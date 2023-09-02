Как ЦСКА сдержать Клаудиньо и Вендела? Все ли ошибки исправил Абаскаль? Превью 7-го тура РПЛ

На этой неделе в воздухе подвисло много вопросов.

Лакмусовая бумажка для «Краснодара» и «Спартака»

На стартовом отрезке «Краснодар» и «Спартак» боролись за первое место в турнирной таблице, но последние результаты красно-белых (два поражения и ничья в трех турах) оставили на вершине лишь одного — команда Абаскаля пока скатилась на седьмую строчку. Хотя разрыв между командами весьма условный — всего четыре очка, так что очная встреча может серьезно поменять расклады в таблице.

Впрочем, это классическая история для начала сезона, когда команды в турнирной таблице перетряхиваются, как жидкости в шейкере умелого бариста. Потому уместнее говорить не о турнирных перспективах, а о качестве игры команд в конкретный момент. И вот тут все неоднозначно как у тех, так и у других.

«Спартак» пока в зоне турбулентности. После роскошного старта команда Абаскаля сдала обороты — в первую очередь в обороне. Точнее, проблемы в защите до того не настолько бросались в глаза. Приезд Срджана Бабича и Олега Рябчука, двух сильных по российским меркам исполнителей, должен стабилизировать ситуацию. Да и в двух последних матчах (считая победу над «Динамо» в Кубке) «Спартак» пропустил 0 мячей. Прогресс это или стечение обстоятельств, должно показать противостояние с мобильной, креативной и при этом пробивной атакой «Краснодара».

Про атакующий потенциал красно-белых всем и так все известно. Соболев, Промес и Бонгонда претендуют на звание сильнейшего трио во всей лиге. Да и с резервом все неплохо — по крайней мере, «Динамо» «Спартак» разгромил без Квинси и Тео. Вопрос лишь в эффективности. Команда Абаскаля за шесть туров нанесла 95 ударов по воротам — лучший показатель в лиге. Но по проценту попаданий в створ (36,8) занимает лишь пятое место. Так что есть куда прибавлять и тут.

Пока средненькая реализация дала о себе знать только в игре с «Ахматом», но все же. Матч с «Краснодаром» после нестабильности последних недель должен дать ответ на вопрос о запасе прочности и умении «Спартака» извлекать из ошибок правильные уроки.

К «Краснодару» в плане игровой стабильности вопросов меньше — как-никак команда занимает первое место. Но ничьи с «Локомотивом» и «Факелом» в последних турах вкупе с неоднозначными результатами в Кубке заставляют задуматься — а хватит ли сил и класса этой команде на дистанции?

Вообще, повод для скепсиса есть, но скорее для скепсиса сдержанного. Все-таки в Кубке «Краснодар» проигрывал «Спартаку» и «Динамо» с минимальным счетом, а недавно добыл победу над «Пари НН». В чемпионате же потеря очков с «Локо» — скорее невезение, чем логичный результат, а в матче с «Факелом» просто не бывает никому, плюс сработало в пользу хозяев не лучшее состояние газона.

Для «Краснодара» матч со «Спартаком» тоже станет лакмусовой бумажкой. Очевидно, «быки» не будут отходить от стиля, который прививает Владимир Ивич, но будет интересно посмотреть, как команда адаптируется дома под сложного соперника: отдаст территорию или, наоборот, заберет владение, будет массированно отходить на свою половину поля или ловить в офсайдные ловушки. В общем, этот матч даст ответы на многие вопросы о стилистике игры обеих команд на протяжении всего сезона.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как ЦСКА может остановить «Зенит»

Еще одна вывеска, претендующая на звание центральной в туре. Фаворитом тут видится скорее «Зенит» — даже с учетом того, что с ЦСКА играет в гостях, по глубине и качеству состава армейцы уступают чемпиону.

Пока Владимир Федотов ждет полноценного усиления состава (хотя в старте уже наигрывается новичок Давила), приходится добывать результаты через боль и страдания. В шести стартовых турах ЦСКА пропускал и забивал в каждом без исключения матче, и это — показатель того, что происходит с командой. У красно-синих есть четкие принципы игры, про которые все узнали еще в прошлом сезоне, и именно за счет системности команда добывает результат даже в матчах, где не владеет игровым преимуществом.

С другой стороны, короткая обойма не может не сказываться. Например, ЦСКА не смог дожать «Оренбург» (1:1) в РПЛ и «Сочи» (0:0) в Кубке — не хватило вариативности в атаке. Заболотный никогда не был забивным форвардом, а когда и Чалов перестал регулярно отправлять мяч в ворота (безголевая серия Федора составляет уже пять матчей), выясняется, что тут у ЦСКА большие проблемы. То же самое и с обороной, где в отсутствие Акинфеева образовался проходной двор. Как бы ни старался Федотов, все же в команде многое зависит от персоналий, и если лидеры недоступны или не в форме, это в любом случае будет сказываться на результате. Особенно если им нет адекватной замены.

«Зенит» подходит к туру после сенсационного поражения от «Балтики» в Кубке. Но эту неудачу можно списать на полурезервный состав и отчасти невезение — все же территориальным и игровым преимуществом логично владела команда Семака. В чемпионате же у питерцев все налаживается — три подряд победы, в том числе над «Спартаком» и внезапно запрыгнувшим на первую строчку «Уралом». Но все же проверка матчем с ЦСКА для «Зенита» будет показательной — чемпион в этом сезоне еще не играл со столь слаженной и дисциплинированной командой, у которой есть конкретные рецепты, как можно остановить набирающий ход поезд.

Потеря очков в этом матче не станет трагедией ни для одной из команд — весь сезон еще впереди, так что можно просто выяснить, кто цельнее и круче в данный конкретный момент. И здесь многое будет зависеть от борьбы в центре поля — у ЦСКА активное трио в полузащите, задачей которого будет подавление активности со стороны Вендела и Клаудиньо. Если армейцы справятся с этой задачей, то вполне могут замахнуться на три очка.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Ростов» — «Динамо»: матч, где невозможно предсказать исход

Для «Ростова» чемпионат начинается очень сложно. В прошлом сезоне команда Валерия Карпина выдала мощный отрезок и долгое время шла на втором месте в таблице, но завалила финиш и откатилась на четвертую строчку. Кажется, что сейчас те проблемы так и преследуют команду — «Ростов» много пропускает (больше пропущенных только у «Рубина»), а забросы Комличенко и стандарты Уткина уже далеко не так эффективны, как в лучшие времена.

Оказалась ли команда в кризисе? Пока говорить об этом рано, даже несмотря на 1:5 от «Крыльев», 0:4 от «Сочи» и поражение от «Пари НН» в шестом туре. В Кубке, например, «Ростов» идет на первом месте в своей группе, плюс отнимал очки у «Зенита».

Кажется, нам просто нужно научиться адекватно оценивать уровень состава «Ростова». Согласно Transfermarkt, это седьмая по стоимости команда лиги, потому четвертое место в прошлом сезоне — прыжок выше головы, а 9-11-е в этом — неудовлетворительное, но точно уж не провальное выступление. Все мы знаем, что в составе «Ростова» почти нет легионеров (не считая Байрамяна и Мохеби), играют в основном молодые ребята, требовать от которых стабильно высокого уровня игры (особенно с учетом ужасной логистики) — немного неадекватно.

У «Динамо» же амбиции куда более серьезные. По крайней мере, так кажется при анализе состава. Бело-голубые подписали Карраскаля и Чавеса, еще более разнообразив нападение. Это отличный материал для Марцела Лички, у которого в «Оренбурге» на первых ролях также были латиноамериканцы. Понятно, что при чехе москвичи будут играть в атаку, но пока матчи «Динамо» напоминают кавалерийские наскоки с шашкой наголо, а не подготовленные наступления. Команда и без Захаряна куражится в атаке, но регулярно забывает про тылы, чем в последних двух матчах воспользовался сначала «Рубин», а затем «Спартак».

В этом матче предсказать что-то максимально трудно. Очевидно, «Динамо» доставит проблемы «Ростову» в атаке, но последние игры ярко подсветили и слабые места бело-голубых — в первую очередь центр обороны и опорную зону. Карпин наверняка в курсе этого, и будет интересно посмотреть, что он готов противопоставить.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Урал» надолго наверху турнирной таблицы?

Несмотря на разгром от «Зенита», «Урал» сохраняет статус главного открытия сезона. Виктор Гончаренко за год буквально преобразил команду, сделав из аутсайдера банду, с которой теперь считается каждый соперник по внутреннему первенству вне зависимости от статуса.

Показательно, что «Урал» не забил всего в двух из девяти матчей этого сезона (не удалось огорчить «Пари НН» и «Зенит»). Потому и с «Ахматом» «Урал» наверняка продолжит играть с позиции силы. Екатеринбуржцы уже показали, что умеют как брать очки с равными соперниками, так и время от времени снимать скальпы с местных грандов.

С «Ахматом» трудности точно возникнут. Во-первых, потому что это сама по себе обученная и крепкая команда. Во-вторых, с приходом Мирослава Ромащенко на пост главного тренера грозненцы могут рассчитывать на сиюминутный эффект от перестановки, как часто бывает в футболе. За работой Ромащенко в «Ахмате» будет интересно последить, но пока важно понять другое — способен ли «Урал» и дальше стабильно набирать очки или же его резкий старт не более чем стечение обстоятельств.

«Балтика» готова еще к одной сенсации

«Балтика» Сергея Игнашевича внезапно подарила Калининграду праздник, обыграв дома «Зенит». Но случилось это в Кубке России, а вот в национальном первенстве дела у новичка РПЛ пока не клеятся — пять поражений в шести турах, три очка и предпоследнее место в турнирной таблице.

Хотя Игнашевич и его команда вызывают явную симпатию смелым интенсивным футболом, так что на эндорфиновой волне после «Зенита» «Балтика» вполне может преподнести еще одну сенсацию. Соперник для этого подходящий — в этом сезоне «Локомотив» если и устрашает соперников, то скорее своим именем, чем действиями на футбольном поле. Железнодорожники в прошлом туре одержали важную победу над «Сочи» (1:0) и поправили положение в турнирной таблице, но до стабилизации результатов пока очень далеко. Игра с «Балтикой» — шанс встать в правильную колею. Или же разочаровать всех окончательно.