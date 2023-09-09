Во время паузы в РПЛ «СЭ» поговорил с президентом «Урала» Григорием Ивановым.

Бикфалви вышел против «Спартака» с незалеченной травмой

— Как оцените выступление «Урала» на старте сезона?

— Всегда хочется большего. Но нам грех жаловаться. Провели ряд качественных матчей, болельщик в нас поверил, пошел на стадион. В общем, нормально стартовали, но давайте заглянем в таблицу хотя бы, когда закончится первая часть сезона. Команда еще набирает обороты. Если вас интересует конкретная оценка, то я бы сейчас поставил «Уралу» четверку.

— Рассчитывали, что по итогам семи туров наберете 13 очков?

— Надо признать, что календарь у нас получился весьма тяжелый. Судите сами: в первых семи турах — ЦСКА, «Спартак», «Зенит». «Оренбург» на выезде. Мы там сыграли не очень хорошо, ведь еще к полю надо было привыкнуть. С «Балтикой» встречались в Калининграде. Команда, которая вышла в РПЛ, хотела всем все доказать при своих болельщиках. В целом, даже если бы набрали 10 очков, думаю, были бы довольны. А тут 13. Если бы мне заранее предложили такой расклад, я бы, конечно, согласился (улыбается).

— Давайте о матче со «Спартаком». О чем подумали, когда при счете 1:1 Шеттине угодил в штангу из убойной позиции и вы тут же пропустили?

— Ну что поделать. Это футбол, который наказал нас за расточительность. Мы не забили — тут же пропустили. Здорово, что на 90-й минуте сумели отыграться. Вот когда Егорычев сравнял счет, я подумал: «Скорее бы дали финальный свисток!» Ничья по такому сюжету в концовке — тоже весьма неплохо. А тут Бикфалви взял и исполнил! Не только спасли такую игру, но и вырвали победу.

— Что вы сказали Эрику после финального свистка?

— Ну а что я мог сказать? Поблагодарил. Он же вышел с незалеченной травмой. Эрик для нас очень значимая фигура. Опять всем показал, кем он является. Не каждый бы на его месте пошел до конца, дождался своего шанса. Прочувствовал момент и забил. Мастер!

— После матча со «Спартаком» он больше на поле не выходил...

— Сказалось то, что он сыграл с красно-белыми, недолечившись. В итоге решили его поберечь в следующих турах. Надеюсь, он вернется в строй к матчу с «Факелом». Нам его очень не хватает.

Футболисты «Урала» в матче с «Зенитом». Фото ФК «Урал»

Этот «Зенит» не «космос»

— Что случилось с «Уралом» в матче с «Зенитом»?

— В принципе три из четырех пропущенных мячей мы привезли себе сами. В итоге 0:4. Обидно... Илья Помазун ошибся в эпизоде третьим голом. Дай ему еще 10 попыток, он никогда бы не подарил мяч Клаудиньо. Можно же было, допустим, просто выбить в аут. Такой вот день...

— Валерий Газзаев в интервью «СЭ» заметил, что «Урал» вышел на матч с «Зенитом» в Питере с периферийной психологией. Согласны, что сказался комплекс маленького клуба?

— Может быть, не знаю... Не думаю, что испугались и проиграли еще до стартового свистка. Хотели сыграть смелее, рассчитывали на свои моменты. Может быть, давило, что мы ни разу не побеждали «Зенит». Возможно, с нами злую шутку сыграло то, что к этому матчу мы подходили в ранге лидеров и команда Семака на нас настроилась должным образом.

— Тот факт, что до сих пор ни разу не обыграли «Зенит», сидит занозой в сердце?

— Конечно! До этого сезона мы ни разу в рамках чемпионата России не побеждали ЦСКА. В первом туре нам удалось взять верх над красно-синими, хотя могли это сделать еще в прошлом году. Тогда, если помните, Игорь Панин не поставил очевидный пенальти в ворота армейцев. Рано или поздно все серии заканчиваются. Это касается и «Зенита» (улыбается). Во втором круге принимаем питерцев дома. Постараемся доставить радость своим болельщикам, прервать неудачную полосу.

— На длинной дистанции с таким «Зенитом» бороться нереально? Он по-прежнему «космос»?

— Нет, про космический уровень я бы все-таки не говорил. «Динамо» же победило в Питере, ЦСКА сыграл вничью дома. Так что все реально. Раньше, пожалуй, у «Зенита» была более сильная команда. Хотя и сейчас она остается реальным претендентом на титул. Но это все же не «космос».

Константин Марадишвили. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Марадишвили в «Урале» не будет

— Когда Газинский вернется в строй?

— Рассчитываем, что к концу месяца. У нас и Влут пока не играет. Тоже скоро должен начать работать в общей группе — после 14 сентября. Бикфалви отыграл в этом сезоне пока только 5 минут... Так что с учетом кадровых потерь мы сыграли весьма неплохо. Есть резерв для усиления. Это радует.

— По Марадишвили вопрос закрыт? Он не окажется в «Урале»?

— Скорее всего, его у нас не будет. Он недавно получил грузинский паспорт, видимо, будет считаться легионером. А у нас иностранцев и так очень много. Поэтому в нынешних условиях приглашение Константина теряет актуальность.

— Но сейчас же довольно щадящий лимит на легионеров.

— Все равно. Зачем перекрывать тогда дорогу перспективным молодым россиянам, на которых мы рассчитываем? Да, сейчас они не проходят в состав. Но уже на подходе. Повторюсь, легионеров у нас и так хватает.

— Вы так и не озвучили нигде публично задачу «Урала» на сезон?

— У нас одна задача — своей добротной игрой привлекать болельщиков на трибуны. Будет игра — придет и результат. А заявлять, что мы хотим занять, допустим, 10-е место... Наверное, это неправильно.

— Почему бы не заявить, что намерены залезть в пятерку?

— Мы не любим бросаться словами, лучше докажем делом. Реально смотрим на вещи.

Ян Бобровский. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Ну не складываются у «Урала» отношения с Бобровским!

— В последнее время вы редко комментировали судейство, но после кубкового матча с «Рубином» сорвались на арбитра Бобровского...

— Ну не складывается у нас с Бобровским! Не у меня лично, а у клуба с этим арбитром. Мы же нормально пообщались с ним до нашей игры с «Рубином», поздоровались. А потом он допускает такую вопиющую ошибку... Ну как можно было не поставить пенальти на Егорычеве?! Все видели, а он — нет... Игроки же рядом находились, слышали, что он сказал: «Я все видел. Тут даже ничего смотреть не надо». Ну что это такое? Мне все сказали: это стопроцентный 11-метровый! Не знаю, как это объяснить. Хотя в целом наши судьи стали работать лучше. Раньше я часто критиковал Васю Казарцева. А сейчас смотрю — он прибавил.

— Вы просто сказали, что Бобровский судит по блату.

— Ну... Вы же, журналисты, все время звоните. Наверное, поймали меня в тот момент, когда я был на эмоциях. Бывает. Хотя к Бобровскому действительно есть вопросы. Если ты раз за разом допускаешь ошибки, может, тебе лучше опуститься на уровень ниже — судить ФНЛ? А Бобровского почему-то никогда не отстраняют. Так нельзя! Неправильно это все. Поэтому и появляются такие предположения о блате.

Здесь он влияет на результат, а в следующем туре его назначают резервным судьей... Странно, да? Хотя, может быть, резервных назначают заранее. Я не говорю о предвзятости Яна. Но судья уровня РПЛ не может допустить такую ошибку, не заметить, что на Егорычеве фолили! Ну не может! Значит, он как-то все по-своему увидел. Арбитры должны понимать, что от них зависит очень многое. Команда проиграла из-за решения рефери — тренера уволили. А у него семья, дети, кредиты... Игроки премиальных лишаются. Все должны нести ответственность!

Андрей Егорычев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Егорычев попал в первый список Карпина. А в расширенный — нет. Удивительно

— Валерий Карпин вызвал на сентябрьские матчи сборной двух игроков «Урала» — Помазуна и Юшина. Все справедливо?

— Вообще, конечно, удивительные вещи происходят (улыбается).

— Это вы о чем?

— Сначала был список из 36 фамилий. В него вошли Помазун, Юшин и Егорычев. А когда состав расширили до 49, осталось только два наших представителя. Андрюха Егорычев вдруг выпал (улыбается). Валерий Георгич (Карпин. — Прим. «СЭ») — молодец.

— Нужны ли сборной России эти товарищеские игры?

— И без того насыщенный график сейчас станет еще более плотным. Ну что поделать?! За неделю — опять три матча. Конечно, сборная должна собираться, играть. Легионеры же уезжают в расположение своих команд. Значит, и россияне по идее тоже должны приезжать в расположение национальной команды. С другой стороны, сейчас в Екатеринбурге установилась отличная погода. Играй — не хочу, болельщикам комфортно, не холодно. Но есть ФИФА, есть окна.

Может быть, и не стоило сейчас собираться, потому что все наши игроки на виду, Валерий Георгич тренирует «Ростов», отсматривает всех соперников, имеет представление обо всех кандидатах. Но раз надо — значит надо. Сборная есть сборная.