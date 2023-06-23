Русский вундеркинд «Ростова» номинирован на GoldenBoy. Почему на Мелехина обратили внимание в Европе

Сегодня, 16:00
Итальянское издание Tuttosport, которое проводит ежегодную премию GoldenBoy, выкатило список из 100 номинантов на приз лучшему молодому футболисту сезона. Среди уже известных на всю Европу Мусиалы, Беллингема и Гави оказались фамилии и двух представителей РПЛ. Первый — Арсен Захарян, о котором уже многое сказано и написано. А вот второй, Виктор Мелехин, в новостных сводках и заголовках мелькает куда реже. При этом в предварительном списке лучших 19-летний защитник «Ростова» занял 63-е место (опережая, например, Мукоко из «Боруссии» Д), в то время как Захарян — лишь 88-е.
Агент Мелехина Антон Железняков в интервью Metaratings заявил, что не удивлен попаданию своего клиента в список. Больше его поражает то, почему Виктору уделяется так мало внимания. «Все в прессе говорят про атакующих игроков, зовут на интервью, но Мелехин остается в стороне всех рассуждений. Но ладно, всему свое время», — говорит представитель футболиста. По словам агента, защитником «Ростова» уже интересуются клубы из Италии и Бельгии.
Настало время поближе познакомиться с перспективным игроком, на которого обратили внимание в Европе.
Виктор родился в декабре 2003 года в Домодедове, где и начал заниматься футболом. В 10 лет попал в ДЮСШ подольского «Витязя», в 15 перешел в академию «Родины». Играл Мелехин на позиции атакующего полузащитника и был весьма результативен — в июне 2021-го, незадолго до перехода в «Ростов», и вовсе забил 12 голов в трех матчах ЛФЛ за команду «Вика-ГГФ», за которую выступал параллельно с обучением в «Родине» (иногда игры проводились в формате 8 на 8). В этот момент его и заприметили скауты «Ростова» — 17-летний Мелехин поехал на сборы за свой счет.
«У нас на сборах не хватало игрока для тренировок, — рассказывал Заур Тедеев, на тот момент тренировавший молодежную команду «Ростова». — Кто-то порекомендовал директору академии Антону Тупикову кандидатуру Мелехина. Когда к нам привезли Витю, он был атакующим полузащитником. Как сейчас помню, он приехал в свитере и джинсах, в столовую ходил в той же одежде — я заметил этот момент. Что-то сразу приглянулось в его поведении, Витя оказался своим. После двух тренировочных сессий он обратил на себя внимание спокойствием, ментальностью».
По словам Тедеева, он предложил Мелехину перейти на позицию центрального защитника и спустя несколько недель убедился, что Виктору нужно давать контракт. Уже после сборов Тедеев порекомендовал Мелехина Валерию Карпину — тот пригласил его на тренировку первой команды и впечатлился.
Правда, дебют защитника за «Ростов» случился уже при Юрии Семине — Карпин в тот момент принял предложение сборной России и покинул клуб.
«Фольмер и Мелехин — молодые ребята, которые и дальше будут периодически играть. Это будущее «Ростова». У нашего клуба очень хорошая вторая команда. Как они себя проявят — зависит от них. Мы шанс дадим», — говорил Семин.
Когда Карпин вернулся, Мелехин закрепился в статусе игрока основы в паре с Максимом Осипенко. В сезоне-2022/23 Виктор также был игроком основы, конкурируя за место в старте с Данилой Прохиным.
Путь до РПЛ для Мелехина получился не самым простым. Ради шанса в «Ростове» пришлось выходить из зоны комфорта.
«Получилось так, что меня не смогли перевести в ростовскую школу, — вспоминал Виктор в интервью «РБ Спорт». — Никто не хотел брать ученика за полгода до экзамена. Но нашли общий язык со своей школой, с директором. Отправлял домашние задания по почте или в соцсетях. Они проверяли, ставили оценку».
В «Ростове», по словам одноклубников, Мелехин долгое время держался в стороне от всех и был очень молчаливым. Но со временем втянулся и стал своим, а спокойный характер оказался козырем на поле.
«Если честно, сначала даже удивились его поведению и внешнему виду — совсем не похож на футболиста, — вспоминал директор академии «Ростова» Антон Тупиков. — Но характер и стержень было видно сразу, он не боялся никого с первых минут. Витя — очень спокойный на поле, в жизни и в быту, воспитанный парень. Он очень правильно относится ко всему, что его окружает. Наверное, поэтому и получилось дорасти до дебюта в РПЛ».
Качества Мелехина при игре с мячом в ногах очень пригодились «Ростову», который начал строить свои атаки через центральных защитников. У Виктора хорошая техника и опыт игры в полузащите, он мобилен и устойчив под прессингом, что дало ему ряд преимуществ в борьбе за место в старте. Ко всему прочему, оказалось, что Мелехин хорош в чтении игры, особенно при действиях на опережение. Хотя навыки ведения борьбы и игры в отборе еще есть куда прокачивать. Как и внимательность — в карьере молодого защитника уже было такое:
По словам капитана ростовской молодежки Данила Хромова, именно умение анализировать свои ошибки позволило Мелехину запрыгнуть в основу команды РПЛ.
«Помню, он вернулся грустный после первой тренировки с Валерием Георгиевичем, был недоволен своей работой, мог действовать лучше, — рассказывает Хромов. — Витя много анализирует свои действия, начал исправлять ошибки. Потом карьера начала развиваться еще стремительнее: сначала он получил вызов в юношескую сборную России, а после этого поехал на сборы в Австрию с основным составом клуба».
Карпин же — один из лучших тренеров России по работе с молодыми игроками. После отъезда легионеров он сделал ставку на них и сохранил топ-результаты. К работе с Мелехиным Валерий Георгиевич явно подходит тщательно, совмещая кнут и пряник. Например, в майском матче с «Краснодаром» после 0:3 в первом тайме тренер заменил Виктора в перерыве, объяснив просто: не удовлетворил игровыми действиями и повис на карточке. А уже в конце сезона включил Мелехина вместе с Ланговичем и Карпукасом в список трех главных открытий РПЛ.
«У Валерия Георгиевича всегда играют лучшие, — говорит Мелехин. — И в любой момент кого угодно могут убрать из состава. У меня до сих пор нет уверенности, что я останусь в основе. В любой момент все может измениться».
Радует, что у защитника здравый подход к своей карьере — он успел кардинально изменить позицию на поле и постоянно учится. Ошибки есть и наверняка еще будут, а попадание в список GoldenBoy — пока, скорее, аванс на будущее. Но повод пристальнее наблюдать за собой 19-летний защитник уже дал серьезный, и игнорировать его не стоит.