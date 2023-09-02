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РПЛ

Сегодня, 10:00

Усы профессионализма. Черчесову — 60!

Игорь Рабинер
Обозреватель
Станислав Черчесов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Обозреватель «СЭ» — о пути тренера-юбиляра.

Романцев к 60 уже девять лет не работал. Семин только через 11 стал чемпионом

Станиславу Черчесову сегодня 60. Что это за возраст для тренера, так сразу и не скажешь: все относительно.

Олег Романцев, у которого Черчесов становился чемпионом СССР, был капитаном «Спартака», выходил в полуфиналы двух еврокубков и одерживал шесть побед из шести в Лиге чемпионов, к шестидесяти уже почти десять лет не тренировал.

Юрий Семин, перезапустивший карьеру Станислава в «Локомотиве» 88-го, в этом возрасте еще даже не стал чемпионом Украины и полуфиналистом Кубка УЕФА во главе киевского «Динамо», а уж до третьего российского чемпионства с «Локо» Палычу и вовсе оставалось 11 лет.

Валерий Лобановский как раз в 60 довел до совершенства последнее свое великое детище — полуфиналиста ЛЧ с Андреем Шевченко и Сергеем Ребровым на острие.

Курбан Бердыев выиграл Кубок и дошел до четвертьфинала Лиги Европы, пройдя «Атлетико» Диего Симеоне и на равных поборовшись с «Челси», а до двух выдающихся сезонов в «Ростове» ему оставалось еще четыре и пять лет.

Так что шестьдесят — это точно не предвестье заката, тем более в те времена, когда возраст дееспособности стал намного больше, чем раньше. Лет 30-40 назад семьдесят считались возрастом старика. Теперь, если ты следишь за собой, — годами человека, умудренного опытом и вполне еще готового приносить профессиональную пользу и, соответственно, хорошо зарабатывать.

Станислав Черчесов.
Фото IMAGO/Norbert Scanella

Профи «позднего зажигания»

Тем более что Черчесов — профессионал «позднего зажигания».

Если 18-летние вратари Дмитрий Харин и Игорь Акинфеев уже блистали в отечественном чемпионате, то Черчесов пришел в «Спартак» в 21, впервые стал основным вратарем в «Локомотиве» лишь в 25, а на следующий год сменил Рината Дасаева в основе «Спартака». Зато доиграл до 39, выиграв в этом возрасте чемпионат Австрии и съездив, пусть и не основным, на ЧМ-2002.

В возрасте, когда он закончил игровую карьеру, Лобановский-тренер уже три года, как выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок Европы, трижды побеждал в чемпионате СССР; Романцев был чемпионом Союза и России, победителем «Наполи» и «Реала» на пути к полуфиналу Кубка чемпионов и «Ливерпуля» с «Фейеноордом» — к полуфиналу Кубка кубков. К сорока они были уже почти мэтрами, тогда как Черчесову нужно было начинать, по сути, с нуля.

Тогда, осенью 2002-го, до серебра со «Спартаком» оставалось пять лет, до отправки в дубль Егора Титова с Максимом Калиниченко, хейта спартаковских фанатов, 1:4 от семинского «Динамо» (Киев) и отставки от гендиректора Валерия Карпина — шесть. До шести побед его «Динамо» в шести матчах группового турнира ЛЕ — 12, до золотого дубля с «Легией» — 14, до четвертьфинала ЧМ-2018 — 16, до второго чемпионства и самого успешного евросезона «Ференцвароша» почти за полвека — 21...

Станислав Черчесов.
Фото Саин Ализаде

Прожженный практик, а не философ

Два десятка лет в профессии вместили в себя работу в четырех странах, три чемпионских титула и два золотых дубля в двух из них, четвертьфинал чемпионата мира, дважды — 1/8 финала Лиги Европы. Это — хайлайты, но были, разумеется, и неудачи, и провалы, которые бывают в карьере любого тренера.

Черчесов — прожженный практик, не витающий в облаках. Формируя игровую концепцию своей очередной команды, он будет исходить из состава, а не из заоблачных теорий и философий. Его цель — работать и достигать результата, а не нравиться публике. У кого-то два этих вектора совпадают естественным путем, но он не будет лишний раз улыбаться и являть образцы самокритики и самоиронии, чтобы получить одобрение молодого блогера.

Юмор он оставляет для внутреннего пользования, и знакомы с ним те, кто хорошо знаком с самим тренером — а значит способен правильно его понимать и воспринимать. Расшифровка смыслов Черчесова — задача неоднослойная, непростая, оттого и вычленить из его интервью то, что по-настоящему важно и имеет значение, способен лишь тот, кто будет не идти по верхам, а наблюдать за развитием всей его карьеры вдумчиво.

Когда-то примерно за ту же публичную неулыбчивость и строгость, но с меньшей лихостью (времена и лексика были другие) в прессе ругали даже Лобановского. Конечно, всегда хочется, чтобы на пресс-конференциях вам даже на самые резкие и дилетантские вопросы отвечали подробными и увлекательными историями, никогда не хмурились, были на расслабоне, после поражений бичевали себя и перечисляли конкретные тренерские ошибки, а после побед — не могли нарадоваться на футболистов. Но, во-первых, где вы таких идеалов видели, а во-вторых, вам шашечки или ехать? И, наконец, в-третьих, — если вы все время что-то требуете от тренера, то почему бы и тренеру не потребовать от вас чего-то взамен? Например, вопросов потоньше и поглубже, чем «не думаете ли об отставке»?

Лобановский совершенно не стеснялся формулировок вроде: «Вы не подготовились к интервью» или «Это непрофессиональная постановка вопроса» — чем и нажил себе кучу недоброжелателей, невзирая на все титулы. Он думал только о работе, как и многие его коллеги, и никак не о пиаре.

Подчеркиваю еще раз, если кто-то не понял или упростил мою мысль, — я никак не сравниваю Черчесова с Лобановским, великим, опередившим время тренером, по которому до сих пор учатся в Италии. Я говорю о подходе, который киевский мэтр являл и который я вижу в том числе у Черчесова. Не желающего быть «дамой, приятной во всех отношениях», и если считающего правильным в той или иной ситуации становиться колючим, то это и делающим. Не задумываясь о том, достаточно ли у него для этого трофеев в виде щита от критики.

Станислав Черчесов и Мирослав Ромащенко.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Как он сможет без Ромащенко?

Из каждого опыта Черчесов извлекает уроки. Например, после отставки из «Спартака» в 2008-м он провел анализ и сделал вывод, что ему не хватило опоры в виде надежного штаба, где были бы четко распределены обязанности. И паузу в работе использовал для того, чтобы провести собеседования и такой штаб найти — в лице Мирослава Ромащенко (с которым, кстати, в футболке «Спартака» пересечься не успел, то есть это не смешение игроцкого с тренерским), Гинтараса Стауче и Владимира Паникова.

И теперь, кстати, перед Черчесовым стоит новый вызов — работа без Ромащенко, после 14 лет совместного творчества вернувшегося к самостоятельной работе. Интересно понаблюдать, кем и как Черчесов его заменит.

Станислав Черчесов.
Фото Саин Ализаде

«Свободно конвертируемый» тренер

«Позднее зажигание» во всей его карьере говорит о том, что от Черчесова мы еще наверняка дождемся трофеев и достижений, что он как тренер еще далеко не исчерпан. Тем более что он чуть ли не единственный российский тренер, которого можно назвать «свободно конвертируемым», международным. И дело не только в немецком и английском, которыми он свободно владеет, — хотя и в них тоже.

Дело в обнаружившейся у него способности находить подход к игрокам с совершенно разными корнями, характерами, менталитетом — в том же «Ференцвароше» у него играли представители 16 стран, до которых нужно было одновременно достучаться. И если на ранних стадиях карьеры, в том же «Спартаке» Черчесов мог показаться негибким — смог бы он совладать с таким «вавилонским столпотворением», если бы эта гибкость у него не появилась?

Игорь ДЕНИСОВ (справа) и Станислав ЧЕРЧЕСОВ. «Пошли в душ — я тебе там шею сломаю». Игорь Денисов — о ссоре с Черчесовым

А незабываемое приглашение Игоря Денисова на разговор в душевую — это показатель того, что есть черта, которую игрок в общении с ним не может перейти. И прав ли он был, «зачехлив» после этого Гарика — как точно знать, если в один и тот же год сборная без Денисова была в одной серии пенальти от полуфинала ЧМ, а «Локомотив» без капитана Денисова никогда не стал бы чемпионом России?

Но была ведь у Черчесова и совершенно обратная история с Артемом Дзюбой, который жестом с усами на следующий день после вылета из Кубка конфедераций вместе с Александром Кокориным, казалось, сжег все мосты для возвращения в сборную — но в итоге вернулся туда прямо перед ЧМ-2018 и стал вместе с Игорем Акинфеевым главным героем сборной? Разве это говорит о негибкости?

Станислав Черчесов и&nbsp;Игорь Акинфеев. Акинфеев: «Моим кумиром был Станислав Черчесов»

А факт отличного нахождения общего языка с самим Акинфеевым? В этом феврале мы разговаривали с выдающимся голкипером, и тот так ответил на вопрос, сколько времени им с Черчесовым потребовалось на притирку:

«Никакого времени не потребовалось. Он вызвал меня и еще нескольких ветеранов к себе в номер и сказал, что, если есть какие-то вопросы, мы можем всегда заходить к нему. Все футбольные моменты будут решаться в личном общении. Так все и было. Мы и на поле могли поговорить, и вне поля. 10-15 минут разговора — и все проблемы снимались».

Или вот еще цитата Акинфеева из поздравительной речи Черчесову в комментарии для «СЭ»:

«Еще в детстве, когда я следил за международными матчами наших клубов, у меня появилась симпатия к Станиславу Саламовичу. Конечно, в тот момент я и подумать не мог, что когда-нибудь он станет моим тренером. Могу точно сказать, что Черчесов был моим кумиром.

Когда начали работать вместе, то сразу произошла какая-то химия, хотя для меня она случалась еще в детстве. Я всегда понимал, что Черчесов строгий, ответственный и требовательный тренер. Если бы он не был таким, то и наша общая история, включая чемпионат мира в России, была бы совершенно другой. Во многом из-за этих качеств тогда в 2018-м команда поверила в тренера и случилась прекрасная история домашнего чемпионата«.

Станислав Черчесов.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Гибкость — это не способность прогибаться

Но гибкость не есть способность прогибаться — не надо путать. Помню, как в конце мая 2016 года мы сидели на трибуне инсбрукского стадиона во время контрольного матча сборной России Леонида Слуцкого, записывали интервью — и в этот момент ему, главному тренеру «Легии», позвонил президент клуба. Разговор быстро перешел на повышенные тона, Черчесов вышел в подтрибунку — а вернулся оттуда уже не главным тренером «Легии». По собственной инициативе — потому что не был готов к той кадровой политике перед Лигой чемпионов, которую ему предложили. Хотя запросто мог ее «съесть» — зарплату же платили вовремя.

Если бы не эти профессионализм и требовательность уже к руководству, то вскоре Черчесов не получил бы работу в сборной России и не сделал бы с ней в 2018 году то, о чем будет с благодарностью помнить каждый ее футбольный болельщик.

«Самое яркое воспоминание, связанное с ним, — это, конечно, чемпионат мира в России, когда наша сборная дошла до четвертьфинала, — говорит Александр Головин. — Роль главного тренера была тогда очень значимой. Особенно вспоминается, как перед началом чемпионата немногие ставили на нас, но он смог вселить уверенность в команду, веру в то, что сможем сыграть достойно».

И недавняя отставка из Будапешта на основании всего одного провального матча после двух лет успехов — это доказательство того, что Черчесов точно не «дама, приятная во всех отношениях». Будь он таким — не было бы наверняка этого взмаха венгерской шашки. Вот только и многих из тех успехов двух предыдущих лет — тоже не было бы.

Станислав Черчесов. Станислав Черчесов: «Неудача в Лиге чемпионов не перечеркнет три наших титула с «Ференцварошем» и успех в Лиге Европы»

...Чемпионат мира в России благодаря Ивану Урганту подарил нам мем имени Черчесова: «Усы надежды». Сегодня, когда ему исполнилось шестьдесят, они означают надежду на то, что российский и международный футбол не превратятся в параллельные прямые, на то, что в любой ситуации точки пересечения были, есть и будут.

Я думал об этом прошлой осенью в Монако, когда Черчесов обыгрывал в гостях в Лиге Европы монегасков с «Ференцварошем», а потом обнимал одного из их лидеров Александра Головина. В те секунды казалось, что все как прежде.

Как прежде, конечно, уже быть не может. Но остается свободно конвертируемая футбольная валюта под названием «профессионализм» и «требовательность». И Черчесов, где бы он ни работал и сколько бы ему ни было лет, монеты этой чеканки в себе воплощает.

Станислав Черчесов
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 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
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 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
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 Факел 6 1 1 4 5-10 4
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