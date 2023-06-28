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Сегодня, 18:30

«Динамо» предложит Захаряну новый контракт. Как это может повлиять на трансфер Арсена в Европу?

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Арсен Захарян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Похоже, клуб сохранит своего самого востребованного на международном рынке игрока.

После срыва трансфера в «Челси» вопрос сохранения 20-летнего атакующего хавбека Арсена Захаряна оставался ключевым и одним из самых проблемных кейсов для «Динамо».

Во-первых, интерес из Лондона сопровождался разговорами о том, что футболиста ведут еще и «Реал Сосьедад», «Порту», «Лейпциг» и «Аякс». Во-вторых, как бы ни уверял сам Захарян, что отнесся к отмене рейса в Британию максимально спокойно, такой шум точно сказался на его приоритетах. Когда появляется реальный шанс отправиться в Европу, причем сразу в топ-клуб, сложно вернуться к рутине РПЛ и вкалывать с привычной мотивацией.

Арсен Захарян. Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск видеопроекта «СЭ»

Трансферная сага прошлого лета закончилась тем, что со «Стэмфорд Бридж» обещали вернуться к вопросу через полгода. Но к зиме взаимодействие банковских систем РФ и Соединенного Королевства никак не изменилось, а игровой спад Арсена четко давал понять: с такими вводными переход едва ли возможен. Во всяком случае, на прежних условиях.

Учитывая завершающийся в июне 2024 года контракт, на тот момент у «Динамо» (и у самого Захаряна) оставалось два сценария. Либо продажа полузащитника летом 2023-го (но уже не за 15 миллионов, на которые изначально соглашались в «Челси»). Либо еще через полгода Арсен договорился бы о бесплатном отъезде в европейскую команду.

Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По информации «СЭ», не так давно ситуация изменилась. Сторона игрока начала рассматривать вариант с продлением соглашения с бело-голубыми, что ранее в их планы не входило. И после этого до «Динамо» доведен ряд условий, на которых пролонгация возможна. По нашим данным, в ближайшее время Захаряну предложат новый долгосрочный договор, детали которого в настоящий момент находятся на стадии финальной проработки.

Что это означает для клуба и для Арсена?

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Если переподписание состоится (а очевидно, что все к этому идет), «Динамо» решит две важные задачи: сохранит ключевого исполнителя (у нового главного Марцела Лички хватает проблем помимо поиска и интеграции в обойму замены) и застрахует себя от финансовых потерь.

Вряд ли в Петровском парке всех устраивал вариант с бесплатным уходом своего воспитанника, за которого еще недавно можно было заработать 15 миллионов евро. Причем в «Челси» до последнего предлагали несколько опций перевода денег, но в «Динамо» настаивали только на прямом транше из Barclays в ВТБ, что изначально не представлялось реальным.

Арсен Захарян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Но в то же время именно такой сценарий выглядел лучшим шансом для Арсена оказаться в Европе. И теперь хавбек должен четко осознавать: подписание нового контракта с «Динамо» не то чтобы перечеркнет перспективу отъезда, но усложнит его.

Как минимум потому, что придется откатиться к совершенно другим финансовым условиям. Хотя сторона Захаряна наверняка настоит на пункте об отступных для зарубежных клубов. Как максимум из-за сложной международной обстановки, минимизирующей шансы на крупные трансферные сделки по россиянам.

Отказ от статуса свободного агента — отличный кейс для «Динамо». И спорное решение для европейских амбиций Захаряна.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Челси
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