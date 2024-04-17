Тарханов: «У «Спартака» есть варианты переломить ход противостояния с «Зенитом»

Бывший главный тренер ЦСКА, «Крыльев Советов» и «Урала» Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и «Спартаком» в FONBET Кубке России.

«У «Спартака» есть варианты переломить ход противостояния и победить в дуэли с «Зенитом». Состав у москвичей неплохой. В команде много сильных российских игроков, но сейчас они не прогрессируют. На данном этапе питерцы, конечно, сильнее. Нынешний «Спартак» — это такая команда, которая может взорваться, а может и сдуться. Пока непонятно, какую игру она покажет», — цитирует Vprognoze.ru Тарханова.

Первая игра закончилась победой команды из Санкт-Петербурга со счетом 2:1. Ответный матч состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 по московскому времени.