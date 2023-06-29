«Обещал, что «Пари НН» не вылетит, — мы это сделали. Вот только «Спартак» нас подвел». Интервью Сергея Юрана

Интервью «СЭ» дал главный тренер «Пари НН» Сергей Юран.

Хотим развивать молодежь и продавать. Агапов в ЦСКА- хороший пример

— «Пари НН» сохранил прописку в РПЛ. Ваш контракт с клубом продлен?

— Да, изначально в моем соглашении был пункт, согласно которому в случае решения задачи невылета команды из РПЛ контракт автоматически продлевается на два года.

— На днях вы встречались с губернатором Нижегородской области. О чем говорили?

— Эта встреча была запланирована. Нормальная ситуация. Глава региона захотел меня выслушать по окончании сезона. Мы обменялись мнениями, получился конструктивный диалог. Подвели итоги, подумали над тем, что можно сделать для улучшения результатов. Беседовали где-то полтора часа в Москве в представительстве Нижегородской области.

— К чему в итоге пришли?

— Оба согласились с тем, что нужно делать ставку на местную молодежь, развивать ее, привлекать к основе. В будущем продавать перспективных футболистов, чтобы клуб на этом зарабатывал. Яркий пример — защитник Илья Агапов, который зимой перешел в ЦСКА. Это вектор развития «Пари НН». При этом команде нужно небольшое усиление в лице более опытных футболистов, чтобы молодежь быстрее прогрессировала рядом с такими исполнителями. В целом получилась хорошая беседа.

- Что произошло с вашей командой в ответной стыковой игре с «Родиной»? Можно ли говорить о недонастрое после 3:0 в первом матче?

— Считаю, на ход игры повлиял ранний пенальти в наши ворота. Потом эксперты признали, что арбитр в том эпизоде допустил ошибку. В итоге мы пропустили гол в дебюте встречи. Это немного ребят надломило.

Недонастрой? После первого матча завез команду на базу, говорил подопечным о том, что никакой недооценки соперника быть не может, заострял на этом внимание. Но в подсознании молодых игроков, думаю, все равно где-то сидело, что задача почти решена. Тут парням просто-напросто не хватило опыта. Более зрелый футболист сохраняет холодную голову даже после крупной победы в первом стыке, понимает, что мелочей в нашем деле не бывает и комфортное преимущество может растаять в одночасье.

Хотя, повторюсь, прежде всего игра пошла не по нашему сценарию из-за пенальти, которого не было. В итоге молодежь немного «поплыла». И в данной ситуации пригодились опытные игроки — Нигматуллин, Гоцук, Стоцкий, Калинский. Они успокоили ситуацию, держали коллектив на поле в своих руках. В перерыве мы еще произвели три замены, которые дали свой эффект. Самое главное — решили задачу, остались в РПЛ. Это дорогого стоит.

— В перерыве пришлось повысить голос?

— Нет. Если в такой ситуации повысить голос на ребят, то есть риск, что ты их окончательно загонишь в тупик. Наоборот, нужно было их успокоить. Подобрал определенные слова. Во втором тайме не пропустили, у нас были моменты, подходы. Как я уже сказал, замены нас усилили. Шарипов, Яковлев, Юлдошев хорошо вошли в игру. После перерыва команда выглядела уже более сконцентрированной. Просто молодым ребятам еще нужно пройти определенный пусть, чтобы до конца понять, что результат первого матча еще ни о чем не говорит.

Фото Александр Чурбанов/"Пари НН"

Команда была разобрана, приходилось останавливать тренировки...

— Помимо решения задачи что еще можете занести себе в актив за время работы в «Пари НН»?

— Получил колоссальный опыт. В первый раз пришлось принимать команду за два месяца до окончания чемпионата. Ситуация была не из легких, так как существовала вероятность прямого вылета в ФНЛ. Все это осложнялось тем, что я нашел команду в ужасном физическом состоянии... Ребята были просто разобраны. Приходилось по ходу чемпионата наращивать нагрузки, держа в голове календарные матчи. Нельзя было допустить того, чтобы игроки упали в функциональную яму.

— В первых двух матчах против «Краснодара» и «Динамо» вы потерпели поражения. О чем тогда подумали? Не закрались сомнения, что можете и не выполнить задачу?

— Руки у меня точно не опустились. Я в своем первом интервью пообещал болельщикам, что мы останемся. Веры в парней не терял. Сохраняли спокойствие, уверенность в себе. Хотя, не буду лукавить, в этот раз спасти команду было сложнее, чем в предыдущие, когда я работал в «Химках», «Шиннике».

— В «Химках» было проще в прошлом сезоне?

— Да. Команда была нормально готова физически, тут надо отдать должное предыдущему тренеру. Мне нужно было прежде всего поднять дух ребят, ну и провести некоторую ротацию состава. В Нижнем ситуация оказалась сложнее. Но раз я обещал, что сохраню команду в элитном дивизионе, обязан был свое слово сдержать.

— И все -таки: два поражения в первых двух матчах. Ужасное, как вы заметили, физическое состояние игроков. Неужели тогда не подумали, что зря ввязались в это дело?

— Если анализировать конкретно матчи с «Краснодаром» и «Динамо», то, считаю, в игре с бело-голубыми мы наиграли на большее. Вели в счете, но индивидуальные ошибки сказались на результате. Что касается физического состояния, то, не скрою, поначалу был немного шокирован.

— Чем, например?

— Когда в недельном цикле игрокам давались средние нагрузки, то я на планшете видел, что целая группа футболистов находилась в бордовых тонах. А это значит, что тренировку надо останавливать... Спросил у доктора: были ли эти ребята травмированы? Получил отрицательный ответ. И вот тогда начал осознавать весь масштаб проблемы. Два месяца жил на базе. Вместе с тренером по физподготовке нам удалось выправить положение. Стало очевидно, что на зимних сборах команда просто-напросто серьезно недоработала в этом направлении. В «Пари НН» все-таки нет исполнителей, которыми располагает, допустим, «Зенит», «Спартак», ЦСКА. А значит, чтобы добиваться приемлемого результата, нужно в каждой игре выкладываться даже не на сто, а на двести процентов. Так что в ручном режиме улучшили функциональное состояние. Уже в игре с «Крыльями» команда выглядела свежее.

Фото Александр Чурбанов/"Пари НН"

Заявление гендира «Крыльев»? В первом круге судья ошибся против «Пари НН», но никто в отставку не подавал

— «Крылья» вы в итоге победили, но тот матч запомнится прежде всего резонансным заявлением гендиректора самарцев Вадима Андреева, который подал в отставку в знак протеста против судейства. Как вы на это реагировали?

— Ну а почему я должен был на что-то реагировать? Сосредоточен на делах своей команды. Что касается заявления... Ну, каждый человек вправе принимать какие-то решения. Но меня не интересовали «Крылья», кто и почему подает в отставку. Мы набрали важнейшие три очка и готовились к следующей встрече. А что происходило в самарском клубе... Не знаю. Мне сложно это все комментировать.

При этом можно вспомнить матч между Нижним Новгородом и «Крыльями» в первом круге. ЭСК же потом признала, что арбитр ошибочно удалил Гоцука на 9-й добавленной минуте и назначил пенальти в ворота «Пари НН». В итоге «Крылья» вырвали победу. Но ничего... Никто же тогда в отставку не подавал, никто не делал заявлений на всю страну.

— Что произошло с «Пари НН» во втором тайме матча с «Сочи», когда ваша команда забила четыре безответных гола?

— Считаю, мы и в первом тайме смотрелись неплохо. Но ребята были какими-то скованными, зажатыми. Поэтому сказал парням, что им нужно делать все так же легко и свободно, как у них получается на тренировках. Заметил, что по игровой дисциплине и концентрации у меня к ним вопросов нет. Они меня услышали. Ну и пошло-поехало. Забили четыре, создали еще немало моментов. То есть тут на первый план вышла психология.

Фото Александр Чурбанов/"Пари НН"

Мне жаль болельщиков «Химок»

— Разгромив «Сочи», вы тем самым отправили «Химки» в первую лигу. Испытали удовлетворение оттого, что поквитались с клубом, который отправил вас в отставку в начале сезона?

— Я уже как-то говорил, что незлопамятный. Мы решали свою задачу, не думали о «Химках», которые к тому же сильно изменились с момента моего ухода. Почти все игроки, с которыми работал, уже покинули подмосковную команду. Нет, никакого реваншистского настроения у меня не было. Чисто рабочий момент. Я уже забыл про ту историю. Обижаться — удел слабых. Двигаюсь вперед. Просто мне жаль болельщиков «Химок», которые ко мне хорошо относились. Радости от вылета этой команды точно не испытал.

— Что тогда чувствовали после гостевой ничьей со «Спартаком»?

— Удовлетворение. Гордость? Это слишком громкое слово в данном случае. Да, «Спартак» — флагман нашего футбола. Всегда приятно сыграть с таким соперником. Ничья на поле москвичей — хороший результат. Порадовался за парней. Они бились, жили этой игрой. Нам точно нельзя было проигрывать. Ребята с запредельной самоотдачей выполнили установку. Даже могли победить. В итоге ничья. Было приятно. Значит, наши мысли, слова до матча дошли до подопечных. Не забывайте еще и о том, что «Спартаку» три очка нужны были как воздух. Красно-белые боролись за второе место.

В общем, сделали тогда шаг к тому, чтобы избежать стыков. К сожалению, в последнем туре «Спартак» нас подвел, проиграв «Крыльям» (улыбается). А так бы мы остались в РПЛ напрямую. Ну ничего. Победили в стыках.

Сергей Юран и Денис Глушаков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

К Глушакову нет претензий. Он профессионал

— Поговорим об игроках. Денис Глушаков покинул клуб. Как бы оценили его выступления при вас за «Пари НН»?

— Претензий по самоотдаче к Денису точно нет. Он всегда был профессионалом. Просто в конце сезона заболел, простудился. Не смог нам помочь.

— Рыбчинский был у вас в аренде. Он останется в «Пари НН» в следующем сезоне?

— Пока ничего не могу сказать. Понимания нет. Аренда закончилась. Сейчас он вернулся в «Локомотив». Проходит сборы с железнодорожниками.

— А Яковлев?

— Владислав вернулся в ЦСКА. Насколько я понимаю, он там и останется.

— Какой потенциал у Сулейманова, который забил в этом сезоне 10 голов?

— Безусловно, способный нападающий. Но львиная доля его голов пришлась на первую часть сезона. Весной он забил в чемпионате три мяча, а на финише Тимуру не удалось отличиться. Не знаю, с чем это связано. Будем выяснять. Допускаю, что на него давило турнирное положение. Поработаем на сборах, поговорим, все разберем.

— Если верить порталу Transfermarkt, у Гоцука, Стоцкого, Калинского в конце июня заканчиваются контракты...

— Это неверная информация. Их соглашения действуют еще как минимум год. Так что они с нами.

— Писали, что вы провели с Рыбусом переговоры после матча со «Спартаком».

— Я просто узнал, какая у него ситуация с контрактом, когда заканчивается. Вот и все. Перекинулись парой слов. А уже расписали, будто я переговоры провел (улыбается).

— Тихий и Ломовицкий могут оказаться в «Пари НН»?

— Тихий уже находится в расположении нашей команды. Ему еще надо пройти медосмотр, и тогда уже заключим контракт. С Ломовицким мы не контактировали, у него долгосрочное соглашение с «Рубином».

— Как вам текущее усиление команды, вы довольны?

— В целом ждем еще новичков, но команда однозначно стала сильнее. Проблемы состава, которые мы поднимали на встрече с Глебом Сергеевичем (Никитин — губернатор Нижегородской области. — Прим. «СЭ») решаются советом директоров. Я вижу положительную динамику в работе и комплектовании.

— Какая задача стоит перед «Пари НН» в новом сезоне?

— Отвечу так. Цель — стараться побеждать в каждом матче, радовать своих болельщиков, собирать полный стадион.