Эдуард Мор: «Удивило решение Карпина по составу в матче с «Балтикой»

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал победу «Балтики» в матче с «Ростовом» (1:0) во втором этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Очень удивил «Ростов» в матче с «Балтикой», а вернее, решение тренера по составу, — цитирует «РБ Спорт» Мора. — Казалось, в ситуации, когда уже два шага до трофея, Валерий Карпин выпустит на поле основных игроков. «Балтика» играла смешанным составом, хотя она борется за выживание в РПЛ. А «Ростов» вышел теми, кто обычно не играет в чемпионате».

Матч между «Спартаком» и «Балтикой» в финале Пути регионов FONBET Кубка России пройдет в Калининграде. Встреча состоится 15 мая в Калининграде.