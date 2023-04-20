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Сегодня, 13:54

Агент Бальде прокомментировал нереализованный форвардом пенальти в матче Кубка России с «Акроном»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, прокомментировал нереализованный форвардом пенальти в матче Кубка России с «Акроном».

«Решение принимает главный тренер. Каждый игрок, пробивавший пенальти, промахнулся хотя бы раз. Глупо осуждать Кейта за ошибки. Он всегда делает все возможное, чтобы помочь «Спартаку» победить. В последних четырех матчах забил три гола. Бальде в потрясающей форме, один из лучших игроков клуба. Но выигрывает и проигрывает команда», — приводит слова Пасторелло Sport24.

Сенегальский футболист имел возможность открыть счет в матче, но вратарь «Акрона» Сергей Волков отразил пенальти в исполнении Бальде. В итоге «Спартак» уступил команде Первой лиги со счетом 1:2 и покинул турнир.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-20-agent-balde-o-nerealizovannom-penalti-glupo-osuzhdat-keyta-za-oshibki-vse-promakhivalis-khotyaby-raz
Кейта Бальде
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Кубок России
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
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