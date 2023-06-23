«Знаю, что вернусь в «Спартак». Могу возглавить — хуже не будет!» Конфликт с Гогниевым, Промес: откровенный Глушаков

Яркое интервью полузащитника после ухода из «Пари НН».

Этот сезон стал для Дениса Глушакова одним из самых неоднозначных в карьере, в котором было все: бодрый старт в «Химках» и загадочное расставание с Сергеем Юраном, конфликт со Спартаком Гогниевым, травмы и переезд в Нижний Новгород.

На этой неделе Глушаков объявил об уходе из «Пари НН» и дал обстоятельное интервью «СЭ».

Чем-то я помог коллективу «Пари НН» — пару раз правильно в баньку собрал, команда заиграла

— Этой весной ты пропустил несколько матчей из-за мелких повреждений. Успел восстановиться в отпуске?

— Все эти повреждения появились в начале сезона. Вроде была нормальная подготовка, но потом — чехарда с тренерами: у каждого свой тренировочный процесс, требования. Затем пауза, расстались с «Химками», готовился сам. Довольно неплохо, хочу сказать. Работал с женой в женской команде ЦСКА. Можно сказать, выполнял ту же работу, что и в чемпионском сезоне. Приехал в Нижний Новгород в неплохом состоянии, люди были удивлены. Но в один прекрасный момент на тренировке отбил себе пятку, потерял форму. Потом был еще и ушиб. Главное, это не мышечные травмы. Говорят: «Ты ветеран, старый, не можешь». А мне кажется, дело не в этом. Это футбол, тут без травм никуда. Теряешь форму, потом тяжело догонять. В конце сезона еще и заболел.

— Доволен ли ты тем, как сложился твой период в «Пари НН»?

— Нет, конечно. Болельщики и я привыкли, что забиваю много. Кажется, если Глушаков забил меньше 5-7 мячей, это плохой результат. В сезоне-2021/22 я забил 11 — это отличный результат и для себя, и для команды. А в этом сезоне — всего два гола. С другой стороны, если посмотреть на полузащитников в РПЛ — некоторые и двух мячей не забивают, так что у меня довольно неплохой результат. Избаловал, видимо, ха-ха! Конечно, хотелось лучшего: больше сыграть, помочь команде. Чем-то я и помог в коллективе, наверное. Может, где-то в баньку собрал пару раз правильно, команда заиграла. Со всеми хорошие отношения, правильная атмосфера. Хотя, конечно, команда молодая и есть куда расти.

— Зимой все обсуждали, что Дзюба и Глушаков помогут «Пари НН». Возможный приход Артема как-то влиял на твое решение?

— Я же не руководитель, у меня и мыслей об этом не было. Мне сказали, что [Дзюба] может перейти — решался вопрос в тот же момент, когда и я переходил. Потом там что-то сорвалось.

— Расстроился, что Дзюбы не оказалось в команде?

— А мне чего расстраиваться? Не от меня же зависит. Дзюба — хороший нападающий высокого уровня, что он и доказал своими голами.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Почему не рассматривал вариант остаться в «Пари НН»?

— Есть много факторов. Например, у меня семья и дети в Москве. Хотелось поиграть в Москве и закончить. У меня хорошие отношения с братьями — Наилем и Равилем [Измайловыми], с Артемом Горловым. Зимой мы все обсудили и сошлись на том, что я приеду на остаток чемпионата, помогу, побуду с командой чуть-чуть, чтобы ребята поиграли со взрослым футболистом. Говорил, что не могу поехать надолго, но из уважения к вам — помогу чем смогу. Больше ничего не было. Закончился контракт, и все. Были разговоры, что можно добавить дополнительный год по обоюдному желанию. Ответил: «Давайте не будем».

— Какое мнение сложилось о 35-летнем Горлове, которого назначили после Галактионова?

— Мы играли с ним в одной команде 1987 года рождения. Но младше тренер или ровесник — это неважно! Просто есть тренер, а есть игрок. Есть дружеские отношения, а есть профессиональные и рабочие. Если он меня что-то спрашивал, я ему всегда говорил в лицо, как вижу. А он принимал решения. У Горлова хорошие задатки и перспективы. Конечно, где-то не фартануло с календарем... Сейчас поставь любого тренера и дай ему такой же график: «Зенит», «Локомотив», две игры с «Ростовом»... Будет сложно! Как и Горлову. Еще и игроки выпадали. Из этой ситуации было тяжело выйти.

— Его возраст правда никак не сказывался?

— Сто процентов! Повторюсь, вообще неважно, сколько тренеру лет. Команда выполняла его требования. Другой вопрос, что, может, она не соответствовала уровню требований, которые он предъявлял... Идеи-то у него очень хорошие. Но, при всем уважении к нам, мы не могли их реализовать. Подбор футболистов не соответствовал задумкам тренера. Наверное, в таком случае нужны более квалифицированные игроки, чтобы хотя бы быстро выходить из обороны в атаку. Команду комплектовал не Горлов, ему никого не купили, поэтому тренеру было сложновато.

— Справедливо ли его убрали после шести матчей? Стоило ли так поступать?

— Нельзя сказать, справедливо или нет. Не было результата. А руководство хочет его здесь и сейчас. В итоге в психологическую яму попадают и тренер, и футболисты, и клуб. Все ищут корень, который может дать успех. Может, смена тренеров, взбучка футболистов, встряска приносит пользу и результат. Иногда бывает, что в разных клубах меняется тренер, и команда выстреливает серией из пяти-шести побед. От психологии многое зависит.

— Как ты встретил Сергея Юрана?

— Я знал о его назначении за два дня до официального объявления. У меня про него спрашивали в руководстве. Ответил: все позитивно, нормально.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Где нам теперь тебя ждать? Есть предложения?

— Буду думать. Сегодня потренировался с утра, вечером еще побегаю. Без футбола не останусь, но сейчас все команды в отпусках.

— Говорят, что Сергей Игнашевич пригласил тебя в «Балтику».

— Мы иногда собираемся в «Лужниках», бегаем тут с ветеранами и легендами российского футбола. Приехал Игнашевич, мы поговорили. Он спросил про мое будущее, но особого разговора не было. Хочешь — не хочешь, и на этом все. Они только собираются на сборы.

— Тебе было бы интересно поиграть в «Балтике»?

— Можно и там, конечно. Но пока надо разобраться с мыслями. Был в отпуске, съездил к маме на родину, помог ей. Потом ко мне приехали. Есть и какие-то домашние хлопоты. Меня не было дома три с половиной месяца — накопились дела, надо все разгрести и с чистой головой запрыгнуть куда-нибудь, чтобы пошуметь: ох и ах! Выиграть что-то и завершить карьеру.

Гогниев сказал мне: «В команде останусь или я, или ты». При нем мы играли в «бей-беги»

— В феврале ты сказал: «Буду делать все возможное и хоронить некоторые клубы, чтобы они вылетели в первую лигу». Но «Химки» ты в итоге поблагодарил, рассказал о хороших отношениях. Так о ком шла речь?

— Не хочется ворошить прошлое, тогда были эмоции. Но с двумя клубами я угадал!

— «Химки» — главное разочарование для тебя в этом сезоне?

— Так просто нельзя — взяли и утопили команду. Было обидно, что команда играла, побеждала, а потом доверилась другому специалисту — непонятно почему и за какие заслуги. Все разворошили, разбомбили, и команда вылетела.

— Вы неплохо начали сезон, но потом результаты просели...

— Я не знаю, что произошло между тренером и клубом. Для меня стало неожиданностью, что тренера (Сергея Юрана. — Прим. «СЭ») убрали.

— Как реагировал на происходящее? Например, Спартак Гогниев говорил, что ты выходил на поле без желания.

— Никак, отпустил ситуацию. Было сложно собраться психологически и мне, и команде. Да, не пошло с Николаем Писаревым. Было тяжело, его убрали. Пришел Гогниев — ничего особо и не поменялось, результата не было. Гогниев говорил, что я выходил играть без желания. По-моему, он перебарщивает. То он хвалил, что я с травмами играл, ставил в пример перед всей командой. То говорит, что я без желания. У меня желание было всегда! Просто отпустил ситуацию, не разговаривал.

Некоторых тренеров бесит, что я ничего не говорю. Пашешь, а на тебя смотрят и думают, что ты тренируешься как амеба. Если я показываю результат, тренируюсь — какая разница, говорю я или нет? К тому моменту я уже понял, что происходит в клубе и в команде — все было пущено на самотек. Результата бы мы уже не добились. А кричать в раздевалке «давай-давай» только ради показухи не люблю. Если уж кричать, то всем вместе. А то раз крикнешь, смотришь — и все ни рыба ни мясо. И начинается неправильная игра, недопонимание. Разрушили команду и клуб!

Спартак Гогниев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

— Ты понимал, что Гогниев хотел от команды?

— Да, конечно. Для меня это игра в «бей-беги». Отходишь назад, принимаешь и шарашишь вперед. Мы в центре поля мяч вообще не видели — стояли «под мостом» и смотрели на мяч, пока он опустится. Как в поговорке: «Пока мяч в воздухе, объявим составы играющих команд». Помню, играли с «Факелом», кто-то из ребят сказал: «Мяч опустится — поиграем, может, в футбол».

После «Динамо», когда Гогниев меня заменил, общались на следующий день. Он мне говорит: «Сколько раз ты мяч принял?» Я отвечаю: «Тренер, ты же сказал, чтобы мы не опускались вниз в опорную зону. Там вратарь разыгрывает, ты не разрешаешь туда идти». Стоим «под мостом», вот и вся игра. Руденко, метр двадцать, с табуреткой бегает. А против него защитники под два метра. Бьем в Руденко — они перебивают обратно к нашим защитникам. Так мяч и летает постоянно. Понимаю, что на контратаках все хорошо, но результата-то не было. И сколько мы пропускали...

— В игре с «Динамо» тебя заменили в перерыве, и ты поехал на матч Медиалиги. Объясни, что это было?

— После замены не было никаких скандалов. Когда он меня заменил, то пошел от меня. Я это увидел и ушел в раздевалку. Если бы он направлялся ко мне, я бы пожал руку и сел спокойно. Но он ушел, а потом увидел, как я пошел в раздевалку, и начал что-то кричать мне в спину. Все думали, что я уехал домой, а я спокойно сидел в раздевалке. Он подошел и спросил: «Я тебя заменить не могу?» Я ответил: «Можешь». Гогниев продолжил: «В команде останусь или я, или ты». Я говорю: «Да нет проблем!» И поехал играть в футбол в Медиалиге. С «Динамо» я провел на поле всего 30 минут, за это время у меня было 100 процентов технико-тактических действий. И пробежал я на ускорениях и рывках больше, чем некоторые игроки за весь матч.

На следующий день спросил у Гогниева: «Почему ты меня заменил? Если есть какие-то вопросы, скажи при команде». Он сказал, что потом объяснит, а сейчас я «увижу видео». Видео мы так и не увидели. Лантратов тогда поддержал, но не конкретно меня, а всю команду. Мы пропускаем по шесть мячей! Тренер пришел и рассказывал, что мы будем играть в атакующий футбол. Но возле наших ворот 40 моментов, из которых залетает пять-шесть, а у чужих — один полумомент. Так кто играет в атакующий футбол?

Гогниева этим чуть-чуть осадили. Не хочется его поливать, и я этого не делал. Но он говорил, что у меня не было желания. Но это все лукавство и неправда. Он знает, с какими болячками я выходил на поле — хотя бы в матче с «Уралом». И пробегал больше, чем мои коллеги. Гогниев меня ставил в пример, а после этого взял и заменил. Может, были какие-то закулисные игры, но я эту тему поднимать больше не хочу. Спокойно к этому отношусь. Тема закрыта.

— Обидно, что «Химки» вылетели?

— Обидно за «Химки», за болельщиков, за Московскую область. У области нет команды. Да, я где-то говорю с сарказмом, но обида есть. Мы сделали большое дело: оставили «Химки» в премьер-лиге, играли довольно неплохо. Но футбол — это политика и бизнес, многое зависит не от игроков. Убрали футболистов — пришли другие, результат не сделали. Гогниев всех убрал — и нет Гогниева. Как выиграть, когда с чистого листа команду строишь? Такое во многих клубах происходит.

Андрей Талалаев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Андрей Талалаев сможет вернуть команду в РПЛ?

— Сейчас уйдет или уже ушло много футболистов. Клубу будет очень сложно вернуться. Не знаю, какие задачи будут у «Химок» и у других команд первой лиги.

— Какие у тебя отношения с Талалаевым?

— Ничего особенного. Созванивались перед матчем с «Пари НН», и все.

— Пишут, что на днях ты встретишься с Талалаевым, чтобы обсудить возвращение в «Химки».

— Не слушайте это, пожалуйста. Я ухожу из какого-нибудь клуба, и на мне хотят пиариться. После «Спартака» пять-шесть клубов говорили: «Мы не интересуемся Глушаковым, он уже старый и не нужен». Это было шесть лет назад. Они сами себе задают вопросы и сами на них отвечают.

У меня не было запланировано встреч ни с одним клубом. Я не разговаривал ни с «Химками», ни с «Родиной». Но и заканчивать карьеру не собираюсь. Говорящие головы шесть лет подряд повторяют, что я старый, что не могу бегать, что не играю и не забиваю. А если посмотреть статистику за последние шесть лет — я забил больше, чем половина полузащитников РПЛ! Иногда это подбешивает, а иногда хочется улыбаться и смеяться.

Российский футбол сейчас остановился. После чемпионата мира легионеры разъехались — футбол ослаб. Если бы можно было вернуть тех легионеров, тот чемпионат и тот чемпионский «Спартак» с уровнем игры его футболистов, то я бы, может, уже и закончил. Сказал бы, что не справляюсь. А на данный момент я справляюсь. Я буду играть. И, самое главное, я хочу играть.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

В «Спартаке» нет костяка, головы футболистов забиты пиаром, квартирами и бизнесом

— Как тебе «Спартак» в этом сезоне? Весна получилась очень неоднозначной.

— Мне сложно говорить, потому что я не знаю, как они тренировались. Может, они готовились выиграть зимний кубок в Катаре, ха-ха! Вторую часть чемпионата, конечно, они проиграли. Для «Спартака» это не очень хороший результат. Хотя, если сравнивать с 10-м местом в прошлом году, то все замечательно. В «Спартаке» тоже нет костяка, и головы у многих футболисты забиты не тем.

— А чем?

— Пиар, квартиры, бизнесы. Футбола нет. Все витают в облаках. Нет той старой атмосферы эпохи легенд «Спартака» — Титова, Аленичева, Тихонова, Цымбаларя, Черенкова, Гаврилова, Романцева. Ощущение, что их всех скоро забудут. И будут новые легенды — те, кто сейчас играет в «Спартаке». Только эти ничего не выиграли... О них столько пишут и говорят, а о ветеранах забывают! Может, работающие при клубе болельщики заблуждаются? Историю нужно поддерживать. Спартаковский дух пропадает с каждым днем все больше.

— Кто среди нынешних молодых игроков «Спартака» действительно имеет перспективу стать хорошим футболистом? Есть Руслан Литвинов, есть Михаил Игнатов...

— Литвинов — безусловно. Он мне очень нравится. И Пруцев еще. Ну а Промес — легенда!

— Абаскаль — тот тренер, который нужен сейчас «Спартаку»?

— Идеи и стиль Абаскаля мне нравятся. Я вижу, что он хочет. Довольно неплохой тренер, если судить по результатам. Хотя весну они провалили. Я думаю, он сам это понимает.

— Промес в этом сезоне был одним из лучших в РПЛ. Чем это можно объяснить?

— Ему 31 год, он еще не старый. Хотя мне шесть лет назад говорили: «Старый!» В 30 лет! Я в 35 в прошлом году 11 мячей забил. Где логика людей, которые называют игроков старыми? Рассуждают дома на кухне, а в футболе не разбираются.

Заметьте, как Промес готовился — приехал, не пройдя сборы, тренировался с молодежкой и стал лучшим по весне. Если бы не Квинси, «Спартаку» было бы тяжело даже в тройку попасть.

— Промес — главный легионер в истории «Спартака»?

— Конечно. Он столько забил и принес столько очков! Квинси, можно сказать, уже русский. Да, у него сейчас судебные проблемы. Все взрослые люди, мы все понимаем, что ему нет смысла куда-то ездить, чтобы его не выдали Нидерландам. Но я думаю, что Квинси нравится в России. Менталитет у него тоже уже русский: любит баню, коньячок, ха-ха! Он нормальный парень.

— После всей этой истории с приговором в Нидерландах Квинси точно никуда не уедет.

— Думаю, он никуда и не рвется. У него все хорошо, его любят болельщики. Главное — Квинси забивает голы. Если он приносит пользу клубу и команде, зачем ему куда-то уходить? Надо оставаться и спокойно играть.

— Когда вспоминаешь о Промесе, что первое приходит на ум?

— Я бы вам сказал, но ладно... Пусть будет: хороший футболист!

— Промес называл тебя учителем по бане!

— Он когда напарится, выйдет из бани — сам черный, глаза красные, а зубы белые, ха-ха! Квинси -молодец, терпел до последнего. Никогда не убегал и парился нормально. Помню, перед матчем с ЦСКА, в котором мы победили 3:1, я был после травмы и парил его. Мы с Квинси тогда хорошо сыграли. Он сказал, что никогда себя так хорошо не чувствовал перед играми. Ноги бежали, летели! Хотя он очень сильно пропарился тогда.

— Когда в последний раз был в бане с Квинси?

— Давно. Не помню, честно. Я думаю, когда я переберусь в Москву, мы встретимся в бане. Я сейчас баню у себя дома почти достроил. Так что старую диаспору приглашу к себе, посидим — вспомним.

— Может, кого-то еще из того чемпионского «Спартака»?

— Может быть! Года полтора назад сидели с Ещенко, Ребровым, Максименко в бане. Поддерживаю отношения с ними.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Зачем этот ВАР придумали? Еще хуже сделали

— Кто для тебя лучший тренер в РПЛ этого сезона?

— Не хотелось бы кого-то выделять. Понятно, что можно сказать: кто побеждает, тот и лучший. Например, Сергей Семак. Еще Владимир Федотов хорошо себя проявил и в прошлом году, и в этом — снова второе место занял, выиграл кубок.

— Как тебе работа Лички в «Оренбурге»?

— Он поставил хорошую игру, но многое зависело от латиноамериканцев. Если их убрать, сложно будет играть. Они очень хорошо бегут. Особенно в домашних играх погоду делали. Мы играли на сборах — видно было, как Личка управляет командой. Я думал, он тихий и спокойный, а оказалось, что он со стержнем мужик. «Пихал» защитникам, еще кому-то. У них удалили игрока, а он сказал, что они будут умирать на поле, не надо никакой замены. По-мужски себя повел. Молодец.

— Кого бы ты назвал лучшим игроком?

— Я бы выделил Малкома, Промеса. Лантратова еще! Понятно, что у «Локомотива» приходили новые нападающие, забивали. Но Лантратов был уверен в себе, тащил мертвые мячи. Они угадали с его трансфером. А Илья — молодец, всегда ему говорил, чтобы он переходил куда-нибудь, потому что надо расти. Видел, как он тренируется, работает, относится к делу. Слава богу, что перешел, очень рад за него.

— Долго ли еще будет продолжаться гегемония «Зенита»?

— Долго, наверное. Хотя, может, на следующий год кто-то другой выиграет чемпионство.

— Например?

— Может, «Спартак». Может «Динамо». Или ЦСКА. Еще «Краснодар» в этом году неплохо выступал, но сейчас уйдет один-два игрока — и будет тяжело им.

— Есть мнение, что уровень российского судейства за последние годы упал. Ты замечаешь это?

— Зачем этот ВАР придумали? Еще хуже сделали, мне кажется. Игра останавливается, эти ошибки... По-моему, судьи иногда сами путаются из-за трактовок. Даже не хочется в это лезть, но некоторые моменты правда не очень адекватные. Причем об этом говорят весь сезон. Футбол меньше обсуждают, чем судейство.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Про Рианчо все уже забыли, а он все тявкает откуда-то, кукарекает

— Прошлым летом — почти год назад — Леонид Федун покинул «Спартак». Какой была твоя реакция, когда это случилось?

— Отреагировал спокойно. За 20 лет при нем есть победа в чемпионате, кубок, суперкубок. Он все выиграл и ушел.

— Зарема как-то говорила, что в твой адрес была срежиссирована травля. Какие у тебя отношения с ней?

— Честно, я ее ни разу вживую не видел. Серьезно говорю! Никогда с ней не общался, даже по телефону.

— Одна из финальных потерь «Спартака» при Федуне — уход Бакаева в «Зенит». Сейчас можно сказать, что это ошибка Зелимхана?

— Он взрослый парень, сам выбрал дорогу. Да, думаю, что он ошибся и сам это понимает. С другой стороны, мы не знаем всей ситуации. Нужно понимать, что происходило: кто его взбаламутил на этот трансфер? Много факторов может быть. За него говорить точно не хочется.

— Твоя мечта о возвращении в «Спартак» еще жива?

— Она всегда жива. Сказал же: я там буду. Не знаю, в какой должности, но буду!

— В роли тренера, например.

— Возможно, и тренером. А может, и в качестве игрока. Все возможно!

— А если бы тебе предложили поработать в академии?

— Можно и этот вариант рассмотреть. Надо потихонечку двигаться. Но можно и сразу возглавить «Спартак» — хуже не будет, поверьте.

— В это трансферное окно не ждешь от «Спартака» предложения?

— Я ничего не жду. Живу спокойно, оно само появится.

— Какая у тебя ситуация с тренерской лицензией?

— Она у меня давно есть. Категория А, недавно ее продлил. Могу быть играющим тренером, помощником тренера.

— Рауль Рианчо до сих пор повторяет в интервью, что тебе не место в футболе, и называет тебя плохим и токсичным человеком. Это задевает?

— Когда администратор позволяет себе такие слова, мне нечего ответить.

— Администратор?

— Ну а кто он? Он же администратором и был во всех командах — фишки по полю расставлял. Даже не хочу вступать в полемику. Мне Рианчо неинтересен. Один раз ответил — хватит. Мы уже забыли про него. Он уехал, тявкает там откуда-то, кукарекает. Его же просят об этом там и тут, когда заходит речь о Глушакове. А он — пешка людей, которые говорят ему подкидывать грязь. Приехал бы сюда — я бы ему щелкнул разок, и до свидания. Уехал бы к себе домой в Испанию. Меня бесит, когда оттуда тявкают.

— Недавно твоя супруга Ксения Коваленко сказала в интервью, что если ты станешь тренером, то она будет ассистентом. Возьмешь ее к себе в штаб?

— Серьезно, она такое интервью дала? К мужской команде я ее не подпущу! Она платье наденет и будет расслаблять народ. Не надо. Женщина в мужской команде — это обезьяна с гранатой, может взорваться что-нибудь! Она пусть в менеджменте сидит, игроков смотрит дома, я ей телевизор поставлю.

— Она также рассказывала, что вы можете «напихать» друг-другу за какие-то футбольные моменты. За что получал в последний раз?

— За то, что мало забивать стал. Но потом она начала «пихать» моим партнерам и сказала, что они не видят, когда я вбегаю в штрафную — в итоге нет прострелов, нет передач во второй темп. В общем, и мне досталось, и партнерам.

Она молодец, если честно. Очень расстроилась из-за поражения в суперкубке по пенальти. Я же видел, как она готовилась, переживала. У нее болела нога — приводящую мышцу потянула, попросила замену. Похвалил ее за то, что команду не подставила.

Денис Глушаков и Ксения Коваленко. Фото Соцсети

Цель — найти команду, с которой можно что-то выиграть, а не бороться за выживание

— Тебе 36 лет. Еще не устал от футбола?

— Нет. Пока есть силы, буду играть. Как можно устать? Ты всю жизнь этим занимаешься — хочется еще и еще. Заканчивать не собираюсь.

— Знаешь, чем займешься после завершения карьеры?

— Нет, я об этом не думаю. Вообще не люблю думать о таких вещах — грустно становится. Понимаю, что я не вечный, но в любом случае буду еще играть с ветеранами где-то. А пока посмотрим — может, во второй или первой лиге попылю, когда с РПЛ закончу.

— Твоя главная цель на следующий сезон?

— Попасть в такую команду, чтобы с ней что-то выиграть. И не попадать в ту, которая будет вылетать в очередной раз. А то я в трех уже был: «Ахмат», «Пари НН», «Химки»... А то над некоторыми футболистами смеются: они куда ни придут, все время вылетают. У меня наоборот: хочется команду, которая не будет бороться за выживание. Надо выстрелить, закончить карьеру и уйти на покой.