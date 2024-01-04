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Сегодня, 18:30

«Зенит» взял 17-летнего вундеркинда из Бразилии. Педро — суперталант, но не стоит сразу ждать от него чудес

«Зенит» объявил о переходе 17-летнего нападающего «Коринтианса» Педро
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
Педро.
Фото Global Look Press
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Рассказываем о новичке команды Семака.

«Зенит» официально объявил о приобретении прав на нападающего «Коринтиаса» Педро. Юный футболист присоединится к сине-бело-голубым 12 января. 17-летний игрок (в февраля исполнится 18) стал седьмым бразильцем (не считая Марио Фернандеса) в петербургском клубе после ухода Ренана. А ведь еще на подходе защитник «Флуминенсе» Нино и форвард «Палмейраса» Артур. Правда, трансфер последнего пока застопорился.

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Эхо Алберто

Еще прошлой зимой зенитовцы удачно для себя разрешили ситуацию с Юри Алберто. Напомним, что он по личной инициативе захотел приостановить контракт с «Зенитом». После этого невский клуб договорился с «Коринтиасом» и оставил вратаря Ивана и Мантуана, приобрел Ренана и Ду Кейроса, а также получил право преимущественного выкупа Педро.

С Иваном быстро попрощались, Ренан совсем не подошел и уже отправился в аренду на родину, Ду Кейрос — пока скорее игрок запаса, Мантуана можно считать футболистом стартового состава в этом сезоне. А Педро в Петербурге ждали больше всех — в будущем в нем видят не только долгожданную замену Малкому, но и ценный актив для последующей продажи в европейский топ-клуб.

Фото из соцсетей Педро

Фанаты недовольны уходом Педро за смешные деньги

В «Коринтиасе» очень рассчитывали на 17-летнего вундеркинда. Болельщики клуба наблюдали, как соседи из «Палмейраса» продали суперталанта Эндрика в мадридский «Реал» за 40 миллионов евро, а «Барселона» выкупила у «Атлетико Паранаэнсе» нападающего Витора Роке на впечатляющих условиях. Фанаты недовольны тем, что Педро отпустили в Петербург за довольно скромные по нынешним меркам деньги. Но объяснение здесь довольно простое: финансовые трудности.

Также говорят, что Педро — талант, который может и не заиграть. Так что сиюминутные 9 миллионов евро за 50% прав на игрока (при перепродаже «Зенит» отдаст половину вырученной суммы агентам, родственникам и родному клубу футболиста) — очень нужная для «Коринтианса» сумма.

Фото из соцсетей Педро

Вундеркинд, от которого пока не стоит ждать чудес

Педро дос Сантос, или просто Педро, родился 5 февраля 2006 года. Он невысок (рост — 170 сантиметров), но благодаря низкому центру тяжести умело пользуется дриблингом. Бразилец обладает высокой скоростью, техничный и выносливый. Прибавляем к этому его умение бить с двух ног и получаем идеального игрока на позицию флангового нападающего.

Педро приезжает в Россию не с пустыми руками, у него уже есть серьезный титул: вместе с Ренаном он стал победителем чемпионата Южной Америки (U-20). На турнире бразилец провел восемь игр и забил два мяча, один из которых — в финале.

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Один очевидный минус — Педро не так давно выступает на взрослом уровне, поэтому ошибки с его стороны точно будут. Пример Ренана нам уже это показал. Другое дело, что в атаке многие погрешности простительны. В любом случае от 17-летнего футболиста не следует ждать каких-то чудес в первом сезоне РПЛ.

Как Семак будет использовать бразильца? Вполне вероятно, что зимой «Зенит» вернется к схеме с четырьмя защитниками, здесь держим в уме практически согласованный трансфер Нино. Педро может сыграть как на левом фланге атаки, так и на правом. Также не стоит забывать об Артуре, который с большой долей вероятности окажется в Петербурге и составит конкуренцию на краю атаки.

Адаптируется ли юный талант в российских условиях и справится ли с давлением? Узнаем совсем скоро.

Футбол
ФК Зенит
ФК Коринтианс
Педро (Зенит)
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