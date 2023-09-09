Сегодня, 18:00
— Как оцените выступление «Урала» на старте сезона?
— Всегда хочется большего. Но нам грех жаловаться. Провели ряд качественных матчей, болельщик в нас поверил, пошел на стадион. В общем, нормально стартовали, но давайте заглянем в таблицу хотя бы, когда закончится первая часть сезона. Команда еще набирает обороты. Если вас интересует конкретная оценка, то я бы сейчас поставил «Уралу» четверку.
— Рассчитывали, что по итогам семи туров наберете 13 очков?
— Надо признать, что календарь у нас получился весьма тяжелый. Судите сами: в первых семи турах — ЦСКА, «Спартак», «Зенит». «Оренбург» на выезде. Мы там сыграли не очень хорошо, ведь еще к полю надо было привыкнуть. С «Балтикой» встречались в Калининграде. Команда, которая вышла в РПЛ, хотела всем все доказать при своих болельщиках. В целом, даже если бы набрали 10 очков, думаю, были бы довольны. А тут 13. Если бы мне заранее предложили такой расклад, я бы, конечно, согласился (улыбается).
— Давайте о матче со «Спартаком». О чем подумали, когда при счете 1:1 Шеттине угодил в штангу из убойной позиции и вы тут же пропустили?
— Ну что поделать. Это футбол, который наказал нас за расточительность. Мы не забили — тут же пропустили. Здорово, что на 90-й минуте сумели отыграться. Вот когда Егорычев сравнял счет, я подумал: «Скорее бы дали финальный свисток!» Ничья по такому сюжету в концовке — тоже весьма неплохо. А тут Бикфалви взял и исполнил! Не только спасли такую игру, но и вырвали победу.
— Что вы сказали Эрику после финального свистка?
— Ну а что я мог сказать? Поблагодарил. Он же вышел с незалеченной травмой. Эрик для нас очень значимая фигура. Опять всем показал, кем он является. Не каждый бы на его месте пошел до конца, дождался своего шанса. Прочувствовал момент и забил. Мастер!
— После матча со «Спартаком» он больше на поле не выходил...
— Сказалось то, что он сыграл с красно-белыми, недолечившись. В итоге решили его поберечь в следующих турах. Надеюсь, он вернется в строй к матчу с «Факелом». Нам его очень не хватает.
— Что случилось с «Уралом» в матче с «Зенитом»?
— В принципе три из четырех пропущенных мячей мы привезли себе сами. В итоге 0:4. Обидно... Илья Помазун ошибся в эпизоде третьим голом. Дай ему еще 10 попыток, он никогда бы не подарил мяч Клаудиньо. Можно же было, допустим, просто выбить в аут. Такой вот день...
— Валерий Газзаев в интервью «СЭ» заметил, что «Урал» вышел на матч с «Зенитом» в Питере с периферийной психологией. Согласны, что сказался комплекс маленького клуба?
— Может быть, не знаю... Не думаю, что испугались и проиграли еще до стартового свистка. Хотели сыграть смелее, рассчитывали на свои моменты. Может быть, давило, что мы ни разу не побеждали «Зенит». Возможно, с нами злую шутку сыграло то, что к этому матчу мы подходили в ранге лидеров и команда Семака на нас настроилась должным образом.
— Тот факт, что до сих пор ни разу не обыграли «Зенит», сидит занозой в сердце?
— Конечно! До этого сезона мы ни разу в рамках чемпионата России не побеждали ЦСКА. В первом туре нам удалось взять верх над красно-синими, хотя могли это сделать еще в прошлом году. Тогда, если помните, Игорь Панин не поставил очевидный пенальти в ворота армейцев. Рано или поздно все серии заканчиваются. Это касается и «Зенита» (улыбается). Во втором круге принимаем питерцев дома. Постараемся доставить радость своим болельщикам, прервать неудачную полосу.
— На длинной дистанции с таким «Зенитом» бороться нереально? Он по-прежнему «космос»?
— Нет, про космический уровень я бы все-таки не говорил. «Динамо» же победило в Питере, ЦСКА сыграл вничью дома. Так что все реально. Раньше, пожалуй, у «Зенита» была более сильная команда. Хотя и сейчас она остается реальным претендентом на титул. Но это все же не «космос».
— Когда Газинский вернется в строй?
— Рассчитываем, что к концу месяца. У нас и Влут пока не играет. Тоже скоро должен начать работать в общей группе — после 14 сентября. Бикфалви отыграл в этом сезоне пока только 5 минут... Так что с учетом кадровых потерь мы сыграли весьма неплохо. Есть резерв для усиления. Это радует.
— По Марадишвили вопрос закрыт? Он не окажется в «Урале»?
— Скорее всего, его у нас не будет. Он недавно получил грузинский паспорт, видимо, будет считаться легионером. А у нас иностранцев и так очень много. Поэтому в нынешних условиях приглашение Константина теряет актуальность.
— Но сейчас же довольно щадящий лимит на легионеров.
— Все равно. Зачем перекрывать тогда дорогу перспективным молодым россиянам, на которых мы рассчитываем? Да, сейчас они не проходят в состав. Но уже на подходе. Повторюсь, легионеров у нас и так хватает.
— Вы так и не озвучили нигде публично задачу «Урала» на сезон?
— У нас одна задача — своей добротной игрой привлекать болельщиков на трибуны. Будет игра — придет и результат. А заявлять, что мы хотим занять, допустим, 10-е место... Наверное, это неправильно.
— Почему бы не заявить, что намерены залезть в пятерку?
— Мы не любим бросаться словами, лучше докажем делом. Реально смотрим на вещи.
— В последнее время вы редко комментировали судейство, но после кубкового матча с «Рубином» сорвались на арбитра Бобровского...
— Ну не складывается у нас с Бобровским! Не у меня лично, а у клуба с этим арбитром. Мы же нормально пообщались с ним до нашей игры с «Рубином», поздоровались. А потом он допускает такую вопиющую ошибку... Ну как можно было не поставить пенальти на Егорычеве?! Все видели, а он — нет... Игроки же рядом находились, слышали, что он сказал: «Я все видел. Тут даже ничего смотреть не надо». Ну что это такое? Мне все сказали: это стопроцентный 11-метровый! Не знаю, как это объяснить. Хотя в целом наши судьи стали работать лучше. Раньше я часто критиковал Васю Казарцева. А сейчас смотрю — он прибавил.
— Вы просто сказали, что Бобровский судит по блату.
— Ну... Вы же, журналисты, все время звоните. Наверное, поймали меня в тот момент, когда я был на эмоциях. Бывает. Хотя к Бобровскому действительно есть вопросы. Если ты раз за разом допускаешь ошибки, может, тебе лучше опуститься на уровень ниже — судить ФНЛ? А Бобровского почему-то никогда не отстраняют. Так нельзя! Неправильно это все. Поэтому и появляются такие предположения о блате.
Здесь он влияет на результат, а в следующем туре его назначают резервным судьей... Странно, да? Хотя, может быть, резервных назначают заранее. Я не говорю о предвзятости Яна. Но судья уровня РПЛ не может допустить такую ошибку, не заметить, что на Егорычеве фолили! Ну не может! Значит, он как-то все по-своему увидел. Арбитры должны понимать, что от них зависит очень многое. Команда проиграла из-за решения рефери — тренера уволили. А у него семья, дети, кредиты... Игроки премиальных лишаются. Все должны нести ответственность!
— Валерий Карпин вызвал на сентябрьские матчи сборной двух игроков «Урала» — Помазуна и Юшина. Все справедливо?
— Вообще, конечно, удивительные вещи происходят (улыбается).
— Это вы о чем?
— Сначала был список из 36 фамилий. В него вошли Помазун, Юшин и Егорычев. А когда состав расширили до 49, осталось только два наших представителя. Андрюха Егорычев вдруг выпал (улыбается). Валерий Георгич (Карпин. — Прим. «СЭ») — молодец.
— Нужны ли сборной России эти товарищеские игры?
— И без того насыщенный график сейчас станет еще более плотным. Ну что поделать?! За неделю — опять три матча. Конечно, сборная должна собираться, играть. Легионеры же уезжают в расположение своих команд. Значит, и россияне по идее тоже должны приезжать в расположение национальной команды. С другой стороны, сейчас в Екатеринбурге установилась отличная погода. Играй — не хочу, болельщикам комфортно, не холодно. Но есть ФИФА, есть окна.
Может быть, и не стоило сейчас собираться, потому что все наши игроки на виду, Валерий Георгич тренирует «Ростов», отсматривает всех соперников, имеет представление обо всех кандидатах. Но раз надо — значит надо. Сборная есть сборная.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|00:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -