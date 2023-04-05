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Сегодня, 08:35

Даса — о поражении от «Акрона»: «Должны были забивать в основное время и не тянуть до серии пенальти»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Динамо» Эли Даса прокомментировал «СЭ» поражение от «Акрона» в полуфинале Пути регионов FONBET Кубка России (0:0, пенальти 1:4).

— В прошлый раз вы говорили, что видели матч «Локомотива» с «Акроном». Что не учли, что по итогу проиграли? Что пошло не так?

— Мы не забили. Тем не менее, мы не пропустили. В серии пенальти может случиться все что угодно. Здесь судьба была не на нашей стороне. С «Зенитом», наоборот. Мы проиграли. Мы должны были забивать в основное время и не тянуть до серии пенальти.

В серии пенальти точнее оказались игроки тольяттинцев. Свои попытки не сумели реализовать полузащитники «Динамо» Даниил Фомин и Даниил Лесовой.

«Акрон» вышел во 2-й этап 1/2 финала Пути регионов, где сыграет с одной из команд, которая проиграла в полуфинале Пути РПЛ («Спартак» или «Крылья Советов"/ЦСКА). В предыдущих стадиях тольяттинцы выбили «Торпедо» (2:0) и «Локомотив» (1:1, пенальти 7:6).

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