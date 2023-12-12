Осуждая турка, ударившего судью, посмотрите в зеркало! Вы забыли о Слуцком и Широкове?

Футбольный мир обсуждает инцидент в матче чемпионата Турции, где президент «Анкарагюджю» выскочил на поле и врезал арбитру. В России удивляются, охают, ахают и поражаются, забыв, что совсем недавно тут у нас происходило то же самое.

Турция

В понедельник вечером после окончания игры 15-го тура турецкой суперлиги «Анкарагюджю» — «Ризеспор» (1:1) на поле выскочил президент клуба из Анкары Фарук Коджа и ударил по лицу судью Халиля Умута Мелера. Затем уже упавшему на газон рефери еще несколько ударов нанесли другие люди (возможно, представители клуба или болельщики).

Вслед за этим Федерации футбола Турции выступила с заявлением, осудив случившееся и объявив о приостановке всех футбольных турниров. Прокуратура Анкары выдала ордер на арест Коджи. Сегодня появилась информация, что президент «Анкарагюджю» и еще два человека задержаны по подозрению в совершении акта насилия.

При этом сам Коджа удивился реакции на свое поведение.

«Я категорически не принимаю обвинения, выдвинутые против меня. Этот инцидент произошел из-за неправильных решений арбитра и его подстрекательского поведения. Моя цель состояла в том, чтобы словесно все высказать судье и плюнуть ему в лицо. Но я ударил его по лицу. Мой удар не привел к перелому. После удара рефери еще простоял около 10 секунд, а потом резко упал. Меня увели, у меня обострилось заболевание сердца. Я не знаю ни о каких событиях, кроме этого. Это все, что я могу сказать», — цитирует его TRT Haber.

У нас, конечно, большинство на стороне несчастного рефери ФИФА. В адрес Коджи несутся гневные стрелы... Но ведь еще недавно у нас, в российском футболе, происходило то же самое. Более того, был публичный призыв так поступать с футбольными судьями.

Арбитр Халиль Умут Мелер получает удары от неизвестных. Фото Reuters

«Если человек — арбитр, его уже можно бить»

Семь лет назад в телепередаче «Детский вопрос» (!) двум мальчишкам Леонид Слуцкий (на тот момент главный тренер ЦСКА и сборной России) заявил следующее:

«Говорят, я побил судью, когда тренировал 12-летних мальчишек? Правый боковой был нанесен. Я шикарно разбираюсь в боксе. Что мне сделал этот арбитр? Я тогда еще не был женат. Мне показалось, что он ухлестывает за моей девушкой. Поэтому подумал: «Дай-ка двину ему». А что, для этого какие-то основания нужны? В принципе, если человек — арбитр, его уже можно бить, честно могу сказать. По крайней мере, если это российский арбитр. Но мне приходится держать себя в рамках приличия. Это же дисквалификация, наказание. Надо как-то отводить душу в другом месте. Можно грушу помолотить. Арбитров лучше не надо».

Арбитры РПЛ тогда выступили с открытым письмом. Вот текст, который цитировал Onedivision: «Расцениваем данные высказывания Слуцкого как абсолютно неприемлемые по всем аспектам, в том числе морально-этическим. Если он не подумал о последствиях своего спича, то это свидетельствует о его низком интеллектуальном и культурном уровне.

Слуцкий с довольным выражением лица смакует позорную для него ситуацию, рассказывая подробности вопиющего акта, за который он вполне мог стать фигурантом уголовного дела. Но удача была на его стороне, когда он отделался лишь временной спортивной дисквалификацией. Более того, пассаж про то, что «если человек — арбитр, то его уже можно бить, по крайней мере если это российский арбитр», является не чем иным, как призывом к насилию.

Также упоминание слова «российский», видимо, подчеркивает ненависть к гражданам страны, тренером национальной сборной которой он является на сегодняшний день, что однозначно вызывает глубочайшее, мягко говоря, недоумение по поводу соответствия его человеческих качеств должности тренера вообще. Наверное, Слуцкий совсем «заигрался», купаясь в лучезарном ореоле своей «звездной болезни», напрочь позабыв, что это уже не КВН. Пусть хотя бы разочек выйдет посудить со свистком в руках какой-либо матч, например районных команд, и мы с удовольствием посмотрим, как это у него получится.

В случае отсутствия публичных извинений со стороны Слуцкого мы оставляем за собой право обратиться к президенту РФС В.Л. Мутко с просьбой вынести высказывания Слуцкого на рассмотрение комитета по этике".

Затем арбитры обратились к Мутко: «Уважаемый Виталий Леонтьевич! Вы наверняка знаете, что главный тренер ПФК ЦСКА г-н Слуцкий Л.В. в выпуске программы «Детский вопрос» телевизионного федерального канала, вышедшей в эфир в первой декаде июня, позволил себе высказывания в адрес российских арбитров, которые, по нашему мнению, являются абсолютно неприемлемыми по всем аспектам, в том числе морально-этическим (полная версия видео прилагается в файле).

Мы посчитали необходимым ответить путем открытого письма, которое было опубликовано в отечественных электронных СМИ 10 июня с.г. (полный текст прилагается на отдельном листе).

Информируем вас, что по состоянию на сегодняшний день никаких публичных извинений со стороны Слуцкого не последовало.

В связи с вышеизложенным просим вас дать указание комитету РФС по этике на ближайшем заседании рассмотреть высказывание г-на Слуцкого Л.В.

С уважением,

Арбитры РФС, работающие на матчах команд РФПЛ (подписи — на отдельном листе)".

15 февраля 2017 года (спустя несколько месяцев) комитет по этике РФС вынес Слуцкому замечание и рекомендовал извиниться. Рекомендовать — не требовать и не обязывать. Можно извиняться, а можно — нет. Извинений не последовало, точка не была поставлена.

«Судью надо линчевать, четвертовать»

Лето 2020 года. Матч «Спартак» — «Сочи» (2:2). Судья Василий Казарцев, ВАР Алексей Еськов.

Помните ту игру? Получилась она скандальной. Бурная реакция общественности, отклики, комментарии...

Вот пара из них.

«Что за первый пенальти, что за второй судью надо линчевать. Его надо за одно место подвесить, чтобы он орал и извинялся перед всеми. В первом эпизоде надо было дать свободный удар от ворота «Спартака». Во втором у игрока «Сочи» не было опоры после удара. Это просто цирк, как так можно трактовать? И зачем нам нужен иностранный руководитель судейской бригадой?» (РИА «Новости»)

«За такое судейство Казарцеву надо оторвать все, что у него висит...За второй пенальти судью вообще надо расстрелять. Глупость! Чем руководствуются наши судьи? Это говорит об их бездарной подготовке по правилам игры или об их психологической несовместимости с такими командами, как «Спартак», или есть какая-то определенная цель, чтобы красно-белых убить. Кашшаи надо было думать, прежде чем становиться судейским руководителем РПЛ. Наши судьи неграмотные, их надо учить. За такие пенальти надо четвертовать, честное слово». (News.ru)

Знаете, кому принадлежат эти высказывания? На тот момент члену комитета РФС по этике (!) Анзору Кавазашвили. Потом он еще пару лет входил в состав этого юрисдикционного органа. Грустно...

Халиль Умут Мелер в больнице. Фото Reuters

Приговорить к 100 часам обязательных работ и штрафу

В августе того же 2020 года был еще один инцидент, связанный с судейством. В матче любительских команд Роман Широков сделал то же самое, что в понедельник президент «Анкарагюджю»: побил судью, ударил его сначала рукой, а затем добавил ногой.

Пострадавший Никита Данченков довел дело до судебных разбирательств. Прокурор просил приговорить Широкова к 1 году и 10 месяцам лишения свободы. Ему вменяли умышленное причинение легкого вреда здоровью. В декабре 2020-го Преображенский районный суд Москвы вынес Широкову приговор: 100 часов обязательных работ и штраф в 100 тысяч рублей.

Обсуждая дело «Коджи и Мелера» и поражаясь такой реакции президента турецкого клуба, вспомните о Слуцком, Широкове, Кавазашвили, других случаях физического воздействия на судей в нашем футболе. Или просто сходите на матчи детских команд, к примеру, в Москве или Санкт-Петербурге и посмотрите на поведение родителей.