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Судейство

Сегодня, 13:27

ЭСК: судья верно не засчитал пенальти Соболева в матче с «Краснодаром»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Александр Соболев после отмены его гола в матче с «Краснодаром».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экспертно-судейская комиссия РФС признала верным решение арбитра Евгения Буланова не засчитывать гол нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 6-го тура групповой стадии FONBET Кубка России против «Краснодара» (2:3).

На 84-й минуте форвард реализовал пенальти, но судья отменил гол после вмешательства ВАР в эпизод. Видеоарбитром на этом матче работал Павел Шадыханов.

ЭСК поддержала решение бригады судей, признав, что Соболев при выполнении 11-метрового удара совершил вторичное касание мяча, сперва сдвинув его с места левой ногой, а потом совершив удар по мячу правой ногой, что является нарушением правил.

Александр Соболев
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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