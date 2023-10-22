Чемпионы России уверенно обыграли волжан.

Испытание для самарцев

Календарь РПЛ подготовил «Крыльям Советов» два сложнейших выезда под занавес первого круга — в 14-м туре самарцы отправятся в гости к «Краснодару», а в это воскресенье их амбиции тестировал «Зенит». Но глупо жаловаться на расписание, если ты планируешь удержаться в тройке по итогам чемпионата. А, судя по кошмарным результатам в Кубке, волжане в этом сезоне сделали основную ставку именно на лигу.

«Зенит» для «Крыльев» — мягко говоря, неудобный соперник. Самарцы очень часто проигрывают петербуржцам, особенно в гостях. Впрочем, волжане и не выглядели так мощно, пожалуй, со времен Каряки, Анюкова и Тихонова. Сейчас это дисциплинированная и организованная команда, играющая в понятный футбол, с рядом качественных исполнителей.

Но, когда ты приезжаешь в гости к «Зениту», мало сыграть на своем уровне, пусть и высоком. А самарцы еще и предъявили в Санкт-Петербурге не самый оптимальный состав: вне заявки оказались Бабкин и Костанца, так что их опорная зона осиротела.

Адамов — новый первый номер?

У сине-бело-голубых же доступны были почти все: в лазарете остаются только Марио Фернандес и юный Васильев. Выздоровели Кержаков и Караваев, однако они неожиданно оказались в запасе. Сергей Семак предпочел им Адамова и Эраковича, а это уже прямое указание на их укрепляющийся авторитет.

Схема «Зенита» мало чем отличалась от последних игр — вновь при обороне Мантуан опускался глубоко по флангу, а Эракович смещался в тройку защитников. При начале атак серб переключался на широкую роль, а бразилец убегал вперед. Система «Крыльев» была схожей: подвижная позиция была у Рассказова, который играл по Дугласу Сантосу.

Осторожный тайм

Команду Игоря Осинькина отличает четкость во всем, что она доказала в первом тайме этого матча. «Зениту» было сложно протиснуться к чужим воротам. Характерно, что в первые полчаса единственный опасный момент у ворот Овсянникова родился из прострела Клаудиньо, но Мантуан с Кассьеррой не смогли нанести акцентированный удар. А вот Салтыков на 29-й минуте вполне мог отличиться — Никита в своем стиле срезал угол, ускользнув от защитников «Зенита», но не попал по воротам.

До финиша первого тайма больше опасных моментов в этой встрече не было, чему есть простое объяснение: «Крылья» по традиции конструировали игру от соперника, а «Зенит» чрезвычайно аккуратно подбирал ключи к вражеской защите, так как осознавал степень опасности волжских контратак. Никто не хотел рисковать, поэтому и темп игры был низким. Только на 45-й минуте чемпионы наконец-то создали голевой момент, но Овсянников не позволил Сергееву отличиться.

Вопросы к Чистякову

Сложно сказать, кто из соперников выглядел лучше по ходу первого тайма. Но точно не бригада арбитров — к Артему Чистякову возникли вопросы уже в тот момент, когда Алип в середине первого тайма пошел в опасный стык, за что вполне мог получить желтую карточку. А в конце первого тайма Клаудиньо получил по лицу локтем от Рахмановича в эпизоде, где желтая была несомненной, а красная — более чем вероятной. После перерыва предупреждений в разных эпизодах избежали и Евгеньев с Ежовым, так что Семак был вправе выражать недовольство действиями судьи.

Но, к счастью для «Зенита», главному тренеру не пришлось искать оправдания за потерю очков. Причина банальна — во втором тайме сине-бело-голубые прибавили и победили. Уже на 48-й минуте Сергеев мог открывать счет, но это с его передачи чуть позже сделал Вендел. Вскоре Кассьерра забил второй мяч, однако Чистяков после просмотра видеоповтора отменил гол из-за руки Мантуана.

Дубль Вендела

«Крылья» после пропущенного гола сникли, как и две недели назад в Нижнем Новгороде. Тогда, правда, команда Осинькина пропустила в первом тайме, но суть не поменялась. Печальная статистика подтвердилась: в текущем чемпионате «Крылья» набрали лишь одно очко по итогам матчей, где уступали в счете. Переламывать игру — это не про нынешнюю Самару.

«Зенит» понимал, что волжане полезут вперед и будут раскрывать свободные зоны на своей половине поля, так что требовалось лишь ждать. Дождались: на 81-й минуте Дуглас Сантос нашел Вендела, который красивым ударом оформил дубль. А уже в добавленное время свой первый гол в сезоне забил выздоровевший и сменивший цвет волос Мостовой.

Финальное слово все-таки осталось за гостями — Ежов избавил «Крылья» от крупного поражения. Однако итог остался прежним: «Зенит» обходит самарцев и становится вторым, а заодно сокращает отставание от «Краснодара». В ноябре в Санкт-Петербург пожалуют «быки».