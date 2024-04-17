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Сегодня, 07:16

Тарханов: «У «Спартака» есть варианты переломить ход противостояния с «Зенитом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер ЦСКА, «Крыльев Советов» и «Урала» Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и «Спартаком» в FONBET Кубке России.

«У «Спартака» есть варианты переломить ход противостояния и победить в дуэли с «Зенитом». Состав у москвичей неплохой. В команде много сильных российских игроков, но сейчас они не прогрессируют. На данном этапе питерцы, конечно, сильнее. Нынешний «Спартак» — это такая команда, которая может взорваться, а может и сдуться. Пока непонятно, какую игру она покажет», — цитирует Vprognoze.ru Тарханова.

Первая игра закончилась победой команды из Санкт-Петербурга со счетом 2:1. Ответный матч состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11672867-tarhanov-ocenil-shansy-spartaka-pobedit-v-kubkovoj-dueli-s-zenitom.html
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Александр Тарханов
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