Он отказывал «Ман Сити» и приходил к журналистам с сигарой. «Спартак» переманил Бонгонду из Испании

Вингер «Кадиса» переехал в Россию.

«Спартак» приобрел 27-летнего вингера «Кадиса» Тео Бонгонду. По информации As, в конце июня красно-белые предложили за игрока 7 миллионов евро, а испанский клуб хотел заработать восемь. Также сообщалось, что в трансфере заинтересован лично Гильермо Абаскаль, и «Спартак» сделал третье предложение по вингеру. Московский клуб был всерьез нацелен на подписание Бонгонды — и закрыл сделку 12 июля.

Впервые текст был опубликован 29 июня.

Карьера Бонгонды: в 16 ездил на просмотр в «Манчестер Сити», разрывал только в чемпионате Бельгии

Тео Бонгонда родился в ноябре 1995 года в бельгийском городе Шарлеруа. Он вырос в многодетной семье выходцев из Конго — у Тео четыре брата и три сестры. С юного возраста мальчик занимался карате и гимнастикой, а в футбол до 10 лет играл только во дворе, пока мама не решила отвести его в секцию.

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Оказалось, что у Бонгонды отличные футбольные задатки: скорость, пластика, а главное — мягкая техника. До 17 лет Тео обучался в академии клуба «Льерс» в муниципалитете Антверпена, а в 16 чуть не оказался в «Манчестер Сити». Английский клуб обратил внимание на Бонгонду и его друга, будущего защитника сборной Бельгии Джейсона Денайера. Парни отправились на остров и произвели впечатление. Денайер в итоге остался в системе клуба, а вот Бонгонда отклонил предложение «горожан» — ему показалось, что силовой английский футбол ему не подходит. Плюс Тео предлагали место только во второй команде с сомнительными перспективами пробиться в основу.

Фото Global Look Press

Бонгонда осознавал, что с его талантом без контракта он не останется. Так и случилось — через год за ним пришел «Зюлте-Варегем». Адаптация на взрослом уровне пролетела очень быстро — за полтора сезона Бонгонда забил всего пять голов, но его техника и скорость, благодаря которым он постоянно генерировал опасность с фланга, не могли остаться незамеченными, потому в январе 2015-го 20-летнего вингера за 1,3 миллиона евро подписала испанская «Сельта».

Правда, в ла лиге возникли проблемы с игровой практикой — на любимой Тео позиции (левый вингер) выступал лидер команды Нолито. Бонгонде приходилось довольствоваться скромным количеством игрового времени — иногда его выпускали даже на фланге обороны.

Зато в сезоне-2015/16 Бонгонда стал одним из главных сюрпризов ключевого этапа сезона, показав, что имеет неплохой потенциал. Летом 2016-го «Сельта» продала Нолито в «Манчестер Сити», но прямую дорогу в основу бельгийскому вингеру это не открыло — клуб подписал Пионе Систо, который должен был конкурировать с Бонгондой за место в старте. Тео пожертвовал частью отпуска, чтобы поработать с личным тренером и подойти к предсезонке в лучшей форме. Однако прорыва не случилось — за почти 3 тысячи игровых минут за сезон Бонгонда забил лишь два гола и оформил шесть результативных передач. Систо же сверкал и закрепился в стартовом составе.

В «Сельте» постепенно теряли веру в бельгийца. К тому же у того испортились отношения с болельщиками после слов о том, что он не готов провести в этом клубе всю жизнь и готов к переходу в команды уровня «Челси», «МЮ» или «Атлетико». Все это привело к тому, что летом 2017-го Бонгонду отправили в аренду в турецкий «Трабзонспор». Но даже в Турции не пошло — после трех матчей Тео сел в запас и до зимы не вышел на поле ни разу. Иногда не проходил даже в заявку команды. Что с ним произошло, непонятно до сих пор, но заплативший 400 тысяч евро за аренду «Трабзон» досрочно разорвал контракт и вернул футболиста в Испанию. «Сельте» он тоже не пригодился. Как итог — еще одна аренда, на этот раз в «Зюлте-Варегем». В Бельгии Бонгонда выдал хороший отрезок — 5 голов и 4 ассиста в 13 матчах. В конце сезона его контракт выкупили за 1,6 миллиона евро.

Фото Global Look Press

Сезон-2018/19 оказался для Тео прорывным — 14+14 в 39 матчах и статус лидера команды спровоцировали трансфер в «Генк» аж за 7 миллионов евро. Здесь Бонгонда получил опыт игры в Лиге чемпионов, а главное — завоевал первые трофеи в карьере: Кубок и Суперкубок Бельгии. На пресс-конференцию после победы в Кубке Тео пришел с максимальным пафосом и отвечал на вопросы журналистов с сигарой во рту. Мог себе позволить — в сезоне-2020/21 Тео забил 18 мячей и сделал 10 результативных передач. Тогда же, не дождавшись вызова из сборной Бельгии (хотя за юношеские команды он выступал), Бонгонда решил представлять свою историческую родину — Конго.

В тот момент казалось, что Тео к 25 годам наконец-то дозрел и готов раскрыть свой потенциал на уровне топ-лиг. Но следующий сезон в «Генке» вышел неоднозначным — 13 голов и 5 ассистов в 43 матчах. Но тут на горизонте появился «Кадис», заплативший за Бонгонду 3 миллиона евро и давший ему еще один шанс в ла лиге.

«Кадис» перед началом сезона рассматривался как очевидный аутсайдер чемпионата, но тренер команды Серхио Гонсалес здорово варьировал непривычные для испанского чемпионата схемы 4-2-3-1 и 4-4-2, чем постоянно доставлял проблемы командам равного уровня. «Кадис» проигрывал тем, кто серьезно превосходил его в классе, забил всего 30 голов (меньше всех в чемпионате наряду с занявшим последнее место «Эльче»), но цеплял очки с прямыми конкурентами и благодаря этому занял 14-е место в таблице.

Бонгонда же был полезен на разных флангах атаки — много работал без мяча и стал лучшим в клубе по системе «гол плюс пас». Правда, для этого достижения ему хватило всего 4 голов и 3 результативных передач.

Сильные и слабые стороны Бонгонды — потрясающе работает с мячом на скорости, но почти бесполезен в штрафной

Любимая позиция Бонгонды — левый фланг атаки, здесь он чувствует себя максимально комфортно и уверенно. Хотя Тео — левша, потому и на позиции правого вингера он может быть опасен из-за смещений в центр. Так что стиль его игры во многом зависит от позиции — слева Бонгонда предпочитает доставлять мяч в штрафную, справа — наносить удары с дальних дистанций.

Вообще дальние удары — фишка Тео. В Бельгии он много забивал неожиданными выстрелами из-за пределов штрафной. Удары вингера не всегда точные (в прошлом сезоне только 33% его ударов приходилось в створ ворот), зато очень мощные, из-за чего у вратарей регулярно возникают трудности. Карта ударов Бонгонды в прошлом сезоне это подтверждает — издали он бить любит.

Но, конечно, главные фишки Тео — его скорость и дриблинг. За счет длинных ног он очень хорош на дальних дистанциях, хотя и со стартовой скоростью у него полный порядок. С мячом он работает мягко и аккуратно, любит подключать эффектные финты. Особое качество Бонгонды — умение принять мяч спиной к чужим воротам, развернуться и стартануть в свободную зону. За счет скорости и смены темпа вингер здорово обыгрывает один в один и помогает команде выбираться из-под прессинга.

Есть у Тео и другое полезное качество — желание и умение действовать без мяча. Тео не ленится отрабатывать в прессинге, за что очень ценился в «Кадисе» Серхио Гонсалесом. Все это делает Бонгонду интересным вариантом для «Спартака».

Конечно, хватает и минусов. Главный — это нестабильность. Тео уже 27, но успешные сезоны он до сих пор чередует с откровенно серыми. Отсюда — и скромная цена на Transfermarkt: всего 4 миллиона евро. Да и в плане креатива у чужой штрафной и остроты внутри ее есть вопросы. Проникающие передачи, голевое чутье, развитие атак через пас — все это точно не про Бонгонду.

Фото Global Look Press

Нужен ли Бонгонда «Спартаку»

По данным Metaratings, в трансфере Тео заинтересован лично Гильермо Абаскаль — значит, тренер видит игрока в составе «Спартака». Но вот что-то более конкретное однозначно сказать сложно. Вероятно, Бонгонда может стать прямой заменой Промесу на левом фланге атаки, все-таки история с приговором в Нидерландах оставляет много вопросов по будущему Квинси. Но Бонгонда может быть полезен и справа, где в конце сезона Абаскаль использовал Бальде или Зиньковского (вокруг которого ходили слухи об интересе «Локомотива»).

Вопрос в том, какая схема у «Спартака» будет основной на следующий сезон. В прошлом розыгрыше Абаскаль перебирал разные варианты, и сказать, на какой расстановке он остановится окончательно (или продолжит развивать тему «тактического хамелеона»), пока сказать трудно. Но очевидно, что Бонгонде идеально подходят 4-3-3 и 4-2-3-1, где он может действовать на фланге. А вот в 4-4-2 или в 3-4-1-2, которые «Спартак» также использовал в прошлом сезоне, вписать Тео будет куда сложнее — на позициях форварда и «десятки» он почти не играл, его лучшие качества будут нивелированы, а слабые вылезут наружу.

В любом случае яркий технарь точно добавил бы красок и разнообразия в игру команды. Тем более ни Бальде, ни Зиньковский не до конца убедили в качестве игроков старта. Вопрос только в том, стоит ли в нынешних реалиях 7-8 миллионов евро нестабильный футболист, которому не факт что найдется место в основе.

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Бонгонда волне может стать чемпионом со «Спартаком». Букмекерская компания ФОНБЕТ считает красно-белых третьими фаворитами РПЛ после ЦСКА и «Зенита». На их победу можно поставить с коэффициентом 9.00. На армейцев — за 7.00, на санктпетербуржцев — за 1.35.