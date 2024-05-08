Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 12:39

Алексей Заварухин получил предложение войти в штаб Николая Заварухина в «Автомобилисте»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Алексей Заварухин.
Фото ХК «Трактор»
Telegram Дзен

Как стало известно «СЭ», экс-главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин получил предложение войти в тренерский штаб «Автомобилиста», который возглавляет его двоюродный брат Николай Заварухин.

При этом сам специалист намерен ждать предложений из КХЛ по работе главным тренером.

Ранее стало известно, что Алексей Заварухин покинул систему «Трактора». 43-летний специалист вошел в тренерский штаб Анвара Гатиятулина летом 2023 года. По ходу сезона Заварухин возглавил «Трактор» после увольнения Гатиятулина.

Вместе с «Трактором» Заварухин завоевал бронзовые медали КХЛ, уступив в полуфинале Кубка Гагарина «Динамо».

КХЛ
ХК Автомобилист
Алексей Заварухин
Николай Заварухин
2
Обсудить
Читайте также
Фигуристка Радионова беременна от футболиста Кучаева
Экс-игрок ЦСКА Жо попал в тюрьму в Бразилии
Живущих в Канаде ветеранов ВОВ поздравили с наступающим Днем Победы
Ишковым интересуется «Краснодар», Даку может сменить Дзюбу в «Локо». Кем из аутсайдеров РПЛ могут усилиться наши топ-клубы
В Германии закрыли дело против главы ВВС из-за Крымского моста
Метеоролог назвала сроки возвращения в Москву теплой погоды
Популярное видео
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Я в раздевалке — Леха Светомузыка». Что слушают чемпионы КХЛ
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Потайчук назвал Гусева лучшим нападающим КХЛ прошедшего сезона

Данила Юров — об отъезде в НХЛ: «Надо минимум два года на хорошем уровне провести здесь, а потом ехать туда»