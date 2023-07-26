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Сегодня, 00:54

Аюпов: «Сейчас в России нет команд, с которыми «Урал» не может конкурировать»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Урала» Тимур Аюпов прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:2) FONBET Кубка России. В 1-м туре РПЛ екатеринбургская команда выиграла у ЦСКА (2:1).

«Не могу назвать такой старт успехом. Мы просто выполняем свою работу, установку тренера. Сегодня действительно была равная игра. «Локомотив» был чуть сильнее, поэтому и выиграл с минимальным преимуществом. Но с другой стороны, у нас есть оптимизм перед матчем с «Пари НН», поэтому ждем субботней игры и надеемся на положительный результат.

Сейчас в России нет команд, с которыми мы не можем конкурировать. В отдельной игре может победить любая команда, в зависимости от футбольных нюансов. Поэтому назову нашу группу очень ровной. У всех команд одинаковые шансы выйти из нее», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Аюпова.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/146175/1005244767_ayupov_v_rpl_net_komand_s_kotoryimi_myi_ne_mojem_konkurirovat
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