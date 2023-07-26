Аюпов: «Сейчас в России нет команд, с которыми «Урал» не может конкурировать»

Полузащитник «Урала» Тимур Аюпов прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:2) FONBET Кубка России. В 1-м туре РПЛ екатеринбургская команда выиграла у ЦСКА (2:1).

«Не могу назвать такой старт успехом. Мы просто выполняем свою работу, установку тренера. Сегодня действительно была равная игра. «Локомотив» был чуть сильнее, поэтому и выиграл с минимальным преимуществом. Но с другой стороны, у нас есть оптимизм перед матчем с «Пари НН», поэтому ждем субботней игры и надеемся на положительный результат.

Сейчас в России нет команд, с которыми мы не можем конкурировать. В отдельной игре может победить любая команда, в зависимости от футбольных нюансов. Поэтому назову нашу группу очень ровной. У всех команд одинаковые шансы выйти из нее», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Аюпова.