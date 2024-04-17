Слишкович второй раз подряд засушил «Зенит». И подчеркнул изъян в новой формуле Кубка

Временный тренер «Спартака» полностью повторил сценарий мартовского матча в РПЛ.

На второй год тренеры прочувствовали новую формулу Кубка России, и участники верхней сетки начали разменивать матчи турнира исходя из своих интересов. Как, например, Сергей Игнашевич из «Балтики», который не скрывал, что для него борьба за выживание в чемпионате сейчас важнее потенциального прохода ЦСКА, назвав это стратегией. На следующий день нечто похожее сделал и. о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович. Босниец четко дал понять: попробовать победить «Зенит» на выезде и продвинуться в Кубке по Пути РПЛ — не приоритетная задача в дебютной встрече после отставки Гильермо Абаскаля.

Болельщики красно-белых выдохнули после ухода испанца и автоматически хорошо приняли Слишковича. Особенно на фоне информации о том, что он во многих моментах не соглашался с предшественником и даже конфликтовал с ним. Часто бывает, что за такими переменами следует эмоциональный подъем, и ожидание ожившего «Спартака» добавляло интриги. Слишкович в Петербурге обошелся без резких движений. Многие прогнозировали возвращение в состав Георгия Джикии — это стало бы очень символичным и ознаменовало бы окончательное падение режима Абаскаля.

Но нет. Даже несмотря на отсутствие Срджана Бабича, Слишкович не стал выдергивать с лавки капитана, полгода не выходившего на поле в официальных играх. Решение понятное. Еще более очевидный шаг — босниец отказался от бестолковых 4-4-2, перейдя на условные 4-3-3. Такая схема точно лучше подходит нынешнему набору исполнителей. Неожиданной оказалась, пожалуй, только позиция Даниила Хлусевича — свободный правый вингер. Хотя практически весь матч ему приходилось садиться в оборону и помогать на своем краю Даниилу Денисову.

На протяжении 90 минут не покидало ощущение, что для «Спартака» это отдельно взятая встреча, а не двухраундовое противостояние, где команда уступает после 1:2 в Тушине. Слишкович практически полностью повторил настройки мартовского класико в РПЛ, завершившегося нулевой ничьей. Причем тогда он тоже руководил командой от бровки вместо дисквалифицированного Абаскаля. Гости вновь организованно и плотно оборонялись, а то, с чем не справлялись защитники, блестяще подчищал Александр Максименко. В этой игре не было момента, который показал бы - да, красно-белые хотят пройти «Зенит» в Кубке. Никакого риска, никакой попытки по-серьезному перевести дело на чужую половину.

Слишкович совершенно очевидно сделал еще раз ставку на 0:0. Для него эмоциональная составляющая оказалась важнее. Выстоять в Петербурге — хороший итог для «Спартака» в его нынешнем состоянии. И приемлемое начало пути для тренера — даже если в итоге он получится коротким. Главное, что формула турнира позволяет делать такой выбор. По сути, нет никакой разницы: провести два матча с ЦСКА или один с «Динамо», а потом, к примеру, с «Ростовом». То же самое. И так и так можно дойти до суперфинала и снова зарубиться с тем же «Зенитом».

Фото ФК «Спартак»

Да, сине-бело-голубые играли первым номером, нагнетали и создавали моменты. Соперник — «Спартак», почти 60 тысяч на трибунах. Конечно, хотелось победить. Но не во что бы то ни стало. Это был не куражный «Зенит», который мы знаем по матчам с красно-белыми в предыдущие годы, а тот, который видим в последнее время, — холодный и расчетливый. Но, опять же, турнирный контекст позволял.

Возвращаясь к «Спартаку»: в атаке у красно-белых в этом матче оказалось пусто-пусто. Практически никакой контригры, минимум дерзости впереди. Но то, что москвичи этой весной заканчивают встречу с нулем забитых мячей, —уже привычно. И это главная часть багажа Абаскаля, от которой Слишковичу необходимо оперативно избавиться. Зато после испанца остался Максименко в совершенно блестящей форме. Кипер здорово прибавил в этом сезоне, что особенно заметно по весне. Практически после каждого матча можно делать добротную нарезку его сейвов, и сейчас она получится особенно впечатляющей.

В итоге мы получили громкую вывеску, но практически пустое содержание. Класико если и запомнится, то исключительно как «первая игра «Спартака» после ухода Абаскаля». Если у команд есть возможность сделать 0:0 и при этом всех все устроит и никто никуда не вылетит — такое не может не вызывать вопросы к регламенту. Не хочется ругать тех, кто придумал нынешний формат Кубка: нужно было изобрести настоящий велосипед, чтобы заполнить пустоты в календаре. Но, как показал второй сезон, у этой формулы есть очевидный изъян. И это нельзя не признать.