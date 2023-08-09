«Динамо» — «Краснодар»: мяч попал в руку Фернандесу от его ноги. Правильно ли назначен пенальти?

На 43-й минуте матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Динамо» — «Краснодар» арбитр Евгений Буланов принял верное решение, наказав Роберто Фернандеса 11-метровым ударом.

Динамовец пытался поспорить, показывая судье, что сначала сыграл в мяч бедром, а уже после этого случился контакт с рукой.

Но защитник не прав: он не сыграл в мяч — после удара Александра Эктова случился рикошет от бедра динамовца. А уже потом мяч отлетел в отставленную в сторону и задранную вверх левую руку. Абсолютно правильный вердикт рефери, назначившего пенальти.