ЦСКА — «Зенит»: Чалов и Сергеев в старте, Клаудиньо и Файзуллаев — в запасе

ЦСКА и «Зенит» объявили стартовые составы перед первым матчем финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. ЦСКА: Тороп, Гайич, Дивеев, Роша, Мойзес, Агапов, Зделар, Мендес, Обляков, Чалов, Заболотный. Запасные: Акинфеев, Шайхутдинов, Набабкин, Келлвен, Лукин, Глебов, Кисляк, Айссауи, Риванди, Давила, Файзуллаев, Мусаев. «Зенит»: Адамов, Алип, Родригао, Барриос, Вендел, Ахметов, Васильев, Артур, Педро, Мантуан, Сергеев. Запасные: Васютин, Кержаков, Эракович, Нино, Бардачев, Сантос, Коваленко, Ерохин, Клаудиньо, Изидор, Мостовой, Кассьерра. Игра пройдет сегодня, 2 мая, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 19.15 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.