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Кубок России

Сегодня, 13:38

Баженов заявил, что ему все равно на проведение Матча звезд Кубка России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший форвард «Спартака» Никита Баженов отреагировал на проведение Матча звезд Кубка России.

«Я даже не знаю... Я слышал, что это будет. Мне все равно, главное, чтобы большинству людей это было удобно», — приводит слова Баженова Vprognoze.ru.

Матч звезд Кубка России состоится 3 декабря между футболистами из Пути РПЛ и Пути регионов. Игра пройдет в формате 5x5 и будет состоять из двух таймов по 15 минут.

После Матча звезд состоится жеребьевка плей-офф Кубка страны.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10468871-bazhenov-otreagiroval-na-provedenie-matcha-zvezd-kubka-rossii.html
Никита Баженов
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Кубок России
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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Плей-офф
Сетка
A
B
C
D
E
F
G
H
И М О
1 Эквадор Эквадор 2 3-1 4
2 Нидерланды Нидерланды 2 3-1 4
3 Сенегал Сенегал 2 3-3 3
4 Катар Катар 2 1-5 0
Матчи группы
Раскрыть
20.11
19:00
Катар
Эквадор
0 : 2
21.11
19:00
Сенегал
Нидерланды
0 : 2
25.11
16:00
Катар
Сенегал
1 : 3
25.11
19:00
Нидерланды
Эквадор
1 : 1
29.11
18:00
Нидерланды
Катар
- : -
29.11
18:00
Эквадор
Сенегал
- : -
И М О
1 Англия Англия 2 6-2 4
2 Иран Иран 2 4-6 3
3 США США 2 1-1 2
4 Уэльс Уэльс 2 1-3 1
Матчи группы
Раскрыть
21.11
16:00
Англия
Иран
6 : 2
21.11
22:00
США
Уэльс
1 : 1
25.11
13:00
Уэльс
Иран
0 : 2
25.11
22:00
Англия
США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
- : -
29.11
22:00
Иран
США
- : -
И М О
1 Польша Польша 2 2-0 4
2 Аргентина Аргентина 2 3-2 3
3 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 2 2-3 3
4 Мексика Мексика 2 0-2 1
Матчи группы
Раскрыть
22.11
13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
1 : 2
22.11
19:00
Мексика
Польша
0 : 0
26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
30.11
22:00
Польша
Аргентина
- : -
30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
- : -
И М О
1 Франция Франция 2 6-2 6
2 Австралия Австралия 2 2-4 3
3 Дания Дания 2 1-2 1
4 Тунис Тунис 2 0-1 1
Матчи группы
Раскрыть
22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
0 : 1
26.11
19:00
Франция
Дания
2 : 1
30.11
18:00
Тунис
Франция
- : -
30.11
18:00
Австралия
Дания
- : -
И М О
1 Испания Испания 2 8-1 4
2 Япония Япония 2 2-2 3
3 Коста-Рика Коста-Рика 2 1-7 3
4 Германия Германия 2 2-3 1
Матчи группы
Раскрыть
23.11
16:00
Германия
Япония
1 : 2
23.11
19:00
Испания
Коста-Рика
7 : 0
27.11
13:00
Япония
Коста-Рика
0 : 1
27.11
22:00
Испания
Германия
1 : 1
01.12
22:00
Япония
Испания
- : -
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
- : -
И М О
1 Хорватия Хорватия 2 4-1 4
2 Марокко Марокко 2 2-0 4
3 Бельгия Бельгия 2 1-2 3
4 Канада Канада 2 1-5 0
Матчи группы
Раскрыть
23.11
13:00
Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
- : -
01.12
18:00
Канада
Марокко
- : -
И М О
1 Бразилия Бразилия 2 3-0 6
2 Швейцария Швейцария 2 1-1 3
3 Камерун Камерун 2 3-4 1
4 Сербия Сербия 2 3-5 1
Матчи группы
Раскрыть
24.11
13:00
Швейцария
Камерун
1 : 0
24.11
22:00
Бразилия
Сербия
2 : 0
28.11
13:00
Камерун
Сербия
3 : 3
28.11
19:00
Бразилия
Швейцария
1 : 0
02.12
22:00
Камерун
Бразилия
- : -
02.12
22:00
Сербия
Швейцария
- : -
И М О
1 Португалия Португалия 2 5-2 6
2 Гана Гана 2 5-5 3
3 Корея Корея 2 2-3 1
4 Уругвай Уругвай 2 0-2 1
Матчи группы
Раскрыть
24.11
16:00
Уругвай
Корея
0 : 0
24.11
19:00
Португалия
Гана
3 : 2
28.11
16:00
Корея
Гана
2 : 3
28.11
22:00
Португалия
Уругвай
2 : 0
02.12
18:00
Корея
Португалия
- : -
02.12
18:00
Гана
Уругвай
- : -
Таблицы всех групп
1/8 финала
Раскрыть
03.12
18:00
1A
2B
- : -
03.12
22:00
1C
2D
- : -
04.12
18:00
1D
2C
- : -
04.12
22:00
1B
2A
- : -
05.12
18:00
1E
2F
- : -
05.12
22:00
1G
2H
- : -
06.12
18:00
1F
2E
- : -
06.12
22:00
1H
2G
- : -
1/4 финала
Раскрыть
09.12
18:00
П 53
П 54
- : -
09.12
22:00
П 49
П 50
- : -
10.12
18:00
П 55
П 56
- : -
10.12
22:00
П 51
П 52
- : -
1/2 финала
Раскрыть
13.12
22:00
П 57
П 58
- : -
14.12
22:00
П 59
П 60
- : -
Матч за 3-е место
Раскрыть
17.12
18:00
Пр 61
Пр 62
- : -
Финал
Раскрыть
18.12
18:00
П 61
П 62
- : -
1/8 финала 06.12 22:00
1H
06.12
22:00
2G
04.12 22:00
1B
04.12
22:00
2A
1/8 финала 03.12 22:00
1C
03.12
22:00
2D
04.12 18:00
1D
04.12
18:00
2C
1/4 финала 09.12 18:00
П 53
09.12
18:00
П 54
10.12 22:00
П 51
10.12
22:00
П 52
1/2 финала 13.12 22:00
П 57
13.12
22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
П 59
14.12
22:00
П 60
1/4 финала 10.12 18:00
П 55
10.12
18:00
П 56
09.12 22:00
П 49
09.12
22:00
П 50
1/8 финала 05.12 18:00
1E
05.12
18:00
2F
06.12 18:00
1F
06.12
18:00
2E
1/8 финала 05.12 22:00
1G
05.12
22:00
2H
03.12 18:00
1A
03.12
18:00
2B
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
П1 1.19 X 7.70 П2 18.0
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
П1 1.60 X 4.40 П2 5.80
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
П1 1.80 X 3.60 П2 5.20
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
П1 1.81 X 3.60 П2 5.20
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
П1 1.36 X 5.50 П2 9.20
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.25 X 6.90 П2 12.5
-
-
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.40 X 3.30 П2 3.30
-
-
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 7.80 X 4.40 П2 1.49
-
-
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.10 X 3.40 П2 2.05
-
-
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 8.00 X 4.40 П2 1.49
-
-
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 6.70 X 4.60 П2 1.52
-
-
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 7.90 X 4.30 П2 1.50
-
-
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 4.80 X 4.40 П2 1.70
-
-
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 2.75 X 3.40 П2 2.70
-
-
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 3.60 X 3.50 П2 2.17
-
-
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 8.20 X 4.70 П2 1.45
-
-
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 23.0 X 11.0 П2 1.12
-
-
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 5.20 X 4.50 П2 1.63
-
-
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 5.30 X 3.90 П2 1.72
-
-
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
П1 12.0 X 6.50 П2 1.27
-
-
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.40 П2 2.90
-
-
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М Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		2 3
Эннер Валенсия

Эннер Валенсия

Эквадор

 		2 3 (1)
Коди Гакпо

Коди Гакпо

Нидерланды

 		2 2
Статистика / Бомбардиры
М П
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 2
Андрия Живкович

Андрия Живкович

Сербия

 		2 2
Жорди Альба

Жорди Альба

Испания

 		2 2
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		2 4 (3 + 1)
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 4 (2 + 2)
Эннер Валенсия

Эннер Валенсия

Эквадор

 		2 3 (3 + 0)
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