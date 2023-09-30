Обозреватель «СЭ» — о сенсационном проигрыше чемпиона России пяти последних лет в Оренбурге.

Признайтесь: если вы — не болельщик сине-бело-голубых, то после гола Густаво Мантуана уже на второй минуте матча «Оренбург» — «Зенит» у вас возникло желание выключить трансляцию, «потому что все ясно»? Или если к стартовому свистку не успели ее включить и тут же узнали про 0:1, то этого и не делать? Ведь клуб с Урала до сегодняшнего дня никогда не обыгрывал чемпиона России пяти последних лет, а в обывательском сознании за ним, как и за «Сочи», давно закрепилась репутация зенитовского «фарм-клуба». Со всеми вытекающими.

Только вот новому главному тренеру «Оренбурга» испанцу Давиду Деограсии об этом, видимо, забыли сообщить...

А вот про прошлогодние 0:8 его команды на «Газпром-Арене» он знал наверняка, хотя тогда еще не работал даже в академии оренбуржцев. Потому что тренерам свойственно интересоваться предысторией матчей с тем или иным соперником, чтобы учесть все нюансы — при формировании состава, настрое. А такой позор, как 0:8, не способен забыть ни один футболист в мире.

Полуденный гол Густаво Мантуана, когда игроки только вышли из раздевалки, а кое-кто из болельщиков после бурной пятницы еще не проснулся, намекал на продолжение того банкета. Это, вероятно, и сыграло с «Зенитом» дурную шутку, хотя после проигрыша «Локомотиву» в прошлом туре он обязан был выйти на синтетику в Оренбурге голодным и злым. Но, может, после пяти чемпионств подряд и в отсутствие еврокубков это состояние азарта и горящих глаз из нынешнего состава петербуржцев выветрилось бесповоротно и что-то там надо серьезно менять?

Седьмая минута с точным кивком Дмитрия Воробьева должна была разубедить тех игроков и болельщиков «Зенита», которые ожидали, что голы в ворота Николая Сысуева будут забиваться сами собой. Узнав об ответном голе, некоторые мои знакомые незенитовские болельщики вяло заинтересовались происходящим — но тратить время на то, чтобы включить телевизор или монитор, еще не решились. Это произошло уже после мяча Матиаса Переса — снова со «второго этажа». И это ведь на скамейке у «Зенита» в очередной раз сидел главный ответственный за «привозы» — Роберт Ренан!

А потом настал психологически важнейший момент матча. Сысуев неудачно выбил мяч прямо на Вендела, тот вышел с ним один на один — но голкипер «Оренбурга» отличными действиями погасил пожар, который сам же и разжег. Сравняй в этот момент «Зенит» — и, вполне возможно, все пошло бы по обычному сценарию. Не сравнял.

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И совсем скоро Брайан Мансилья третьим в матче ударом в створ ворот Александра Васютина забил третий мяч «Оренбурга». Вратарь в этом эпизоде не выручил — и у поклонников «Зенита» появился повод по-новому оценить ту роль, которую играет в команде Михаил Кержаков.

Три мяча за первый тайм в чемпионате России «Зенит» в предыдущий раз пропускал от «Спартака» 16 лет назад. А мог теперь пропустить от «Оренбурга» и четыре — тот же Мансилья бил головой с близкого расстояния без сопротивления и промахнулся, а перед перерывом арбитр Сергей Иванов не пошел пересматривать момент со спорным падением игрока хозяев в зенитовской штрафной.

Пятнадцать ударов команды Сергея Семака до перерыва не должны были обманывать — да, атаковала она довольно бодро, но разболтанность «Зенита» в обороне была просто невероятной. Особенно с учетом того, что соперником был не кто-то из других топ-клубов. А победа «Оренбурга» пару туров назад в гостях над «Локомотивом» должна была объяснить петербуржцам, что с большой и толстой сигарой выходить на этот матч не рекомендуется.

Я все равно, признаться, по инерции думал, что после перерыва «Зенит» встряхнется и, если быстро забьет, не только сравнять, но и выиграть сможет. Но шло время, характера и страсти у игроков Деограсии не убавлялось, на отбойную игру они не сбивались, а гости почти перестали создавать угрозу чужим воротам.

Оренбуржцы здорово перестраивались и подстраховывали друг друга, они готовы были за эту победу лечь костьми. А «Зенит» — не готов. Он превратился в тех самых «академиков с тросточками», с которыми когда-то после одного из поражений Валерий Газзаев сравнил игроков своего ЦСКА. И так и не смог из этого состояния выйти. Даже на один гол после перерыва его не хватило.

При взгляде на этот «Оренбург» казалось, что провальное начало сезона при Иржи Ярошике было в прошлом веке — настолько команда Деограсии не похожа на то, что было с ней совсем недавно. Что испанец сделал с теми же людьми, которые летом безнадежно проигрывали дома по 0:2 «Уралу» и «Краснодару»?

Но это интересует нас, а не болельщиков «Зенита». У тех — своя головная боль.

Проигрыш дома «Динамо» с победным голом Вячеслава Грулева в добавленное время показался случайностью, разовой историей.

Поражение на «Газпром Арене» от «Локомотива» с решающим мячом Наира Тикнизяна в концовке наводило на тревожные размышления, но тоже еще не казалось системой.

Но 1:3 в Оренбурге уже четко говорят о тенденции. Тем более что после каждого такого результата от одного имени «Зенита» других соперников уже не будет парализовывать.

За пять предыдущих лет команда Семака ни разу не проигрывала больше трех матчей в чемпионате. Теперь у нее три проигрыша уже после десяти туров. И два поражения подряд, чего она тоже в первенстве ни разу себе не позволяла.

Проигрыш «Оренбургу» — уже даже не звонок, а удар в набат. В такой ситуации Семаку в «Зените» оказываться еще не приходилось.

Посмотрим, что он придумает.

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