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Сегодня, 10:00

«Почему я хочу видеть «Краснодар» чемпионом». Игорь Рабинер — о взлете «быков»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Джон Кордоба, Никита Кривцов и Кади Боржес празднуют гол вместе в болельщиками.
Фото ФК «Краснодар»
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Обозреватель «СЭ» — о золотых перспективах клуба Сергея Галицкого.

Юрий Семин первым озвучил то, о чем топовые российские футбольные люди пока говорить не решались. Кажется, никто еще вслух не называл «Краснодар» главным претендентом на чемпионство.

Понятно, что после 10 туров с 7 победами, нулем поражений, отрывом на три очка от второго места («Крыльев») и на шесть — от третьего («Локомотива»), соотношения мячей +13, такой вывод напрашивается. Но думаю, что Семин сделал его не только из-за цифр, а на своем огромном опыте и чутье. Он сам трижды брал золото, знает, как это происходит, и видит в этом «Краснодаре» баланс, гармонию сыгранного уже, стабильного состава, разумного сочетания россиян и иностранцев, местных и пришлых, обороны и атаки, умения забивать и прагматизма сзади.

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Похоже, что далеко позади остались времена, когда Сергей Галицкий поселил главного тренера Славолюба Муслина, соотечественника Владимира Ивича, вблизи своего дома и каждый день гулял с ним по два часа с обсуждениями всего и вся. Ивич определенно оставлен в покое и может делать с командой то, что считает нужным, строить игру по-своему. Не уверен, что довольно изрядная доля прагматизма, футбол по счету сильно нравится Сергею Николаевичу, — но он, как я понимаю, теперь просто наблюдает, а если и общается, то гораздо более умеренно и не пытаясь надавить и скорректировать.

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич.
Владимир Ивич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Обидное поражение в серии пенальти в суперфинале Кубка (уже второе в истории — после такого же проигрыша «Ростову» Миодрага Божовича в 2014 году) было важнейшим моментом, определявшим, куда команда двинется дальше. Главное ведь — не то, что случилось, а реакция на это. «Краснодар» отреагировал правильно и мудро: никаких резких движений, полное доверие тренеру, судя по всему, верное поведение после финала самого Ивича.

А потом и точная селекция, которой «быки» в последнее время вообще отличаются. Хуниор Алонсо, Батчи, Кади Борджес, этим летом — Тормена и Оласа. Пять отличных иностранных приобретений за два трансферных окна, формирование ключевого элемента — пары надежных центральных защитников Алонсо — Тормена, какой у «Краснодара» не было никогда. Впереди есть класс Кордобы, который, даже если не реализует моменты, приносит много другой пользы. И не срывается, в отличие от того же Соболева.

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Есть и свой доморощенный костяк из академии, причем молодой, амбициозный, желающий прогрессировать. Вышедший из состояния турбулентности и никуда не проданный Сафонов (а ведь мог обидеться на весь мир, оставшись в запасе в суперфинале Кубка), Сперцян, Черников, Кривцов, Волков — и все это твердая основа! Любимец Галицкого Сперцян летом был на грани продажи в Европу, но уж раз у команды так поперло... Понимаю владельца. И уважаю игрока, который не упер руки в боки и не обиделся из-за неотъезда на всех и вся.

Есть еще один плюс «Краснодара», точнее, отсутствие минуса — который был, например, в начале года у Абаскаля и на многое повлиял. Ивич в прошлом сезоне уже прошел долгие российские зимние сборы и знает, с чем их едят. А это очень важный фактор.

Фото ФК «Краснодар»

Но. Вообще, всегда должны быть какие-то «но», когда речь идет о клубе, который еще никогда не брал трофеев. В промежутке с 13-го по 15-й тур «быки» проведут серию сложнейших матчей — в гостях с ЦСКА, дома с «Крыльями», на выезде с «Зенитом». Вот после этого испытания, то есть по окончании первого круга, о чем-то можно будет сказать уже более конкретно.

Еще одно «но» — объективное, логистическое. У «быков», во-первых, 15 выездов в чемпионате (плюс минимум три в Кубке), тогда как у московских клубов в первенстве их 12, а во-вторых, не работает аэропорт, и число гостевых матчей множится на утомительные железнодорожные путешествия. Это — заведомое преимущество для Москвы. А у «Зенита» есть гандикап пяти чемпионств подряд, который дает гораздо большую психологическую устойчивость в решающих фазах борьбы за очередной титул.

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Не знаю, кому еще в российском футболе можно больше пожелать чемпионства, чем Галицкому, столько всего сделавшему с нуля, на собственные деньги. Человеку, украсившему свой город одной из главных его точек притяжения — «Ареной Краснодар» и окружающим его парком. Построившему сумасшедшие стадион и академию. Давшему шанс тысячам краснодарских детей а) попасть в большой футбол и б) одновременно получить качественное среднее образование в прекрасных условиях и не по волчьим законам. Кстати, какое-то время в академии «Краснодара» занимался и внук Семина, и Палыч на примере своей семьи знает, как там тренируют и учат.

Фото ФК «Краснодар»

А еще очень хочется, чтобы чемпионом России наконец стал частный клуб. И команда не из Москвы и Санкт-Петербурга. Россия — огромная страна, но лишь трижды за более чем тридцать лет золото выигрывал клуб не из двух этих городов — один раз это был Владикавказ и дважды — Казань. Пора расширять географию.

Тем более что «Краснодар» — не выскочка, взявшийся ниоткуда на шальных деньгах, а долго поднимавшийся и заработавший право на большие успехи, даже выстрадавший их — в том числе и здоровьем владельца.

По всем этим причинам и желаю прогнозу Юрия Палыча сбыться. И уверен, что чемпионству «Краснодара» будут рады люди по всей стране. Если, конечно, он возьмет его честным путем и без душка. Но не вижу никаких причин думать, что может быть иначе.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Владимир Ивич
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