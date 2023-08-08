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Кубок России

8 августа, 23:54

Мележиков об игре «Спартака» против «Пари НН»: «Команда расслабилась. Должны побеждать крупнее»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал победу над «Пари НН» (5:4) в матче 2-го тура группового турнира FONBET Кубка России.

«Это было весело. «Нижний» начал играть агрессивнее после первого тайма. Но «Спартак» должен был побеждать с гораздо большим счетом. В какой-то момент команда расслабилась», — сказал Мележиков журналистам.

Также Мележиков ответил на вопрос, почему в матчах «Спартака» всегда много нервов.

«Мы были уверены, что победим. Было весело! Нервов не было!» — добавил Мележиков.

В следующей игре команда Гильермо Абаскаля дома примет «Динамо» 29 августа. «Пари НН» также дома сыграет с «Краснодаром» 29-го числа.

Кубок России
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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