин. Потом смотрю — переодевается Суслов. Ну хорошо. Мы вели 2:1. Я в тот момент даже не знал, что Игорь отказался выходить на поле. Если бы был в курсе, наверное, уже тогда повел бы себя по-другому... Мне уже потом рассказали. Не знаю... Видимо, Калинин не совладал с эмоциями. С нервами.

— Посчитал, что не солидно выходить в концовке?

— Он опытный футболист. Наверное, посчитал, что не должен выходить на пару минут, хотел большего игрового времени. Но мы же не враги сами себе, оцениваем, кто лучше готов.

Это, конечно, было неправильно со стороны Калинина! По отношению к тренеру, к команде, к ребятам. Но надо отдать ему должное. Он все быстро понял, принес всем извинения. Сейчас хорошо работает. Не парится: играет он или нет. Его пока еще немного мучает травма. Сейчас полетит в Сербию, немного подлечится. Мне кажется, вся эта ситуация пойдет на пользу в первую очередь ему самому.

У меня все определяется спортивным принципом. Все должны понимать, что рано или поздно получат свой шанс. Поверьте, я совсем не злопамятный малый. Всегда готов поговорить с футболистом с глазу на глаз, объяснить ему свою позицию.

— Насколько комфортно вам взаимодействовать с руководителями «Факела» — Асхабадзе, Котовым, Самедовым? Насколько вы самостоятельны в своих решениях?

— Вопрос поставлен немного неправильно. У тренера решение одно — тренировочный процесс, тактика, стратегия, состав на матч и так далее. То есть чисто спортивная составляющая на поле и на теоретических занятиях. Вы назвали трех футбольных личностей с большой буквы. Я сейчас не преувеличиваю. Роман Гурамыч работал в «Спартаке», затем эффективно трудился в Армении. Кирилл Николаевич был спортивным директором в «Локомотиве», Александр Самедов — футболист высокого уровня. Все трое — футбольные люди. Это очень важно.

Так что если вы хотите спросить про мое взаимодействие с менеджментом клуба, то оно достаточно простое. Мне помогают во всех вопросах, начиная с приобретения инвентаря. В общем, с жизнеобеспечением клуба проблем нет.

— Кирилл Котов находится на тренерской скамейке.

— Это не мешает, а только помогает. Могу с ним посоветоваться, например, по заменам. Вообще у меня давно такого не было, чтобы тренер и менеджмент смотрели в одном направлении и говорили на одном языке. Футбольном. Александр Самедов и Кирилл Котов занимаются селекцией, ищут футболистов. Мы потом обсуждаем вместе кандидатуры, принимаем решения.

Александр Самедов. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Победы над «Спартаком» и «Ахматом». Слова Абаскаля и Ромащенко.

— Наверное, самую знаковую победу в первой части чемпионата «Факел» одержал над «Спартаком». Как отреагировали тогда на слова Гильермо Абаскаля после игры: «При таком состоянии поля, в таких условиях «Факел», наверное, лучшая команда в чемпионате».

— В принципе, Роман Гурамович (Асхабадзе. — Прим. «СЭ») давал разъяснения на этот счет. Мы со «Спартаком» находились в одинаковых условиях, так как тренировались на другом поле. Просто помимо состояния газона есть еще желание выигрывать, прессинг, давление, борьба. При этом в той встрече мы много комбинировали перед чужой штрафной. Так что слова Абаскаля — это просто эмоции, и не более того.

— Для вас было принципиально обыграть «Ахмат» не только потому, что это ваша бывшая команда, но и из-за слов Мирослава Ромащенко о функциональной готовности грозненцев после вашей работы?

— По-моему, все в футбольном сообществе знают, что мои команды прекрасно готовы физически. Это, например, показала игра с «Оренбургом», в которой мы вырвали победу в концовке. Да и со «Спартаком» функционально выглядели великолепно.

Мирослав, кстати, мне потом позвонил, признал, что был не прав. Мы нормально пообщались, давно друг друга знаем. Мы все живые люди, всякое бывает. Хочу пожелать и Мирославу, и «Ахмату» удачи. Ромащенко много работает, профессионал, старается что-то найти. Надеюсь, все будет хорошо.

— Как раз после той игры Владислав Радимов сказал: «Пять человек «Факела» во вратарской соперника на 95-й минуте. О чем это говорит? Что это совершенно другая психология. «Факел» не в первый раз так рискует. Это характеризует команду Ташуева».

— Стараемся менять менталитет ребят. Я сам сторонник того, чтобы команда до последней секунды боролась за победу. Если помните встречу с «Динамо», то после того как сравняли счет, Хызыр Аппаев схватил мяч и побежал к центру поля. О чем это говорит? Подождите, ничья нас не устраивает, дальше готовы бороться!

— При этом в четырех последних турах у вас три ничьих и одно поражение.

— Не забывайте о том, кто нам противостоял. Ничьи с ЦСКА и «Динамо» сложно назвать неудачами. Нормальные, боевые игры. «Рубин» — уникальная команда, которая побеждает, как правило, с одинаковым счетом — 1:0. С «Балтикой» на тяжелом поле пришлось очень непросто. Но совершили больше касаний в чужой штрафной. На гол наиграли, однако, к сожалению, не забили. Но, повторюсь, там поляна сыграла свою роль. Калининградцы лучше выносили мяч, мы не особо привыкли к такому футболу. К тому же готовились на искусственном поле. Вообще в каком-то плане нам с погодой не повезло. Перед «Спартаком» зарядили ливни, перед «Балтикой» — сумасшедший снегопад. Спасибо работникам стадиона!

Сергей Ташуев и Гильермо Абаскаль. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Мы не играем в июне и пропускаем половину июля. Это убивает!»

— После двух декабрьских туров вновь пошли разговоры о возвращении к прежней системе «весна-осень».

— Я сразу был противником перехода на «осень-весну». Говорил, что это неправильно. Точнее, выражался даже гораздо резче. Очень много минусов в нынешней системе.

— Например?

— Ну смотрите. В декабре мы провели 18-й тур. А 19-й состоится только через три месяца! Ну как так? Разве это нормально? Вы где-нибудь видели, чтобы чемпионат прерывался на такой срок?

Во-вторых, надо все-таки учитывать, что Россия — страна холодная. А мы не играем в июне, да еще и пропускаем половину июля. Это самое подходящее время для футбола, а мы отдыхаем. Отпуск у нас... Этот момент, конечно, убивает! Да даже сейчас можно внести изменения в календарь. Не думаю, что в ближайшие годы нас вернут в еврокубки. Значит, можем спокойно начинать сезон в июне и не заканчивать его в декабре, чтобы не возникало вот таких форс-мажоров. Ну и надо думать о болельщиках, которые уже замерзают в декабре на трибунах. Правда, это точно не касается воронежских (смеется). Им все равно! Готовы нас поддерживать и в ливень, и в снегопад. Спасибо им! Атмосфера на стадионе всегда шикарная.

— После матча с «Динамо» вы сказали, что на весеннюю часть чемпионата нужно ставить максимально высокую цель. На что готов замахнуться «Факел»?

— Я прежде всего имел в виду, что надо менять психологию футболистов. Они не должны думать о том, как бы нам не вылететь, а ставить себе более серьезные, амбициозные цели. Тогда уже ты работаешь через не могу и, если и рассчитываешь, допустим, на пятое место, становишься седьмым. Когда работал в «Ахмате», говорили с ребятами о том, что можно попытаться залезть в тройку. В итоге стали пятыми.

Хочется, чтобы мои футболисты никого не боялись, играли с позиции силы, гнули свою линию. Меня, кстати, удивляет, почему никто не пишет об одной особенности этого «Факела».

— Это о какой же?

— Никто не говорит о том, что в стартовом составе «Факела» выходят 11 россиян! Никто этого не заметил почему-то. А, например, за «Динамо» в последней встрече с первых минут играли 5 легионеров. И ничего — ничья. За ЦСКА — семь. Мы армейцам тоже не проиграли. То есть можно своими ребятами, россиянами бороться против клубов-миллионеров, набирать очки.

— И все-таки какое место должен занять «Факел», чтобы вы назвали этот сезон успешным?

— Я не любитель прогнозов. Будем много работать и стремиться забраться как можно выше. Основной задачи с нас никто не снимал — остаться в премьер-лиге. Пока мы всего в четырех очках от зоны стыков. Вся борьба еще впереди.